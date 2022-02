"Somos personas de bien": la versión de uno de los denunciados por golpiza en Punta del Este

Uno de los cuatro implicados en el caso de la golpiza al joven de 18 años en Punta del Este dijo en una entrevista a Subrayado (canal 10) que ni él ni su grupo atropellaron ni golpearon a la víctima, y que "fue una confusión", luego de interrumpir una entrevista del padre del agredido, el asesor de ANEP Pablo Romero.

"La versión es: yo estaba en la puerta con unos amigos y sale un chico y le gritas "Ey, flaco" y empieza a correr. Lo salimos a correr. En la esquina todos los vecinos salieron 'un chorro, un chorro' y el chiquilín seguía corriendo", aseguró,

"Pensamos que nos estaba robando", explicó el implicado, de nombre Bruno, quien remarcó que hace dos semanas le habían robado la casa y por ello habían puesto cámaras. En la persecución, el entrevistado se subió a un cuatriciclo. "Me subo a la vereda con el cuatriciclo y lo empujo, pero no lo atropellé, porque si lo hubiera atropellado, yo lo hubiera lastimado, y el chiquilín no tenía nada", detalló el hombre en cuestión, quien agregó que, de haber querido hacer algo, "lo cagábamos a trompadas".

"Yo lo asumo y me hago cargo del error y le pedí disculpas, a él, a todo el mundo. Obvio que me hago cargo. Le dije, fue una confusión, lo digo ante las cámaras, no tengo nada que esconder, somos personas de bien", sentenció el implicado en la corta entrevista televisiva.

La versión del padre

Pablo Romero detalló en un comunicado publicado en el medio Agesor y luego, en entrevista con Desayunos informales (canal 12), que su hijo salió de la casa alquilada por la familia a las 20:30 del sábado 5 de febrero vestido de campera y gorro con visera, cuando a los pocos metros recibió un golpe en las piernas de un hombre, que era secundado por otros "tres o cuatro" individuos, que le gritaron "chorro, te vamos a matar".

Al escapar, según la palabra de su hijo, fue atropellado por un cuatriciclo manejado por uno de los cuatro individuos, quien intentó chocarlo nuevamente pero él pudo esquivarlo. Tras ello, fue golpeado por las cuatro personas, que lo intentaron "meter a la fuerza en un auto", continuó Romero.

El joven logró escapar nuevamente, y les dijo a sus perseguidores que vivía en la casa de al lado. Ellos accedieron a dejarlo entrar a su casa, con la advertencia de que si mentía le iban a "pegar un tiro y tirar en una zanja", detalló Romero en la carta publicada en Agesor.

Luego de llegar y comprobarse que decía la verdad, cuando se confrontaron, uno de los implicados reconoció el hecho, pidió disculpas, y le ofreció al joven $ 3.500 por haber dañado su gorro. Cuando el padre afirmó que los iba a denunciar, uno de ellos le respondió "yo soy el hijo de un embajador", y que por eso la denuncia iba "a quedar en la nada".

La denuncia ya está en manos de Fiscalía, y los cuatro implicados están emplazados por la Justicia sin fecha final, luego de declarar bajo actas a la policía. Este lunes declararán el padre de la víctima y uno de los responsables del hecho.