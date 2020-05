Sin abrazos ni alcohol en gel: así funciona Alcohólicos Anónimos en la pandemia

Cuando los encuentros presenciales debieron suspenderse en el tiempo y lo virtual se presentó como el único escenario posible, varios grupos de alcohólicos anónimos tuvieron que adaptarse a la nueva realidad, reforzar así los apoyos y tirar para adelante con más fuerza que antes. Porque ahora no hay charlas cara a cara con compañeros conocidos, no hay abrazos, no hay mate de por medio y no hay contención presencial. Pero las reuniones se siguen realizando todos los días de la semana a fuerza de pulmón a través de distintas plataformas virtuales.

En Uruguay, hay cerca de 200 grupos de Alcohólicos Anónimos (AA), que es una “comunidad de mujeres y hombres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver un problema en común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro es tener el deseo de dejar la bebida”. Así lo definió Miguel, coordinador de la organización que forma parte de la comunidad desde hace 26 años. Es así que los grupos están conformados por personas que tomaron conciencia de su enfermedad y ahora tienen como objetivo mantenerse sobrias.

Miguel cuenta que, aunque usualmente un moderador y un secretario dirigen las reuniones presenciales, en los grupos son todos iguales. No hay especialistas. Y lo que se busca también es que cada participante tenga espacio para contar su historia.

En estos grupos -organizados por barrios y zonas- sucede que varios integrantes se acompañan desde hace un tiempo y se conocen, el aguante a través de abrazos es usual, muchas veces se generan intercambios antes o después de cada reunión y se realizan festejos de aniversarios de quienes cumplen años de sobriedad. “Y todo eso se extraña. Nosotros a veces necesitamos del afecto y de esa personificación de poder abrazar al compañero y estimularlo. Además, hay compañeros que tienen muchas preocupaciones que van más allá del alcohol”, expresa Miguel, aunque agradece que ahora se están realizando todos los esfuerzos posibles para seguir con los encuentros virtuales. El coordinador contó que desde que comenzaron a juntarse a través de videollamadas se han sumado personas nuevas y agregó que “hay una especie de necesidad de escuchar cómo hacer para dejar de tomar”.

“Ahora no podemos salir a la calle y tener libertad de movimiento, de concurrir a un grupo, eso nos afecta emocionalmente y a veces nos sentimos mal. Pero esto de comunicarnos nos ayuda, no estamos tan desamparados”, dijo Miguel.

Hace algunas semanas en diálogo con El Observador, el psiquiatra Freedy Pagnussat afirmó que “el consumo de alcohol aumentó (en cuarentena) sin ningún tipo de dudas” y alertó que esta sustancia puede llevar al acostumbramiento y posterior adicción.

Y aunque la ansiedad y las emociones que el encierro suele provocar son posibles factores de riesgo en el aumento del consumo, para quienes sufren de alcoholismo es posible recaer por efectos más directos de las medidas de prevención de covid-19. Un alcohólico que desde hace tiempo se mantiene sobrio puede volver a tomar luego de entrar en contacto con el alcohol en gel.

Miguel explicó que a los alcohólicos se les suele sugerir que no tengan ningún tipo de alcohol en sus casas, pero en medio de la emergencia sanitaria actual eso es casi imposible. Y a ciertas personas que batallan por dejar la bebida, el mero hecho de oler la sustancia les puede generar una impulsividad que las lleva a tomar nuevamente.

Desde fines de marzo, coordinadores de AA organizaron distintos grupos virtuales en los que cualquier persona que desee dejar la bebida se puede unir. A través de Zoom, Skype o Whatsapp, cada integrante se puede anotar para hablar y se le otorgan unos minutos para que cuente su situación. Al momento, son 9 grupos que funcionan en distintos horarios y la mayoría lo hacen de lunes a domingos (aquí todos los días y horarios).

Aunque nadie en AA tiene una varita mágica ni una fórmula secreta para decirle a otro cómo mantenerse sobrio, lo que cuenta el integrante consultado por El Observador es que el primer paso, que es fundamental, es que la persona asuma que tiene una adicción. Después, dice Miguel, “uno se va calmando, y va tomando conciencia". "Y yo sé que tengo una enfermedad que es para toda mi vida”, agrega. Y él, que desde que se sumó a AA asiste asiduamente a las reuniones, lleva más de 25 años de sobriedad.

El hombre subrayó que parte de las charlas tienen que ver también con visualizar de qué forma el alcohol puede destrozar a quién padece su dependencia y a su entorno. “Trae problemas, locura, encierro, peleas. Te enloquece y envilece. Destruye todos los cimientos de una casa. Donde hay un alcohólico no hay vida, solamente sufrimiento”, dice Miguel y agrega que parte de esas consecuencias las ha experimentado en carne propia, y son rasgos comunes que ha escuchado y leído en distintos casos con el correr de los años.

Como la batalla para mantenerse sobrios se da a diario, en AA afirman: “Vamos saliendo de a un día a la vez. Y se puede”.

Sobre Alcohólicos Anónimos

La organización sin fines de lucro lleva 46 años de actividad en Uruguay y en Junio cumple 85 desde su nacimiento mundial en Estados Unidos. Al momento hay grupos en más de 180 países.

Para ser de AA, no se pagan ningún tipo de honorarios o cuotas. Miguel explicó que la comunidad se mantiene a sí misma y parte del dinero con el que se sostienen los servicios se genera a través de contribuciones voluntarias o donaciones de los integrantes.