Sin fisuras, colorados cerraron filas tras la fórmula y se ilusionan con el balotaje

Con la mano izquierda en el mentón y el discurso escrito en hojas de papel en la derecha, Robert Silva miraba ansioso cómo en la televisión el dos veces presidente Julio María Sanguinetti elogiaba su figura, decía que era un “hijo del batllismo” y, por lo tanto, el mejor candidato que podía tener el Partido Colorado.

Emocionado, un rato después y con una bandera colorada a estrenar, Silva subiría al estrado que por 422 votos a favor sobre los 425 que hacían quórum, acababa de proclamar su nombre. Era, formalmente, candidato a vicepresidente.

Tras una semana de incertidumbre por el no a Pedro Bordaberry que amenazó con fisurar la unidad interna, en la “convención del resurgimiento” –como la bautizó Sanguinetti–, los colorados lanzaron su fórmula y dieron inicio a la campaña hacia octubre, en la que se ilusionan con llegar al balotaje.

“No tenemos ninguna expectativa más chica que llegar al gobierno”, lanzó el candidato Ernesto Talvi en su discurso, en sintonía con lo que Sanguinetti había expresado un rato antes. “Hace un año y medio los analistas políticos discutían sobre nuestra existencia, y ahora se preguntan si llegaremos al balotaje”, dijo el líder de Batllistas que fue varias veces homenajeado durante el evento.

El otro gran homenajeado del sábado en la casona de Andrés Martínez Trueba fue Jorge Batlle, el último presidente y gran impulsor de la candidatura de Talvi. El economista, que estrenó su carnet de convencional, se guardó las palabras para el final y cuando le tocó votar se limitó a levantar la tarjeta colorada y pronunciar el nombre de la persona que había elegido como su compañero de fórmula.

La votación, pública y nominal, se desarrolló a partir de las 15 horas en la sala de asambleas y tuvo como uno de sus momentos más distendidos la votación del exsenador e intendente de Florida, Juan Justo Amaro Corrado.

La funcionaria de la Corte Electoral que estaba haciendo la conducción se equivocó al pronunciar su apellido y lo nombró “Amado”, provocando la risa y las bromas de los convencionales. Es que les hizo acordar al diputado Fernando Amado, que abandonó el Partido Colorado en 2018 y hace pocos días selló un acuerdo con el Frente Amplio para las elecciones. “Ese no es, ese mejor que se fue”, bromeó el dirigente de Batllistas, Gustavo “Yiyo” Osta. La funcionaria retomó pidiendo "un minuto de silencio", entre risas.

Los convencionales que quisieran tenían dos minutos para justificar el voto. El primero en hacerlo fue el excandidato José Amorín Batlle, quien minutos antes había preguntado en broma a Talvi si había que votar a Silva.

El senador dijo que lo hacía con “orgullo” por cómo había sido el proceso de elección. “Nuestro candidato se manejó con prudencia y con inteligencia. Fue la mejor elección posible. Tenemos una fórmula formidable que nos va a representar", dijo en un clima de efervescencia y optimismo.

La "columna vertebral" de la campaña

En su primer discurso como candidato a vicepresidente, Silva dejó en claro que la educación será uno de los ejes de la campaña.

El profesor, que viene de ocupar un cargo en el Codicen en representación de los docentes, fue secretario general de Secundaria y del Codicen en la época de Germán Rama, dijo que la educación era la “columna vertebral” del programa de gobierno. “Cuando no hay posibilidades de optar no se es libre”, dijo y recordó a sus viejos compañeros del Foro Universitario, una agrupación de mitades de los noventa cuando eran estudiantes de Derecho. “No hay que arrugarse ante el fracaso porque se aprende para volver a empezar”, señaló y dijo que a los colorados nadie les podía hablar de “justicia social”.

“Libertad, humanismo y Estado son nuestro horizonte”, subrayó y pidió no dejarse “amedrentar” por los “relatos construidos” pero salir a trabajar “sin agravios” porque el suyo era un “proyecto para todos”, en referencia a la necesidad de captar votantes desencantados con el FA.

Sanguinetti también destacó que los colorados largaban con una gran mezcla de “renovación y tradición”, fieles a su historia. “José Batlle y Ordóñez de viejo tuvo a Baltasar Brum joven. Somos fruto y raíz. Sabemos conciliar esas cosas. Escribiremos otra página histórica”, cerró en su discurso.



El último en hablar fue Talvi, quien también destacó las “diferencias” entre los sectores y se refirió al hecho de que la fórmula no fuera paritaria, como la del FA y el PN. “No jugamos a respetar a las mujeres. Las respetamos, y bajo estas banderas las mujeres no precisan homenajes tontos”, dijo, aunque en el estrado estaba rodeado de hombres y prácticamente no había mujeres. “Hay un viejo partido que concibió el divorcio, el derecho al voto y el acceso a la educación. Que no nos vengan a enseñar de los derechos de los trabajadores ni el de las mujeres”, dijo antes de señalar que la “patria” estaba necesitando “al Partido Colorado”.

La sombra de Bordaberry

Pese al optimismo y la efervescencia, los dirigentes Alberto Quintana y Gustavo Zubía aprovecharon sus discursos para realizar críticas que hicieron algo de ruido en ese clima de comunión colorada.

Quintana, integrante de la agrupación Boinas y Banderas que apoya a Talvi, se abstuvo e hizo referencia al reciente cortocircuito que hubo con Bordaberry . "Percibo que se ha excluido gente y que se han cerrado puertas", dijo.

Sobre las 17 horas, la funcionaria de la Corte Electoral dio por terminada la votación cuando llegó al final de la hoja en la que estaba el padrón, pero en su lista faltaba un nombre: el del exfiscal Gustavo Zubía. Y Zubía tenía algo para decir: su pesar por la ausencia de Bordaberry.

"Además de dormir con mi esposa, duermo con mi conciencia", dijo para justificar su voto. Y ahí disparó: "más allá de articulaciones racionales, voy a lamentar profundamente la ausencia del doctor Bordaberry de cara a octubre, donde esperaba contar con la fuerza de su brazo y de su dirección que ha logrado como legislador", concluyó.