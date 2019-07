Suprema Corte expone a Bonomi como responsable de falta de seguimiento de El Guardián

La Suprema Corte de Justicia emitió un comunicado en el que enfrenta al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, por las designaciones de funcionarios para recibir las escuchas telefónicas que se realizan con el sistema "El Guardián", luego de que un informe del programa Todas las Voces de Canal 4 informara que la secretaría de Estado nunca envió el reporte trimestral de interceptaciones.

El protocolo de actuación para interceptaciones legales firmado por ambas entidades estatales el 1° de diciembre de 2015 señala que trimestralmente se debe enviar a la SCJ un reporte "con el formato que oportunamente se acordará entre las partes". "En este reporte se detallarán cuantitativamente las solicitudes de interceptación legal de comunicaciones ingresadas, y las aprobaciones y rechazo por cada juez penal, así como los tipos y cantidades de medidas dispuestas, discriminadas por operadora telefónica. Oportunamente la Suprema Corte de Justicia designará la autoridad que recibirá estos reportes trimestrales”, agrega el punto 11 del texto.

Este martes, a la salida de una comparecencia en la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Senadores, Bonomi dijo que el Poder Judicial no había designado a un oficial de cumplimiento y que por eso no habían enviado la información. "La información está, siempre estuvo a disposición, lo que no estaba era la persona designada que la tenía que recibir. Ahora sí se ha dicho quién la va a recibir y se va a empezar a trasladar", dijo en rueda de prensa.

Sin embargo, la SCJ rechazó sus comentarios y dio a conocer un documento enviado el 16 de mayo de 2017 en el que da cuenta del nombramiento de su secretario letrado, Gustavo Nicastro, como responsable de la recepción de los reportes de las interceptaciones legales, lo que contradice las declaraciones de Bonomi.

"Por nota Nº 126/2017 de fecha 16 de mayo de 2017, le fue comunicada dicha decisión al Ministerio del Interior, con copia a la Presidencia de las Cámaras de Senadores y Representantes. Esta nota fue recibida por la Secretaría General del Ministerio del Interior con fecha 18 de mayo de 2017, según consta", señaló la SCJ.