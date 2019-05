Sindicalista de Friopan a trabajador que difundió video: "Te voy a hacer sentir el rigor a vos y al que sea"

A través de un video en redes sociales que se hizo público este jueves, la noticia de la ocupación por parte de los trabajadores de Friopan durante cuatro días a partir del viernes 24 de mayo, en la que los sindicalistas, según denuncia el video, dejaron en malas condiciones las instalaciones de la planta procesadora de masa sigue generando enfrentamientos entre los propios trabajadores.

El autor de los videos –un empleado de confianza de la empresa y encargado de la planta- recibió por parte del integrante del sindicato Fernando Silva dos audios con tono amenazante y acusatorio.

“Carlos, buenas noches, espero te hagas responsable frente a la mesa, frente al PIT-CNT y frente a todos por difundir este video en contra de nosotros. El aguinaldo te lo tienen que pagar igual porque vos trabajas, pero el complementario te lo hicimos pagar nosotros. Todos los beneficios que vos tenés fueron logrados gracias a los trabajadores, todo te lo tienen que pagar porque te lo hicimos pagar nosotros, porque vos trabajas, lambeta de mierda”, dice al audio que envió el sindicalista.

El propietario de Friopan, Adolfo Fernández, dijo que el trabajador fue a la seccional 16 a hacer la denuncia por amenazas, pero le negaron tomársela por el carácter de la misma.

Por su parte, Silva reconoció a El Observador ser el autor de los audios, aunque dijo que "fue un momento de calentura".

"Me gustaría que nos escuchen, que no nos pisen la cabeza que somos trabajadores. La ocupación vino en base a algo", explicó, asegurando que la empresa reconoció en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que iba a haber una reestructura a partir de la incorporación de nueva tecnología cuando antes se los había negado.

Silva, a su vez, también fue crítico con la gestión de la empresa y dijo que algunos puestos de trabajo se quieren sustituir por personal más de confianza de los propietarios, y no por los que ya desempeñan esa tareas especificas, particularmente en los casos de los laminadores y hojaldradores.

“No te olvides que gracias a nosotros los sindicalistas vos trabajas ocho horas, sino tendrías que trabajar 40 horas por día ¿Sabés? Eso es gracias a nosotros los sindicalistas, gordo cornudo de mierda, perro lambeta. Mañana te voy a hacer sentir el rigor a vos y al que sea, ¿Sabés? Vos no tenés que difundir nada porque no sos parte de la empresa, vos no sos dueño, hermano, sos un trabajador igual que yo y si hay una reestructura empiezan por vos pelotudo, que sos un sueldo alto", prosiguió el sindicalista en los audios enviados al encargado de la planta.

Fernández comentó que los delegados sindicales de la empresa no fueron a trabajar este viernes y que la firma funciona con normalidad, pero “el problema va a ser el lunes” cuando todos vayan. La parte de producción de la planta trabaja de lunes a viernes.

A su vez, el sindicalista que envió el audio aseguró que sí se hizo una reestructura de personal y que “les mintieron en la cara, cuando le dijeron que no iba a hacer reestructura, sí hicieron reestructura y la firmamos nosotros”.

La fábrica Friopan fue ocupada por 38 empleados sindicalizados de un total que supera los 100.

Así dejaron la fábrica después de 4 días de ocupación.

¿Que dicen de esto Murro y el PIT CNT?

👇 pic.twitter.com/2tkKLdwP6b — Fernando Marguery (@fmarguery) May 30, 2019

Sobre este punto, Fernández dijo que hasta no tener bien claro cómo iba a operar la nueva maquinaria, no se tiene claro el futuro de la empresa. “No iba a haber reestructura, ni despidos. A medida que las máquinas comenzarán a funcionar se iba a reubicar a las personas a otro sector en caso de que sobrara gente en uno especifico”, explicó Fernández.

Críticas desde el PIT-CNT

El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, expresó este viernes a través de su cuenta de Facebok que le llegó el video que circuló por varias redes sociales en el que se denunció el pésimo estado en que los ocupantes dejaron la planta y dijo que aunque la ocupación es un derecho mal utilizada es "un golpe a la organización" sindical.

Sostuvo que, a pesar de que la central obrera defiende la ocupación como “modalidad de derecho a huelga”, es una medida que debe tenerse en cuenta “después de agotar todas las instancias previas y de diálogo, así como otras medidas de lucha”.

“No tomar en cuenta estas cuestiones fundamentales es dañar al propio instrumento de lucha. Por supuesto que puede haber situaciones extremas que nos lleven a tomar esta medida, pero al mismo tiempo hay que tomar todas las acciones posibles para evitar negatividades ulteriores”, escribió el sindicalista.

Agregó que medidas de este tipo sin agotar instancias solo "pueden ser negativas para el movimiento sindical y para la medida de ocupación, que en muchos momentos es necesaria".