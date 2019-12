Solo 2,3% de los españoles coloca al medioambiente entre los problemas importantes

España ha dado un golpe sobre la mesa en el escenario internacional al recibir a último momento la COP 25. Pero el medio ambiente está más bien ausente del debate político nacional en un país criticado muchas veces por su falta de compromiso en la materia.

Según la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de septiembre-octubre, sólo el 2,3% de los españoles considera el medioambiente como uno de los principales problemas del país, frente a un 56,9% que menciona el paro y un 21,2% la corrupción.

Al igual que otros países del sur de Europa, en España no hay un partido ecologista de peso, y el medioambiente tuvo muy escasa presencia en la última campaña electoral, este mismo mes. Ni siquiera figuró entro los temas abordados en el único debate televisado entre los líderes políticos, previo a los comicios.

"Los problemas medioambientales no son una prioridad en la agenda política", lamenta Claudio Cattaneo, investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona.

"Las desigualdades sociales en el Estado español son muy elevadas, con lo cual la demanda política se ha orientado más hacia el derecho a la vivienda que hacia el ecologismo", explica.

Según un recuento de la Sociedad Española de Ornitología, el medioambiente sólo supuso el 0,44% de asuntos abordados en el Parlamento español entre 2011 y 2016.

Cristina Monge, politóloga de la Universidad de Zaragoza, apunta que mientras la ecología emergía en Europa en los años 70, 80 y 90, España estaba "reconfigurando el sistema de partidos", basado en el bipartidismo, después de la dictadura franquista.

Infracciones

España se ha ganado además numerosas llamadas de atención de las autoridades europeas, por sus infracciones en materia medioambiental.

Según la Comisión Europea, es el país que ha cometido más infracciones del derecho comunitario en materia medioambiental entre 2015 y 2018, casi tres veces más que la media de los países de la UE.

En julio, Bruselas recurrió al Tribunal de Justicia de la UE a propósito de la "violación sistemática" por parte de España de las normas sobre emisiones de dióxido de nitrógeno. También se han lanzado varios procedimientos por el trato de las basuras o las aguas residuales.

La fiscalidad 'verde' es además una de las más bajas de la UE, según la OCDE y la Comisión Europea. Esta última estima por cierto que España "está todavía lejos de alcanzar el objetivo de la UE de reciclar el 50% de sus residuos urbanos en 2020".

Cattaneo apunta a que puede haber cierta influencia del desarrollismo, la doctrina económica del final de la dictadura franquista.

El resultado es que "el sector turístico de masas y el de la construcción e infraestructuras son el motor económico del país", junto a la agricultura intensiva. "Y para estos (sectores), la legislación medioambiental es un problema", añade.

Energía eólica

Al mismo tiempo, España tiene grandes activos en materia medioambiental.

La capacidad instalada de producción de energía eólica es la segunda de Europa, sólo por detrás de Alemania, y la zona industrial de Bilbao, que cuenta con las sedes de gigantes como Gamesa e Iberdrola, es un 'hub' de referencia.

Igualmente, los proyectos de parques solares no hacen sino multiplicarse, para aprovechar las numerosísimas horas de luz.

Desde hace más de quince años, España cuenta asimismo con una fiscalía especializada en delitos medioambientales.

Enrique Segovia, director de WWF España, señala que el país "ha trabajado bastante en la protección del medio marino".

La OCDE añade que "la proporción de zonas protegidas está entre las más altas" de la organización.

El Parque Nacional de Doñana, inscrito en el Patrimonio Mundial de la UNESCO, es uno de los humedales más importantes de Europa, y presume de una riquísima variedad de aves. Aunque se está viendo amenazado por la agricultura en zonas aledañas y la sobreexplotación de las aguas.

"La juventud se está despertando", asevera el director de Greenpeace España, Mario Rodríguez, refiriéndose a los movimientos Fridays for future, iniciado por la activista sueca Greta Thunberg, y a Extinction Rebellion. Las manifestaciones de los viernes, no obstante, no han tenido demasiado eco en las ciudades españolas.

