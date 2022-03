Stuani, el máximo goleador histórico de Girona, llegó a los 100 goles en el club español

El delantero uruguayo Cristhian Stuani, anotó este sábado su gol número 100 para Girona, su club de las últimas cinco temporadas.

El jugador nacido en Tala, convirtió uno de los tantos, de penal, en la goleada sobre Ibiza por 5-1.

"Tenía mucha ansiedad por alcanzar esta cifra. Costó, pero para mí es un hito muy importante a nivel personal y sobre todo en el de club, del equipo. Es momento de agradecer a mi familia y a todo el mundo lo que han hecho por mí desde que estoy aquí. Me siento como en casa. Es mi casa. Lo he dado todo por este club y me lo llevo para siempre. Estoy orgulloso. La afición ha estado conmigo desde el primer día y le he devuelto con 100 alegrías", dijo Stuani en una conferencia de prensa luego del encuentro.

El uruguayo llegó a los 100 goles con esa camiseta luego de haberla defendido en 165 compromisos.

Esa centena de tantos se dividen de la siguiente manera: 40 en Primera, 56 en Segunda, dos en playoffs de ascenso a Primera, uno en Copa del Rey y uno en Supercopa de Cataluña.

Stuani es el máximo goleador histórico de Girona.

El equipo se encuentra en la quinta posición de la Segunda división española y está en puestos de repechaje para jugar por un ascenso a LaLiga de España.