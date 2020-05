Susana Giménez viajó a Uruguay: "Tengo personal que pagar, perros y animales"

La conductora de televisión argentina Susana Giménez viajó desde Buenos Aires a Montevideo en los últimos días y luego se trasladó hacia Punta del Este para instalarse en su mansión de Rincón del Indio, pese a la cuarentena obligatoria que rige en su país y al cierre de fronteras vigente en Uruguay.

"Estoy en Punta del Este, en La Mary", dijo Giménez en diálogo con el canal Todo Noticias. Informó que viajó en un avión privado junto a su hermano, Patricio Giménez.

Según contó en una comunicación telefónica con el canal argentino, tramitó el permiso para llegar a Uruguay porque tiene la "residencia".

"Pedí permiso, por supuesto. Porque si no lo tenés, no te dejan entrar ni nada. Pedí permiso, porque tengo casas acá entonces me lo dieron. ¡Tengo personal que pagar, perros, animales, tengo todo y estaba muy preocupada!", agregó.

"Me parece que después de 65 días encerrada en mi casa, sola... ¡Sola! Tenía derecho a venir acá, sobre todo porque pedí permiso", expresó.

La diva contó que tuvo que llenar muchos papeles y que cuando llegó al aeropuerto le tomaron la fiebre. "Me parece perfecto", dijo.

Cuando el periodista le preguntó si tenía la residencia uruguaya, la comunicadora respondió que sí. "Sí, sí. La saqué hace... Llamé al consulado, dije cómo era, me dijeron si tenía residencia... Todo el mundo sabe que tengo residencía acá (en Uruguay), entonces te dan el permiso. Ahora estoy en cuarentena, en mi casa, pero con los perros", señaló.

"Tengo que pagar, tengo mucho personal acá. Jardineros, caseros, gente que tiene que cobrar y tengo que hacer cosas. En Buenos Aires no tengo nada que hacer. Aparte, pedí permiso", siguió argumentando.

Giménez también se refirió a la situación de Uruguay y explicó al medio argentino que en el país "no hubo muchos casos".

El martes 17 de marzo el gobierno uruguayo decretó el cierre total de la frontera con Argentina, sea por vía terrestre, marítima o aérea. Sin embargo, hay excepciones para ese cierre, como los ciudadanos uruguayos y residentes en Uruguay, así como el transporte de mercadería y el ingreso de ayuda humanitaria.