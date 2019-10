Talvi: Martínez hace un “uso inapropiado” de los colorados como “posibles socios”

La propuesta de crear una red de 136 liceos públicos en zonas de contexto crítico de todo el país es el buque insignia de la campaña de Ernesto Talvi. El colorado ha repetido que no se trata de un “gasto” sino de una “inversión” y ha explicado que en total se necesitan US$ 160 millones anuales adicionales a los recursos que la Administración de Educación Pública (ANEP) gasta en Secundaria. Calculado por alumno, el costo es de US$ 4.300 por año, US$ 2.000 más de los que ANEP ya destina por estudiante.

Esa idea es observada con simpatía por Daniel Martínez, el candidato del oficialismo, quien la semana pasada dijo a El Observador que la “formación de comunidades educativas” y el “involucramiento de los docentes” en la visión y gestión de la educación, hacían que los colorados estuvieran más cerca del Frente Amplio que del Partido Nacional.

Este lunes, Talvi rechazó que sus propuestas en educación, pero también en seguridad, tengan “más puntos de contacto” con el oficialismo que con los blancos.

Camilo dos Santos

“No estoy de acuerdo y creo que el ingeniero Martínez está haciendo un uso inapropiado de nuestro partido como un posible socio del Frente Amplio. No vamos a ser coalición con el Frente Amplio, eso está descartado. Estamos tratando de construir una coalición política alternativa porque creemos que es un proyecto terminado y agotado”, dijo a El Observador.

“Se habla de tantas coincidencias, pero el programa de Talvi tiene más puntos de coincidencia con nosotros que con Lacalle”, había dicho Martínez en Maldonado, luego que el colorado se mostrara afín a negociar tema a tema con el Frente Amplio en caso de un gobierno sin mayorías parlamentarias.

El economista señaló en caso de que el Frente Amplio retenga el gobierno, los colorados no serán “irresponsables” y tendrán “diálogo”, algo “deseable” para la ciudadanía, ya que considera que Danilo Astori, líder del ala socialdemócrata de la coalición de izquierda, no tendrá tanto “peso político” como hasta ahora.

“Quizás le toque a la oposición jugar ese rol, sin mayorías parlamentarias, que va a asegurar al país que el Frente Amplio no se tire hacia la banda en direcciones en que el 80% de la población no quiere. Es necesario que haya un Partido Colorado fuerte para ejercer el contralor y eventualmente jugando un rol similar al que el astorismo jugó hasta ahora”, agregó.

Talvi expresó que pueden tener “coincidencias puntuales” con el oficialismo pero consideró que es “imposible” armar un “proyecto de país”, mientras que con los blancos tienen “diferencias y matices” que vienen de la historia pero un “mismo tronco democrático, republicano y liberal”.

“Ese tronco filosófico nos une de manera indisoluble, vamos a estar trabajando juntos para construir una coalición política para llevarlo adelante, el FA es un proyecto agotado”, había dicho el sábado tras el acto de cierre de los colorados en Montevideo en el club Larre Borges.

Martínez también dijo que veía un “enfoque similar” en “seguridad y políticas sociales”. “Obviamente no son coincidencias en bloque. Pero sí son temas en los que se puede coincidir y en un eventual gobierno trabajar para sacarlos adelante”, agregó el candidato. En su equipo, en tanto, remarcan que salvo en economía, donde hay “diferencias sustanciales” en ciertas concepciones, en el resto de las áreas programáticas existen “puntos de contacto”.

En el acto en Larre Borges, Talvi se distanció de la gestión en seguridad. Dijo que había gente que estaba viviendo una “pesadilla” y que había candidatos que proponían “resultados” que no van a ocurrir.

“Vamos a reorganizar el Ministerio del Interior, pero no para las cámaras de televisión sino para que efectivamente podamos desarticular las bandas narcos, no entrar (a los barrios) con la televisión y que tres días después reaparezcan y se recree el delito”, señaló y subrayó que los operativos Mirador encabezados por Gustavo Leal, el ministro en caso de que Martínez gane el gobierno, no "terminan la tarea".