Subsidio de Ancap al gasoil ronda los US$ 80 millones y supera al supergás

En el trimestre julio-setiembre Ancap tuvo un equilibrio en el mercado monopólico con una ganancia de US$ 6 millones mientras que resignó ingresos por US$ 197 millones en lo que va de 2022 por vender por debajo del Precio de Paridad de Importación (PPI), que mensualmente calcula la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (Ursea).

El mayor subsidio en la venta de combustible al público se dio en el acumulado enero-setiembre en la tarifa del gasoil (US$ 76 millones), superando por US$ 7 millones el histórico subsidio del supergás (US$ 72 millones). En el caso de la gasolina Súper, Ancap resignó ingresos por US$ 37 millones por vender por debajo del precio teórico de importación.

El Grupo Ancap en su conjunto (con sus empresas colaterales) alcanzó una ganancia de US$ 143 millones en al acumulado del año a setiembre, según informó el ente petrolero en un taller con periodistas a cargo de su presidente, Alejandro Stipanicic, y el gerente del área económica-financiera, Gustavo Mayola.

La contribución de los negocios no monopólicos tuvo una ganancia de US$ 74 millones. La Distribuidora Uruguay de Combustibles (Ducsa) volcó una utilidad de US$ 23 millones, y el conjunto de las otras empresas del grupo reportan un resultado positivo de US$ 21 millones.

El resultado del Grupo Ancap incluye un resultado financiero de US$ 39 millones principalmente por la apreciación del peso uruguayo, ganancias por ventas a UTE para generación en el mercado local por US$ 15 millones (prácticamente todo en el primer trimestre) resultado por cobertura monetaria de US$ 10 millones e impuesto a la renta por US$ -30 millones.

Ancap

Desde julio de este año, Ancap realizó operaciones de forward (cobertura cambiaria) con bancos de la plaza local para mitigar el efecto negativo que podría provocar un aumento del tipo de cambio sobre el flujo financiero de la empresa. A la fecha se concretaron 20 contratos forward por un total de US$ 117 millones, informó el ente.

En el taller también se destacó que el importante margen de refinación permitió al Poder Ejecutivo moderar el impacto de los precios internacionales sin perjudicar el resultado económico de la actividad principal de Ancap.

En esta línea, se informó que desde setiembre de 2023 Ancap deberá importar unos 800.000 m3 de combustibles, debido a un paro planificado de mantenimiento en la refinería, que durará cuatro meses. Durante ese período, no se generará el margen de refinación observado hasta el momento.