Tabárez: “Este equipo siempre lucha hasta el final”

Enviado a Río de Janeiro, Brasil

El Maestro Óscar Tabárez mostró su felicidad por el triunfo ante Chile en la conferencia de prensa.

“El rival fortaleció numéricamente su sector defensivo en un esquema diferente. Habíamos planificado en base a Chile en sus partidos anteriores, pero más allá de los cambios realizados, lo mantuvimos porque no cambiaba mucho. Fue un partido muy duro, por momentos el rival tuvo más la pelota en el primer tiempo, lo emparejamos y en el segundo tratamos de poner más velocidad por los sectores laterales. Fue muy disputado, con pocos espacios, fallamos algunas oportunidades, pero creo que tuvimos alguna situación más clara que el rival que no pudimos concretar. Nos tocó ganar y me tiene muy contento y muy satisfecho. Ya hay que pensar en Perú, que por definición también va a ser difícil”, explicó Tabárez.

El Maestro dijo que “los sectores laterales tienen mucha importancia en el fútbol y cuando uno pone jugadores intensos como Jonathan Rodríguez, lo hace por la gran velocidad que tiene. No pudo mostrarse tanto en ese rubro, pero también enganchó para adentro y ahí le grité: ‘Pateá’ y le metió un centro preciso a Cavani para el gol en un momento en el que el partido estaba expirando. Este equipo siempre lucha hasta el final y eso nos lleva a apresurarnos un poco, a cometer algún desliz, pero disputa cada pelota como si fuera la última y eso, más allá de que pueda ser una tradición del fútbol, en este proceso lo hemos propugnado. La actitud es consecuencia de lo que hacemos técnica y tácticamente y eso los jugadores de más edad lo tienen incorporado y los jóvenes lo viven. Eso me tiene tranquilo y tiene que ser el proceso de siempre. Hoy jugó un mediocampo con un jugador de 21 años y otro de 22, y para mí hicieron un gran partido. Creo mucho en los períodos largos, los que superan las derrotas y los triunfos que son dos aspectos de la realidad”.

El DT celeste sostuvo que “Cavani se equivocó en alguna jugada, pero no para nunca y hoy transitó en dos o tres funciones diferentes durante el partido, pero su característica principal no la pierde. Es un goleador. Fue un buen centro que le pusieron, pero no venía muy fuerte y tuvo que dirigirla con la fuerza justa. No lo hace cualquiera, lo hacen los especialistas en el gol y él es uno de ellos”.

Consultado sobre el seleccionado rival, indicó: "Chile tiene un plantel que no ha defeccionado. Las selecciones chilenas de otras épocas no se caracterizaban por tener jugadores tan altos, tenían jugadores más rápidos, más técnicos, hay una renovación, un entrenador con muchísima experiencia que planteó un gran partido. Es un equipo a tener en cuenta. Lo vi bien en términos generales".

"Colombia es la única que ganó todos los puntos, mostró tener un plantel también y está muy fuerte. Esa fortaleza la tendrá que demostrar en el resto del torneo y quizás en este momento es el más difícil de enfrentar. En 2011, tuvimos la suerte de ser campeones y cuando terminó el grupo nos tocó Argentina en Argentina y sin embargo, empatamos y ganamos por penales. Sigo con la idea de que estas cosas son presunciones, pero no podemos decir nada del partido que va a venir ni que Chile no le va a ganar a Colombia. No sería una cosa extraña porque estos partidos, por más que uno venga con la autoestima muy alta, tienen un tinte diferente a un partido de una serie", expresó.

Sobre Perú, el próximo rival, Tabárez dijo que los encargados de las jugadas y videos lo consultaron y concordamos que el partido con Brasil no lo consideramos (para observar a los peruanos), pero son partidos que dejan huella, es cuestión de la interna con Perú. Esos golpes a veces ponen en guardia a cualquier equipo y se hacen más difíciles. La base que tienen es la del Mundial de Rusia que es excelente y clasificó luego de muchos años a un Mundial. No podemos desbalancearnos. El fixture nos da un día más y un día más de descanso es importante, no lo tomo como una ventaja, tomaría ese día porque no tuviéramos jugadores con virosis como Torreira y Stuani que no podía jugar y tenemos dos lesionados".

A la hora de hablar de las variantes del mediocampo, Tabárez sentenció: "A De Arrascaeta le tocó el papel más difícil porque no es de banda, pero tiene mucho talento. Aportó lo suyo. Lamentablemente tuvo una situación que no pudo anotar, pero llegó y cumplió con su sentido táctico. Nández saltó como un jugador de 1,90 y alguna ganó. En su club juega en una posición más central, pero nosotros no tenemos muchos jugadores por banda como otros, y mejoró, además se entiende mucho con Giovanni González, ya lo mostraron con Panamá. Por eso entró. Jonathan (Rodríguez) no es mediocampista lateral, es un delantero, pero es muy generoso a la hora de cumplir funciones tácticas, tiene mucha velocidad y mucho sentido del gol. Salió campeón en México, fue goleador de su equipo, ahora cambió para Cruz Azul y necesita su adaptación, pero acá vimos que es un futbolista que puede aportar al plantel. Al final puse a Coates porque había muchos grandes en Chile, quise fortalecer la zona defensiva".