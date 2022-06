Sindicato de Primaria dispuso entrega de viandas por zonas el día del paro: "No vamos a permitir que se diga que dejamos a niños sin comer"

El sindicato de Primaria FUM-TEP resolvió cumplir un servicio de emergencia de entrega de viandas para los alumnos, para el día del próximo paro previsto en la educación, el miércoles 15 de junio. "El gobierno no se está haciendo cargo, no vamos a permitir que se diga que dejamos a los niños sin comer. Si las autoridades no se hacen cargo, nosotros sí nos hacemos cargo", dijo a El Observador la dirigente Gabriela Arbeleche.

Arbeleche sostuvo que "por parte del Estado no se está previendo ninguna forma de atención para garantizar la alimentación a todos los niños", por lo que se propuso el servicio de emergencia. Se hará un reparto de viandas por zonas donde la alimentación estará centralizada en algunos sitios, y las familias deberán ir a levantar la vianda. Parte de los funcionarios abrirán el centro ese día y se encargarán de la entrega, como ocurrió durante días de la emergencia sanitaria por coronavirus. Los alumnos retirarán la vianda en el centro estipulado, pero no podrán alimentarse ese día en la institución. FUM-TEP señaló este viernes en un comunicado que Uruguay atraviesa una "crisis económica en donde los sectores más vulnerables son los desfavorecidos, la pobreza sigue en aumento y (...) muchos de nuestros niños solo están recibiendo la alimentación del centro escolar". Aún más, las partidas son "totalmente insuficientes ($ 31,5 por día por niño)", sostuvo. Leé también Fiscalía investiga a un hombre que dijo haber vendido drogas a imputados de Operación Océano "Porque no somos ajenos a la realidad, entendemos fundamental atender el día del paro nacional de 24 horas el próximo 15 de junio, un sistema de emergencia de reparto de viandas por sedes territoriales", expuso. Niños con hambre Gabriela Arbeleche dijo a El Observador que los docentes constatan un "importante número de niños con hambre" y denunció las "dificultades" de los centros de enseñanza donde hay comedor escolar, por esta situación. Consultada sobre la propuesta de esencialidad para el día del paro, la dirigente apuntó: "Nos preocupa que estén planteando esencialidad para un día de paro, y no preocupe el resto de los días del año". Leé también Intendentes evalúan extender el vencimiento de unas 100 mil libretas de conducir FUM-TEP reclama además por falta de personal para atender los comedores escolares, atrasos en partidas para garantizar en fecha el pago a proveedores de los comedores, reestructura del programa que, "desconoce la realidad de las escuelas", y la quita de tickets de alimentación que se dieron durante la emergencia sanitaria, agregó en el comunicado. "Estamos en un momento donde la pobreza avanza y la niñez y adolescencia está sufriendo hambre, es responsabilidad del Estado garantizar el derecho a la alimentación", dicen. El escrito añadió también que hay "recortes presupuestales que generan una caída en la calidad de lo que se ofrece".