Tan lejos y tan cerca: Mujica le tiró otro salvavidas a Manini

El fallecido dirigente tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro –cuya viuda trabaja hoy para la esposa del líder de Cabildo Abierto, el excomandante del Ejército Guido Manini Ríos- no tenía ningún pudor en sentarse a charlar con alguno de los militares que lo torturaron en la cárcel. Al fin y al cabo, decía, se trataba de combatientes que, de un lado y del otro de la trinchera, se jugaban el cuero en las calles mientras que los políticos daban órdenes desde sus cómodos sillones.

No es asunto nuevo la extraña, o no tanto, simbiosis entre militares y guerrilleros del Movimiento de Liberación Tupamaro (MLN) que se forjó ya en las cárceles de la dictadura cuando ambas partes trataron de llegar a un acuerdo para cruzar información sobre los políticos que, consideraban, habían bastardeado a la democracia con actitudes corruptas.

En diferentes episodios, esa rara cercanía quedó expuesta ya recobrada la democracia. Por ejemplo, cuando Fernández Huidobro se convirtió en ministro de Defensa durante la primera administración de Tabaré Vázquez, se ganó el respeto y hasta la admiración de sus subordinados. “El Ñato” siguió en el cargo durante el gobierno de su compañero José Mujica y, cuando murió, Manini Ríos le dedicó unas sentidas palabras en el cementerio.

“Su capacidad de análisis de la realidad lo llevaron a entender quienes atacaban a las Fuerzas Armadas buscaban destruirla para suplantarla por una guardia nacional; que detrás de ellos estaban los centros de poder mundial que él combatió durante toda su vida. Era un Quijote, un gladiador. Quienes vestimos el uniforme de las Fuerzas Armadas de la Republica le debemos un sincero homenaje a don Eleuterio Fernández Huidobro”, dijo Manini en aquella ocasión.

Sin llegar a los elogios que le dedicó a Fernández Huidobro, Manini ha mostrado un respeto especial por la palabra de Mujica, sobre todo en circunstancias particulares que lo involucraron.

No es asunto nuevo la extraña, o no tanto, simbiosis entre militares y guerrilleros del Movimiento de Liberación Tupamaro (MLN) que se forjó ya en las cárceles de la dictadura

Fue Mujica quien le tiró un salvavidas al líder de Cabildo Abierto a finales de 2020 para que pudiera argumentar en contra de aceptar un desafuero y someterse a la Justicia por su presunta omisión en el caso de las confesiones del represor José Nino Gavazzo en un Tribunal de Honor Militar.

"Supongamos que Manini va a declarar y después no pasa nada, la Justicia dice que no tiene elementos y eso. ¿Cómo vuelve al Parlamento? Para volver necesita 21 votos del Senado que le apruebe que venga y no los va a tener", dijo Mujica.

Hasta ese momento, el líder de Cabildo Abierto había reiterado que deseaba someterse a la Justicia pero luego dio marcha atrás y anunció que se retiraría de sala durante la votación de su desafuero. En su audición de radio Universal, Manini dijo que las declaraciones de Mujica fueron “clave” para que cambiara de parecer.

“(Mujica) habla desde la sinceridad; era claro que el objetivo era sacarnos a nosotros del Senado. Yo creo en la sinceridad del senador Mujica y no creo en aquellos que salieron a desmentirlo de inmediato", argumentó.

Manini ha mostrado un respeto especial por la palabra de Mujica, sobre todo en circunstancias particulares que lo involucraron.

Y por estas horas, una vez más, Mujica le dio una mano a Manini quien es acusado de ser colono de un campo en Artigas y, por tanto, de haber cometido un delito de conjunción de interés público y privado al votar artículos referidos al Instituto de Colonización dentro de la LUC.

Manini Ríos no es colono desde "el punto de vista práctico, emotivo y conceptual (...) porque no se sintió colono, ni nada por el estilo"; aunque desde "el punto de vista jurídico es probable que sea", declaró Mujica sin importarle que uno de los principales acusadores del líder de Cabildo Abierto sea el director del INC y dirigente del MPP, Andrés Berterreche.

"Los dos tienen un pedazo de razón. A Manini lo jurídico lo condena, pero en realidad se está comiendo un garrón. No ordenaron los papeles hace 40 y pico de años y quedo así y pese a que esos papeles" dicen que Manini es colono, es obvio que el tipo no lo es ni se siente colono", sostuvo.

Mujica se adhirió así a los argumentos que el líder de Cabildo Abierto presentó como descargo ante el Instituto Nacional de Colonización: hubo un "error" del organismo al escriturar originalmente esos terrenos en 1971, al no resultar aptos para “colonizar”.

Manini no dejó pasar el nuevo salvoconducto que le ofreció el exguerrillero y dijo que las afirmaciones de Mujica demuestran la aparición de “voces” que hacen que “cada vez haya menos dudas” sobre la verdad del asunto. “Es hora de que los que difundieron esta farsa y trataron de idiota a la gente pidan disculpas”, concluyó.

En fin, un nuevo capítulo de esta historia en la que el expresidente tupamaro –recorriendo la última etapa de su vida- y el exmilitar cabildante –recién llegado a la política- coinciden en algún punto del camino.