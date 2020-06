Surgen diferencias por cifras de maestros certificados de Primaria y Servicio Civil

La cifra que compartió el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), Conrado Ramos, de los 2.000 docentes de Primaria que "hace años no van a trabajar por ineptitud física", pero siguen en la plantilla generó discrepancias con las autoridades de Primaria, el Codicen y el sindicato de maestros.

En entrevista con Así nos va de radio Carve, Ramos dijo este martes que la ONSC recibió esa información la semana pasada y está en contacto con Primaria y el Banco de Previsión Social (BPS) para determinar “qué está pasando”. “Prácticamente es una décima parte de la plantilla. No es necesariamente culpa de las personas, que quedan inhabilitadas por razones médicas", explicó el jerarca en radio Carve, y añadió que el problema radica en la falta de acuerdo entre el BPS y los organismos respecto a si cabe la destitución de los trabajadores certificados.

Horas después de que Ramos manejara esas cifras, el presidente del Codicen y la directora de Primaria, Graciela Fabeyro se reunieron y analizaron la información referida a las certificaciones.

Fabeyro dijo que "los datos no coinciden". "En este momento las certificaciones con más de 90 días son 344 docentes y 302 no docentes, unos 646 funcionarios", aclaró. Esas cifras corresponden a este año, período en el que muchos funcionarios debieron certificarse a raíz de la emergencia sanitaria por coronavirus, especialmente mayores de 65 años o personas con patologías.

La directora explicó que en los próximas días se realizará "un análisis más profundo y cruzamiento de información" para entender por qué las cifras que se manejan en la ONSC y en Primaria son diferentes.

Una de las hipótesis que maneja Fabeyro es que desde marzo de 2018 hay un nuevo procedimiento de certificación de licencias de enfermedad centralizado en el BPS y no en un sistema propio, como sucedía hasta ese entonces.

Por otra parte, afirmó que las licencias reiteradas, es decir, cuando una persona se certifica unos días, retoma al trabajo y vuelve a certificarse, podrían explicar la cifra de la ONSC.

Ramos señaló que ya conversó sobre este asunto con el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP, Robert Silva, y que trabajarán en conjunto para primero hacer un relevamiento "más fino" de la situación y luego pensar en las soluciones.

Molestia en sindicato

La Federación Uruguaya de Magisterio (FUM) emitió un comunicado en el que rechaza las afirmaciones de Ramos porque "colocan a las maestras y los maestros en una situación de irresponsabilidad frente al cumplimiento de su función y profesión que no condice con el compromiso que diariamente se comprueba en cada centro escolar".

La secretaria general de la FUM, Elbia Pereira, coincide en el análisis que realizó el Codicen, ya que las cifras que manejan ellos son similares. En diálogo con El Observador dijo que si existe un problema entre los organismos por el cual hay diferencias para decidir cuándo hay destitución y cuándo no, deberían "resolverlo ellos pero los maestros no son responsables". "Sabemos que existen compañeras con certificaciones médicas por afecciones relacionadas con la profesión, son múltiples, pero están lejos de ser 2.000".

"No creo que ninguna persona que esté separada de su función porque no puede desarrollarla permanezca varios años en esta circunstancia si no lo amerita, no creo que sea una situación lógica ni deseable para ningún profesional", agregó.

Las patologías más recurrentes de certificación médica por enfermedades profesionales de maestros están vinculadas a lo psiquiátrico, enfermedades en los huesos y respiratorias.