Sin un “plan b”, Talvi espera respuesta de la Corte sobre candidatura de Silva

Algunas horas después de ingresar en la Corte Electoral una consulta acerca de si Robert Silva está habilitado a ser candidato a vicepresidente de la República, el candidato colorado Ernesto Talvi se subió a un avión para comenzar una semana de vacaciones para recargar energías de cara a la campaña electoral hacia octubre.

El economista se fue junto a su familia a España, donde vive uno de sus hijos, y licenció a sus colaboradores más cercanos hasta el 22 de julio, día en que volverá a la actividad política con un encuentro con los referentes de Montevideo. Al día siguiente, junto a Silva, iniciará una gira por todo el país a modo de homenaje a los dirigentes que lo acompañaron durante la campaña en la que contra los pronósticos iniciales venció a Julio María Sanguinetti.

Antes de partir, en diálogo con El Observador, Talvi expresó su confianza en que la Corte Electoral le dé la razón y reconoció que no ha pensado en otra alternativa. “No tengo un plan b. Hasta que se expida (la Corte) la fórmula es esta”, dijo y señaló que estaban trabajando como si ya estuviera confirmada.

En estos días, Silva ha continuado con una intensa gira por medios de comunicación en la que ha puesto el énfasis en la educación, su especialidad, y destacado que el Partido Colorado competirá para ocupar un lugar en el balotaje. “Estamos a lo que la Corte Electoral diga”, señaló este lunes en entrevista con TNU.

La Comisión de Asuntos Electorales de la Corte Electoral compuesta por el vicepresidente Wilfredo Penco (FA), José Korzeniak (FA), Ana Lía Piñeyrúa (PN), Arturo Silvera (PN) y José Garchitorena (PC) comenzó a analizar este lunes la consulta presentada por Talvi.

Según supo El Observador en base a fuentes de la Corte Electoral, los integrantes de la corporación resolvieron seguir discutiendo el tema el miércoles ya que aún no hay acuerdo. Uno de los puntos que está en discusión es si deben ser ellos quienes definan o si trasladan el caso a la Suprema Corte de Justicia.

En caso de que resuelvan que son ellos los encargados de evacuar la consulta, los ministros deberán elaborar un informe en el que darán su interpretación acerca del artículo 201 de la Constitución. El informe, que será trasladado al pleno de la Corte Electoral, puede ser por unanimidad o en mayoría, dependiendo del grado de acuerdo que alcancen. Si bien no manejan plazos, fuentes del organismo dijeron que el objetivo es brindar una respuesta en dos semanas.

El artículo señala que para poder ser candidatos a legisladores, los integrantes de los servicios descentralizados, entre otros organismos, deben renunciar a su cargo doce meses antes de la fecha de la elección y prohíbe a los organismos electorales registrar listas con candidatos que no hayan cumplido este requisito.

Silva fue electo consejero del Codicen en representación de los docentes en el año 2016, cargo al que renunció el viernes 5 de julio, luego que Talvi le propusiera acompañarlo en la fórmula presidencial.

La polémica está en que hay dos bibliotecas respecto de si se considera al vicepresidente como un legislador.

En su consulta, Talvi anexó una serie de informes de diversos constitucionalistas (Alberto Brause, Carlos Delpiazzo, Diego Gamarra, Óscar Bottinelli, Eduardo Esteva, Eduardo Lust, Jaime Sapolinski, Renán Rodríguez y Ruben Correa Freitas) quienes señalan por qué consideran que el vicepresidente no es un legislador y por lo tanto la candidatura de Silva no viola el artículo 201 de la Carta Magna.

Esteva, por ejemplo, cita el artículo 150 de la Constitución para argumentar su opinión, el cual señala que el vicepresidente no está al mismo nivel que un senador o un representante, por más que tenga voz y voto sobre las decisiones que los legisladores tomen. Otra diferencia radica en que el vicepresidente no tiene fueros, como sí tienen los legisladores, por lo que entiende que no pueden ser considerados por igual.

Pero otros constitucionalistas como Martín Risso y José Korzeniak (padre del ministro de la Corte Electoral) creen que el vicepresidente es un legislador por lo que Silva está inhabilitado ya que debería haber renunciado a su cargo el 27 de octubre de 2018.

Su interpretación se basa en que preside la Cámara de Senadores con voz y voto y participa en el proceso de aprobación de las leyes. Además coordina el trabajo parlamentario, lo conduce, dirige las sesiones y comunica a la otra Cámara o al Ejecutivo la aprobación de un proyecto, según señaló Risso en una columna publicada en el semanario Búsqueda en 2017 durante la discusión sobre el subsidio a Raúl Sendic.

La consulta del Partido Colorado también incorpora la opinión del expresidente Julio María Sanguinetti, corredactor de la Constitución de 1967, quien considera que la norma refiere solo a diputados y senadores, y ha señalado que de haber tenido intención de hacer alguna prohibición al vicepresidente se lo hubiera hecho expresamente.