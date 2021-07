Tenencia compartida: blancos y cabildantes moderan proyecto para obtener apoyo colorado

Por un lado, el presidente, Luis Lacalle Pou, posando con una remera que dice "no más hijos huérfanos de padres vivos! Tenencia compartida ya!", consigna que lo motivó a presentar un proyecto de ley en 2016 que terminó archivado. Por otro, organizaciones sociales, Inmujeres y el Consejo Nacional Consultivo Honorario de los Derechos del Niño y el Adolescente (presidido por el Ministerio de Educación y Cultura) afirmando que modificar el Código del Niño y el Adolescente de la forma en la que está planteado sería un error. En el medio, el proyecto de ley de "corresponsabilidad en la crianza" que propusieron Carmen Asiaín, Graciela Bianchi y Sergio Abreu (Partido Nacional) y el de "tenencia compartida responsable" que presentaron Guido Manini Ríos, Raúl Lozano y Guillermo Domenech (Cabildo Abierto).

Según dijo la senadora Asiaín a El Observador hace tiempo que están trabajando en "amalgamar" los dos proyectos. Tomando el que propuso la bancada nacionalista como base, se incluirá la idea de Cabildo Abierto de agregar un abogado defensor independiente para velar por los derechos del menor en los juicios por tenencia. El letrado será designado a través de una lista que llevará la Suprema Corte de Justicia, como también se hace con los peritos técnicos, y no lo decidirá el juez. De esta forma "los menores quedan reforzados en su protección", subrayó la senadora.

Si bien las negociaciones aún no se han cerrado, el tono del proyecto tiende a moderarse tras las críticas de algunos referentes en la materia. Además, pretenden de esta forma obtener el apoyo colorado, puesto que si el senador de Ciudadanos Pablo Lanz no acompaña con el voto afirmativo en la Constitución y Legislación el proyecto no tendrá el apoyo suficiente para pasar al pleno (el Frente Amplio ya adelantó su voto negativo).

Dentro del Partido Colorado, las posiciones están divididas. Germán Coutinho, por ejemplo, dijo a El Observador que está de acuerdo "con la línea" del proyecto, pero aguarda por escuchar los reparos que tienen algunas compañeras de su partido, entre ellas Carmen Sanguinetti y María Eugenia Rosselló, que están preparando una "devolución" al respecto.

Sin embargo, consultada por El Observador la diputada Rosselló negó que estén formulando algún tipo de "devolución" y afirmó que aguardará a ver las modificaciones que tenga el proyecto para pronunciarse al respecto. Este lunes a las 20 horas habrá un panel de debate con tres integrantes del Partido Colorado con opiniones contrarias al proyecto original-Virginia Cáceres, Mariella Demarco y Walkiria Olano-, el tema captó la atención de la Prosecretaría de Género del partido.

En entrevista con La Diaria ambas legisladoras se manifestaron contrarias a las propuestas originales. Sanguinetti dijo entonces que veía "con mucha preocupación" los proyectos y le llamaba la atención que en el proyecto presentado por el Partido Nacional “en la exposición de motivos se hablara de penalización de maternidad, en un proyecto en el que se busca el interés superior del niño”. Resaltó también que "hoy en día no hay ninguna norma que prohíba la tenencia compartida".

El proyecto de ley propuesto por la bancada cabildante pretendía modificar, entre otros, el artículo 34 del Código de la Niñez y la Adolescencia al que refirió Sanguinetti. El artículo propuesto por los senadores expresa: "Cuando los padres estén separados, la tenencia será siempre compartida, tratando en la medida de lo posible que el niño/a pase la misma cantidad de tiempo con ambos padres". La legislación vigente no hace referencia a que el menor pase el mismo tiempo con ambos padres, aunque en caso de que los progenitores lo acuerden se puede dar la tenencia compartida.

Varios exponentes contrarios a la ley se pronunciaron en contra de esa modificación argumentando que los tiempos que comparten con cada uno obedecen a distintos factores y a veces es imposible o contraproducente que pasen la misma cantidad de tiempo con ambos padres. Si bien aún no se cerró la negociación con Cabildo Abierto sobre esta materia, Asiaín indicó que prevén "ir por una cuestión no tan numérica".

