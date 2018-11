Tarde de incidentes en el Franzini

En el Franzini se vivió una jornada caliente. Las posiciones en juego con Peñarol definiendo el primer lugar de la Tabla Anual y Defensor Sporting jugándose su pasaje a la Copa Libertadores, generaron un clima particular.

Todo comenzó minutos antes de empezar el encuentro cuando se empezaron a producir movimientos en la tribuna Ghierra, donde se ubicó la parcialidad de Peñarol.

Resultó que un grupo de hinchas ingresaba saltando un muro en el codo que da a la zona de juegos del Parque Rodó.

No fue el único tema. De inmediato una serie de hinchas aurinegros ganaron lugar en el pulmón de la tribuna lo que generó la bronca de los hinchas de Defensor que ocupaban el talud. Y de los insultos y amenazas se pasó a los hechos. Algunos hinchas de Peñarol lanzaron botellas y piedras obligando a la intervención de la policía debido a que la guardia privada no movió un pelo y observó todo desde su lugar.

Todo volvió a la calma con el ingreso de la policía a la tribuna.

Sobre el final del partido la bronca se trasladó de sector y los incidentes se produjeron en la tribuna principal de Defensor Sporting entre sus propios parciales. Cuando Peñarol pasó a ganar algunos parciales no toleraron perder con un hombre de más y comenzaron a increpar. Un jugador violeta devolvió los insultos y los hinchas se arrimaron al tejido. De ahí pasaron a discutir entre ellos, empujones, insultos, amenazas y pedidos para que se fuera el cuerpo técnico gobernaron la escena final en el Franzini.