Sin acuerdo entre empresarios y trabajadores, es posible el regreso de medidas en frigoríficos

La Federación Obrera de la Industria de la Carne y Afines (Foica) no aceptó la contrapropuesta que trasladaron las cámaras frigoríficas al ámbito de negociación de salarios y otros aportes al trabajador, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) donde se desarrollan los Consejos de Salarios, por lo que no hubo acuerdo y eso ambienta el regreso de medidas de detenimiento de actividades en los frigoríficos.

Cuándo se expresarán esas medidas de lucha, como las que hubo durante la semana pasada, es algo que no se anunciará, con base eso en la nueva metodología que ha impuesto la gremial.

Conforme la Ley de Urgente Consideración (LUC) restringió algunas medidas del sindicato, Foica decidió tomar medidas pero sin anunciarlas, considerando que además no hay clásula de paz vigente, se explicó a El Observador.

Fuentes del sindicato dijeron este viernes, tras la reunión en el ámbito de negociación y el posterior plenario de los sindicatos de los frigoríficos, que la propuesta de las cámaras no contempla lo demandado, pero que además no cayó bien que se diga que esa era la última propuesta del sector empresarial.

Pese a ese anuncio empresarial de haber expuesto su última propuesta y que si no hay acuerdo lo que queda es que el gobierno llame a votación, el sindicato igual este viernes sumó un ítem para enviar una nueva contrapropuesta; en caso que no se acepte, no quedará otra que aguardar al límite del plazo de negociación y si no hay convenio ni cláusula de paz quedarán las manos libres para que cada parte tome las medidas que entienda adecuadas. Eso se dijo desde la Foica.

Foica entiende que ya hizo algunas concesiones, pero que no puede ir más allá y que eso tiene el respaldo del plenario de sindicatos federados.

Fuentes de las cámaras frigoríficas informaron este viernes a El Observador que ahora lo que corresponde es esperar a que el Poder Ejecutivo se pronuncie y/o llame a votación.