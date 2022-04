Sindicato pesquero levantó paralización de barcos pero se mantiene movilizado por reincorporación de trabajadores

El Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma) levantó las medidas de paralización que afectaron al sector pesquero pero se mantienen en conflicto en pos de la reincorporación de trabajadores del sector que fueron desplazados. Además, denuncian que las empresas pesqueras “no quieren contratar trabajadores organizados”.

El pasado 1º de abril, la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) emitió un comunicado en el que denunciaba que el sector de la pesca nacional se encontraba “paralizado por su sindicato, una vez más” por lo que “cientos de trabajadores” se veían impedidos de trabajar y el flujo habitual de exportaciones de pescado era casi nulo lo que amenazaba “seriamente el futuro del sector”.

Según la misiva, el Suntma estaba impidiendo a las empresas trabajar “por oponerse a una decisión comercial de una empresa del sector, respecto a un cambio de proveedor de servicios de estiba”. A criterio de la CIPU, esto determinó “un atentado a la libertad de contratación de las empresas y al derecho al trabajo de cientos de trabajadores que queriendo trabajar no lo hacen por sentirse amenazados por un sindicato que se autodefine como ‘combativo’”

“Las medidas tomadas contra una empresa se han ido ampliando y generando consecuencias más graves, ya que la falta de materia prima repercute en toda la cadena productiva, logística y comercial del sector y se siguen sumando trabajadores que quedan sin empleo como consecuencia de las decisiones del sindicato”, expresa el comunicado.

“A modo de ejemplo, la paralización en la empresa Tolimar repercutió en la falta de materia prima para la planta de Novabarca (ubicada en la localidad canaria de Barros Blancos), por lo que esta se vio forzada a cerrar sus puertas y enviar a 80 trabajadores al seguro de paro, fundamentalmente mujeres, muchas de ellas cabeza de familia. Esta situación amenaza con extenderse indefinidamente, ante la reanudación de hostilidades del sindicato”, agrega.

El 28 de marzo, el Suntma ordenó la paralización de todas las actividades “hasta que se resuelva el conflicto que mantiene la empresa Tolimar S.A. con los trabajadores de la descarga”.

Según la CIPU, la empresa Tolimar no tuvo ni tiene ningún conflicto con ningún trabajador de la descarga, pues ninguno de ellos es o ha sido empleado suyo. “El Suntma pretende imponer a las empresas que contraten a trabajadores elegidos por el sindicato en las diferentes áreas de actividad, tomando para ello de rehén a toda la flota nacional y poniendo en riesgo el trabajo de cientos de trabajadores, marineros, estibadores, camioneros, operadores de planta, administrativos y otros tantos”, sostiene el comunicado de la cámara.

La versión del sindicato

Richard Martínez, secretario general del Suntma, confirmó a El Observador que este lunes se levantó la paralización de los barcos pero que el sindicato continuará movilizándose. En ese sentido, explicó que mantienen la medida de una carpa frente al Palacio Legislativo hasta que “absorban a estos trabajadores”.

Según Martínez, a principios de 2022 la empresa Tolimar prescindió de uno de los operadores portuarios que utilizaba y asignó el 100% de su flota al operador Utilaje. Por ese motivo, muchos trabajadores “con más de 20 años en la operativa” se quedaron sin trabajo.

Sin embargo, el sindicalista denunció que Utilaje está contratando nuevos trabajadores por los que supuestamente no paga los aportes sociales y no tienen implementos de seguridad y ni siquiera baño.

“Lo que le estamos pidiendo es que los absorba a los trabajadores que son capacitados. No estamos este contra de la contratación de la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay (CAPU) a otra empresa, la libertad de contratación que ellos sostienen. Lo que sí no vamos a dejar es que después de 20 años a los trabajadores los tiren a la basura”, expresó.

Según Martínez, a los trabajadores que quedan fuera de la empresa por estos cambios “se los está destinando al hambre”. “Ese es el problema que tenemos con la CAPU. Después claro, las paralizaciones a lo que llevan es a que las plantas de pescado no procesen y tengan que mandar al personal al seguro y es cierto. Pero también acá hemos pasado de lock out patronal, es el tercer año que lo tenemos de forma sistemática y esa no la cuentan”, denunció.

El secretario general del Suntma sostuvo que la última respuesta que obtuvo el sindicato fue “una propuesta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) de que estos trabajadores fueran a seguro de paro hasta que comiencen a salir todos los barcos durante la zafra y ahí la empresa estaría en condiciones de absorberlos”.

La propuesta recibió el ok del gremio, que agregó que era necesario que ocho trabajadores fueran absorbidos ahora y el resto a seguro de paro parcial para ser reabsorbidos posteriormente. Sin embargo, según Martínez, la empresa expresó que “no iba a absorber ningún trabajador”.

“Acá hay un problema que es con el sindicato. Nosotros sabemos que los empresarios ya no quieren contratar trabajadores que sean organizados y esa una pelea continua que tenemos con la CAPU”, sostuvo,