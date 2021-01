Sin cruceros y con medidas a estudio: ¿cómo viene la temporada en Montevideo?

Montevideo es emisor de turistas y no un receptor de visitantes de otras partes del país, coinciden referentes del tema en la capital, por lo que la apuesta del gobierno por el movimiento interno ante el cierre de fronteras no les mueve la aguja. La Intendencia de Montevideo (IMM) tiene a estudio medidas para aliviar al sector, mientras que desde el Ministerio de Turismo (Mintur) entienden que "no hay mucho más para cambiar", a sabiendas de que "es difícil cambiar una tradición".

La capital del país sería en tiempos normales el principal destino turístico a lo largo del año —con poco más de un millón de ingresos durante el 2019—, por más que durante el verano pierde el liderazgo con Punta del Este —como sucedió la anterior temporada, en la que de igual manera fue el segundo destino preferido con unas 74 mil llegadas y casi U$S 51 millones de ingresos—. De ello dio cuenta el presidente de la Asociación Turística de Montevideo, Gustavo Pascuali, quien sostuvo que la capital no tiene temporadas a excepción de la representada por la llegada de cruceros, que tiene su zafra durante el verano. "La situación viene padeciéndose desde marzo, y hoy se incrementa porque no hay cruceros. Montevideo no es seductor como destino para que la gente del interior venga a hacer una estadía", dijo a El Observador. Pascuali señaló que la temporada se hace fuerte a fines de año, a partir del cierre de octubre, y se extiende hasta el 20 de marzo, lo que trae a la capital en el entorno de 150 mil pasajeros. "Llegan a la ciudad ávidos de ir a una bodega, hacer algo gastronómico, contratar un guía, un chofer o comprar un souvenir. Más allá de que están por el día, tiene un derrame muy importante", explicó. A modo de ejemplo, en la temporada 2018-2019 atracaron en el puerto de Montevideo 89 cruceros, con un gasto volcado a la ciudad de unos U$S 6 millones, un tercio de esa suma proveniente de brasileños y otro sexto de argentinos, según cifras oficiales. Leé también Gobierno define si mantiene fronteras cerradas y va al Parlamento por tema vacunas Otro indicador, dice Pascuali, es la ocupación hotelera, que en este momento no supera el 25% en Montevideo, según sus estimaciones. Fue en este contexto que el edil nacionalista Diego Rodríguez propuso a la IMM declarar la emergencia turística. En un proyecto ingresado a la Comisión de Turismo de la Junta Departamental, sugirió la suspensión temporal por seis meses del cobro de las obligaciones derivadas de toda deuda originada en tributos departamentales de los operadores, registradas durante el último año anterior a marzo de 2020, que abarcaría viviendas habituales de los socios y directores de las empresas, a los inmuebles y vehículos afectados a la actividad de la empresa, los tributos domiciliarios y las tasas departamentales vinculadas de alguna forma a la actividad turística. También indicaba "la suspensión temporal por año" del pago de tributos afectados a la contribución inmobiliaria de las viviendas habituales de los propietarios y de las sedes de las empresas, los tributos domiciliarios de las instalaciones en que los operadores desarrollan su actividad y las tasas vinculadas de alguna forma a la actividad. La IMM descarta exonerar del pago de tributos a las viviendas de los socios o directores de las empresas turísticas, según aseguró el director de Recursos Financieros, Mauricio Zunino, a El Observador. Las medidas serán evaluadas por rubro, a la espera además de la revisión que haga el Poder Ejecutivo el 10 de enero acerca de las medidas anunciadas en diciembre para frenar los contagios por covid-19, como la suspensión de espectáculos públicos. Dado que el texto ingresó al legislativo departamental en el cierre del año, su discusión quedó en pausa y será retomada luego del receso de los ediles en febrero. El presidente de esa comisión, el frenteamplista Claudio Visillac, planteó sus discrepancias con el nacionalista dado que "el Frente Amplio propuso decretar la emergencia turística y sus legisladores no lo apoyaron, pero sí sus ediles la promueven y pretenden que el Frente Amplio la promueva". El dirigente de Asamblea Uruguay comentó a El Observador que una iniciativa de este tipo puede ser desarrollada por la comuna sin la necesidad de la aprobación de la Junta Departamental. El subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio, apuntó que "no hay mucho más para cambiar" por parte del gobierno nacional, que invirtió en una campaña nacional para llevar turistas uruguayos a todas partes del país. "Obviamente que no es un destino tradicional", afirmó sobre la capital en diálogo con El Observador. El jerarca considera que "lo que puede atraer en Montevideo" son los hoteles cerca de las playas, que ante los incentivos anunciados por el gobierno para esa actividad de cara al verano, los turistas del interior pueden hallar "más atractivos". El Observador intentó comunicarse con los directores de Desarrollo Económico y Turismo de la comuna, Gustavo Cabrera y Fernando Amado respectivamente, pero no obtuvo respuesta.