"Lo que nosotros planteamos es el ideal de esa convivencia alterna y lo mejor es que se tienda a ese ideal lo más posible. Que se llegue a ese reparto realmente equitativo dependerá de las circunstancias", explicó y aclaró: "A veces será un reparto matemáticamente equitativo y a veces dependerá".

Ambos proyectos de ley preveían inicialmente que si uno de los progenitores era denunciado no se suspendería el régimen de visitas. El proyecto de CA especifica que en el caso de denuncias en el marco de la ley de violencia de género, las visitas se suspenderían durante un plazo de 90 días para hacer las pericias pero, de no culminarse pasado ese lapso, se reanudarían.

La senadora Asiaín aclaró que, en su proyecto de ley, ese literal estaba enmarcado en un artículo que comenzaba expresando: "A falta de acuerdo, los tribunales certificarán el régimen de tenencia teniendo en cuenta enunciativamente atento a las circunstancias del caso y siempre considerando el principio del interés superior del menor los siguientes parámetros". Destaca que se habló siempre de "parámetros", y no imposiciones, para que el juez determinara la tenencia.

De todas formas, dijo que "eso fue reformulado". "Había que aclarar mejor lo que se quería decir y el titular sería que en caso de presentarse denuncias contra cualquiera de los padres, el Tribunal evaluará, bajo su más seria responsabilidad funcional, la necesidad o no de la modificación del régimen de tenencia. El juez va a evaluar", aclaró.

En el mismo literal, se determinaba que, de decretarse la aplicación de medidas cautelares a algún progenitor, este aún mantenía el derecho a las visitas. En la nueva formulación se resaltará que en caso de no peligrar "la situación emocional o física de los menores, las visitas podrán realizarse en lugares públicos, o en presencia de familiares o en reparticiones estatales pertinentes o de la forma que a criterio del tribunal garantice la protección de la integridad física y emocional de los niños, niñas y adolescentes", ejemplificó la legisladora.

Actualmente, los progenitores con medidas cautelares (o cualquier otro tipo de restricción) pueden tener contacto con sus hijos en el Departamento de Asistencia Social (DAS) del Poder Judicial, siempre que así lo autorice el juez de Familia a cargo de la causa. En esa instancia, trabajadores sociales supervisan el relacionamiento entre el adulto y el menor.

"Hay cierta reticencia a que no se toque lo que está, pero si se toca lo que está es para mejorarlo. No se afectan los derechos de los niños, no se afecta su protección, es una mejora para que esté más tiempo con ambos padres en situaciones de normalidad. A la mujer no se la afecta, al contrario, se la libera", resumió .

El presidente Lacalle Pou posa con una remera que pide por la ley de tenencia compartida en Sauce

Las críticas

Asiaín informó que recogerán todas las críticas que se les hizo desde Unicef Uruguay, la Defensoría Jurídica de INAU, la Asociación de Magistrados e InMujeres.

En otro orden, el Comité de los Derechos del Niño/a de Uruguay, la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica, la Red Pro Cuidados, la Intersocial Feminista, Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujeres y Asociación Nacional de ONG Orientadas al Desarrollo lanzaron una campaña en contra de estos proyectos bajo la consigna “una ley innecesaria que daña la infancia”.

"No es una legislación que vaya a cambiar sustancialmente el régimen del Código de la Niñez", sino que se afectan tres artículos, defendió la senadora.

Asiaín señaló que desde la Asociación de Magistrados le reconocieron que, en la mayoría de los casos, "con las mejores intenciones y debido a un punto de vista tradicional, se le da la tenencia a la madre y el padre queda con la visita del fin de semana. Se queda con el paseo y no con los días que tienen más carga".

Dijo también que entre sus defensores el proyecto tiene a Walter Howard, catedrático de la Universidad de la República y la Universidad de Montevideo, quien valoró la propuesta de un proceso abreviado en el que se determine un régimen de tenencia provisorio mientras se desarrolla el juicio.