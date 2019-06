Son 250.000 los nuevos votantes: ¿a qué precandidatos prefieren?

Cuando nacieron, aún las Torres Gemelas de Nueva York estaban erguidas y Peñarol ya había ganado su segundo quinquenio. El sillón presidencial era colorado (primero Julio María Sanguinetti, después Jorge Batlle) y solo algunos de ellos vieron las primeras elecciones internas, en 1999. Ahora, esos 250.000 que estima la Corte Electoral y cuyo voto es el deseo de todos los precandidatos, ya tienen credencial propia y este año debutarán en las urnas.

Los nuevos votantes, que alcanzan casi el 10% del total de personas habilitadas para votar en estas elecciones, tienen –en general- rasgos bien definidos, según los responsables de tres de las principales encuestadoras (Cifra, Factum y Opción): son menos interesados en política que el resto de la población, tienen menor afinidad partidaria y prefieren a candidatos más jóvenes.

"Un tercio de ese grupo no sabe lo que va a votar en octubre. En las internas menos aún. Tienen mucho menos predisposición a votar en las internas. Y además aquellos que están más predispuestos tienen un voto más endeble, más capaz de no concretarse. Te dicen que sí va a votar a las internas, pero después cuando le hacés otras preguntas de cuán seguro está de que irá a votar, te dice 'bueno, pienso ir, pero no sé si voy a ir'. Es el voto más flojo", dijo a El Observador Mariana Pomiés, directora ejecutiva de Cifra.

Pero, de todas formas, se nota una tendencia entre quienes son los precandidatos preferidos por los más jóvenes del padrón electoral. En el Partido Nacional, Luis Lacalle Pou y Juan Sartori compiten por el nuevo voto (Jorge Larrañaga tiene “un perfil de intención de voto un poco más veterana”) mientras que en el Frente Amplio el voto es más “heterogéneo”, según Pomiés.

"En el Partido Colorado, a Sanguinetti le cuesta más llegar a ese público, aunque no quiere decir que se vayan con (Ernesto) Talvi. A veces se van más con Talvi y a veces no saben. Prefiero decirlo por la negativa: los jóvenes lo ven más lejos a Sanguinetti. Pero es difícil medirlo: es un partido que tiene poca intención de voto y atrae a pocos jóvenes", agregó la politóloga.

Según Eduardo Botinelli, director de la consultora Factum, si las elecciones internas fueran hoy y los únicos habilitados para sufragar fueran los nuevos votantes, Daniel Martínez, Sanguinetti y Lacalle Pou serían los ganadores de sus internas. Sin embargo, el politólogo advirtió que, los precandidatos preferidos son otros si se miden la intención de voto joven en relación al total de votos por precandidato.

En ese panorama, Botinelli coincide con Pomiés y asegura que Carolina Cosse “llega un poco mejor al electorado joven” en el Frente Amplio, Sartori “recoge mayores preferencias” entre los blancos (sobre todo en aquellos de menor nivel educativo) y Talvi “capta más jóvenes en el Partido Colorado”.

Rafael Porzecanski, director de opinión pública de Opción Consultores, aseguró por su parte que no tiene procesado los datos de los nuevos votantes, pero igualmente explicó las preferencias del segmento joven de sus encuestas (de 18 a 34 años). En estos casos, la tendencia se repite. Sartori empareja las encuestas con Lacalle Pou, Cosse se acerca a Martínez y la interna del Partido Colorado es de “mucha paridad” entre Talvi y Sanguinetti.

De cara a octubre

En cuanto a las elecciones nacionales, los tres entrevistados coinciden en que el Frente Amplio ha perdido su caudal de preferencia con el paso del tiempo. “Cuando se analiza el cambio que se ha ido produciendo en el tiempo, se ve que a medida que avanzaron las elecciones después de 2004, en los circuitos donde votan los más jóvenes, el Frente Amplio votó peor que en la anterior. Ahora se espera que esa tendencia siga”, aseguró Botinelli.

Sin embargo, el Partido Nacional no crece tanto en ese sentido. Los nuevos votantes, ahora, prefieren a los nuevos partidos o a los nuevos candidatos.

“Lo que sucede con los nuevos votantes es una actitud que no reproduce la misma lógica que pasaba hasta el 2004 por lo menos, donde los hogares frenteamplistas reproducían el voto de su hogar. Eso empieza a cambiar muy de a poco, pero empieza a cambiar. Ahí aparecen distintas cosas: estos nuevos votantes se criaron políticamente con el Frente Amplio en el gobierno. Hay una cosa que tiene que ver con cuestiones etarias, generacionales, que hace responder contra lo establecido y en este caso, es el Frente Amplio. Lo conocido por los más jóvenes es el FA en el gobierno. Por otro lado, aparece la búsqueda de la novedad. Y ahí aparece, proporcionalmente, mayor búsqueda de los partidos menores o de figuras que muestren algo que es distinto a lo que se conoce", explicó el politólogo.

Para Pomiés, de todas formas, la intención de voto es muy fluctuante y, aunque tiene claro que ahora los más jóvenes no se inclinan tanto por la izquierda, tampoco considera que haya un partido que sea el más preferido. “Hoy lo que tenemos es que de una encuesta a otra, de un mes a otro, varían las intenciones de voto, mucho más de lo que variaron en el pasado", sostuvo.

Porzecanski, por su parte, se refirió a una encuesta que presentó a fines de enero de este año al respecto. En ella, realizada solamente con una muestra de nuevos votantes, el oficialismo lidera con 33%, seguido por el Partido Nacional con 23%, los colorados con 8%, el Partido Independiente con 6% y el Partido de la Gente con 4%. Los indecisos alcanzan un 17% y la intención de voto en blanco o anulado llega al 10%.

Si se compara esa evidencia con una encuesta de intención de voto en la población total, queda claro que el Frente Amplio tiene “una fortaleza relativa” en el segmento más joven, porque su intención de voto está 6 puntos arriba que el conjunto de los votantes. En cambio, en el Partido Nacional, su intención de votos entre los más jóvenes es 6 puntos inferior al promedio general de intención de voto.