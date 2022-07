Tata Martino y Scaloni: la foto que no cayó nada bien en México

El técnico de la selección de México, el argentino Gerardo “Tata” Martino, y el seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, coincidieron en Rosario y fueron fotografiados mientras hablaban, lo que no cayó nada bien en los hinchas mexicanos.

Es que ambas selecciones serán rivales en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022.

Por eso hubo críticas para Martino.

Uno de los puntos que le cuestionaron fue que estaba viendo un partido argentino y no uno del fútbol mexicano. La foto fue en la cancha de Newell’s, club al que ambos entrenadores están vinculados, y donde fueron a ver el encuentro ante Racing este fin de semana. Además, ambos posaron para una foto de las redes oficiales de los rosarinos.

Además, señalaron que no estaba comprometido con la selección mexicana.

El periodista de ESPN, Rafael Ramos, consideró que el Tata “ningunea” su trabajo, ya que estaba más interesado en ver el fútbol argentino que el de México. Agregó que Martino gana US$ 3.9 millones al año, más que lo que, por ejemplo, recibe Tite en Brasil.

Increíble

Gerardo Martino ningunea su chamba

Viendo partidos en Argentina, mientras la Liga Mx se juega.

Lo que es tener un tipo timorato y sin autoridad al frente de @fmf

¿Verdad #YonDeLuisa?

Y le pagan al Tata más que a cualquier técnico mundialista de América (Tite 3.9 mdd)

También hubo cuestionamientos porque justo en estos días su nombre ha aparecido como uno de los candidatos para Boca Juniors.

Por su parte, Emanuel 'Tito' Villa, exgoleador de Cruz Azul, fue más duro. "Es una falta de respeto total a todo el país, no solo a los futbolistas. Me vale mierda si le dieron permiso o no de la FMF (Federación Mexicana de Fútbol)”, expresó.

“Él debería de estar acá, viendo de cerquita a sus jugadores. Mostrando ese compromiso de querer llevar a lo más alto posible a México en el Mundial de Fútbol”, agregó Villa.