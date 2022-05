Sindicato mantiene medidas en Montecon mientras espera por el gobierno para negociar

El Sindicato Único Portuario (Supra) aguarda la comunicación del Ministerio de Trabajo (MTSS) para reunirse este lunes y continuar con las conversaciones sobre los 150 trabajadores que serán despedidos por Montecon, y que llevaron a varios paros en el Puerto de Montevideo, informó el secretario general del sindicato, Álvaro Reinaldo, a El Observador. Mientras mantiene un paro en la parte de Montecon en el puerto pero suspendió por ahora el resto de las medidas que tenía aprobadas.

Supra aceptó el pedido del Ministerio de suspender por 48 horas las medidas el pasado sábado y el plazo vence este lunes a las 19 horas. Desde la cartera indicaron al gremio que las horas eran "necesarias" para formular propuestas, algo que fue aceptado por los trabajadores, indicó Reinaldo.

A esa hora también finalizará el paro de 72 horas que realizan los trabajadores de Montecon en los sectores de operadores y terminales desde el viernes. Supra fijó un paro de 24 horas en esos sectores del puerto del viernes al sábado, pero luego solo el núcleo de trabajadores de Montecon mantuvo sus medidas sindicales tras el pedido del gobierno.

Los empleados de la empresa de capitales chilenos y canadienses se reunirán en asamblea esta tarde, y con las posibles novedades que tengan en ese momento definirán los pasos a seguir, explicó el presidente del sindicato de Montecon Martín García a El Observador.

El conflicto comenzó el martes 3 de mayo, cuando la empresa anunció el despido de 150 trabajadores y la rebaja salarial de hasta 50% a los empleados que permanecerán en plantilla, tras la pérdida como cliente de la naviera MSC Mediterráneo en manos de Terminal Cuenca del Plata (TCP) (propiedad en su mayoría de Katoen Natie), que desde que renovó la concesión de la terminal especializada en contenedores del Puerto de Montevideo hasta 2081 tiene su exclusividad de uso. Desde la aplicación de esta normativa, Montecon pasó de operar 23 mil contenedores a 11 mil.

Hasta el momento Supra realizó un paro general de 24 horas en el Puerto de Montevideo, el jueves 5 mayo, y desde el lunes 9 de mayo se han definido distintos paros sectoriales en todos los puertos del país.

Cuando comenzaron las medidas Supra había anunciado que, de no existir un avance en las negociaciones, se podría llegar a un paro general de 72 horas en el puerto. Reinaldo indicó que ese plan "no está sobre el tapete" si las negociaciones no avanzan el día de hoy, y que incluso algunos sectores todavía no pararon por el conflicto, como el sector público, que "va a tener que parar", remarcó. Sin embargo, aclaró que en el "peor" escenario, (el paro de 72 horas) está en la puerta".