Tercera dosis: qué departamentos vacunaron menos y por qué los mayores de 75 vienen rezagados

Con un 78% de la población con la primera dosis y más del 75% con ambas, la campaña de vacunación para darse la vacuna de refuerzo contra el coronavirus no tiene el ritmo que las autoridades esperaban. Según los datos del monitor de vacunación del Ministerio de Salud Pública (MSP) solamente el 42% se dio la dosis de refuerzo de Pfizer y la realidad en cada departamento es bastante dispar. Mientras en Montevideo supera el 47%, en departamentos como Cerro Largo, Río Negro y Treinta y Tres solo el 33% está vacunado con refuerzo.

Los motivos que dan desde las direcciones departamentales de salud son distintos pero la ausencia de una campaña Pueblo a Pueblo, como se hizo al inicio de la campaña de vacunación, es mencionado por los distintos directores departamentales. El Ministerio de Salud Pública todavía no habilitó la vacunación sin agenda y, por lo tanto, ese tipo de campaña no se puede llevar adelante. Además, el plazo de seis meses que es necesario esperar para darse la tercera dosis también puede influir en algún caso.

El departamento con mayor porcentaje de su población vacunada es Flores con 48%, lo siguen Montevideo, Durazno y Colonia que superan el 47%, luego con más del 45% aparece Lavalleja.

En el otro extremo, los departamentos con peores porcentajes son Cerro Largo y Treinta y Tres con el 33% de su población y Río Negro con el 32%.

El director de salud departamental de Treinta y Tres, José Quintín Olano, dijo a El Observador que ve con "preocupación" el estado sanitario y de vacunación actual del departamento. Recordó que durante las primeras etapas de la campaña de vacunación el gobierno departamental salió a hacer vacunación "puerta por puerta", habiendo llegado a diferentes poblados y barrios donde la vacunación no había prendido con las campañas Pueblo a Pueblo y Barrio a Barrio. Eso, destacó, hoy no se puede hacer debido a que el Ministerio de Salud Pública todavía reserva con agenda previa el suministro de tercera dosis.

"Tuvimos un turismo de vacunas de localidades cercanas pero ha costado mucho convencer a cierto núcleo", aseguró. "En cuanto a la tercera dosis, hay seis meses entre que podés darte la segunda y la tercera. Por lo que todavía tenemos gente que aún no ha cumplido el plazo para recibirla", agregó. Por su parte, también agregó que hicieron un relevamiento para saber si el porcentaje de no vacunados se encontraba centrado en determinada localidad o rango etario pero que no lograron determinar que una de esas dos variables esté afectando en los porcentajes de vacunación.

En la misma línea se expresó el director de Salud Departamental de Río Negro, Juan Andrés Montaño. El doctor aseguró que todavía hay personas que no cumplieron el plazo para darse la tercera dosis por lo que "ese puede ser uno de los motivos" de la baja concurrencia. A su vez, señaló que con las campañas de vacunación sin agenda también se logró llegar a determinado núcleo, algo que tampoco sucede ahora.

Fuentes del MSP aseguraron a El Observador que por ahora no está previsto iniciar campañas como las de Pueblo a Pueblo y Barrio a Barrio, donde los vacunatorios se instalaban en diferentes localidades para suministrar la vacunación sin agenda previa.

Vacunación por edad

Si bien la tercera dosis en Uruguay está lejos de los porcentajes de las primeras dos dosis, es uno de los países con mejores índices del mundo. Actualmente, según el sitio Our World in Data, solamente se encuentra por debajo de Islandia, Chile, Reino Unido, Bahrein e Israel en terceras dosis administradas cada 100 habitantes.

En cuanto a rango etario, los números más bajos se registran entre los más jóvenes pero esto se explica principalmente porque fueron los últimos en estar habilitados para vacunarse.

Sin embargo, en el otro extremo, los mayores de 75 años, que por su edad son población de riesgo, también están rezagados. Apenas el 50% de ellos está vacunado con la tercera dosis y tienen una diferencia de casi 20 puntos porcentuales con la franja de 65 a 74 años.

Esto se debe, según dijeron desde el Ministerio de Salud Pública (MSP) a El Observador, a que los mayores de 70 fueron vacunados inicialmente con Pfizer y esa campaña de vacunación comenzó más tarde que aquellos que recibieron las primeras dos de Sinovac.

La población con mayor cobertura de tercera dosis es la que se encuentra entre 55 y 64 años con 73,13%, seguido por la de 65 a 74 con 68,91%. Le siguen las personas que se encuentran de 55 a 64 con 65,05% y de 35 a 44 años con 57,65% de la población vacunada.

La exhortación para vacunarse no es solo de las autoridades del gobierno, sino también de los científicos que siguen de cerca la marcha de la pandemia. Aunque Uruguay se encuentra en una situación privilegiada respecto a otros países, los expertos recalcan al unísono que no hay que bajar la guardia, insisten en el hecho de que la pandemia no terminó y subrayan la importancia de la tercera dosis.

La encargada de la Unidad de Inmunizaciones del MSP, Graciela Pérez, dijo a El Observador que ante la llegada de la variante sudafricana es “fundamental” que quienes no se han dado la tercera dosis, lo hagan en el corto plazo. “Es muy importante que la gente se adhiera a las medidas de protección y que se vacune”, señaló Pérez.

En el mismo sentido, la viróloga de la Facultad de Ciencias e integrante de la CNAV, Adriana Delfraro, llamó a “no dormirse en los laureles” y explicó que lo normal es que con el paso del tiempo la capacidad de inmunización de las vacunas vaya disminuyendo, por lo que la tercera dosis es clave para reforzar la protección contra el virus.

“Se vuelven a estimular los anticuerpos y aunque no sean totalmente neutralizantes, por una cuestión de cantidad colaboran y ayudan a que, como mínimo, tengas una infección más leve”, señaló la experta a El Observador sobre los beneficios de darse la inyección de refuerzo.

Además, aclaró que el hecho de que la respuesta baje con el transcurrir de los meses “no quiere decir que las vacunas sean malas” y subrayó que ya hay evidencia de que reforzar la protección con vacunas de características distintas, como en caso de las dos primeras de Sinovac y la tercera del laboratorio Pfizer, puede generar “mejores respuestas en el organismo”. “No es algo que se haya visto por primera vez ahora, es algo que se conoce de la vacunología en general”, señaló Delfraro.