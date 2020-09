Terror, fútbol e historia: siete películas para ver este fin de semana en casa

Argentina, 1975. El golpe de estado se cuece gradualmente, y los grupos como la Triple A campan a sus anchas. En un pueblo del interior, un abogado, su esposa, la hija adolescente de ambos y el novio de ella desarrollan un juego de intrigas, poder y venganza, sobre ese trasfondo caldeado, y que de a poco empieza a meterse en las vidas de estas cuatro personas que pertenecen a la aristocracia del pueblo. El miedo, la violencia, el ocultamiento y la justicia (así como su ausencia) son algunos de los temas que trata el filme, reconocido como uno de los mejores de los últimos años del cine argentino. Protagonizada por Darío Grandinetti y Andrea Frigerio, tanto su protagonista como su director, Benjamín Naishtat fueron reconocidos en el Festival de cine de San Sebastián de 2018. Está disponible en Netflix.

Rojo

Enola Holmes

Sherlock Holmes es uno de los personas más célebres ya no solo de la literatura, donde se originó, sino de la cultura popular occidental gracias a textos, películas y series televisivas. No muchos saben que el célebre detective tiene un hermano, Mycroft, aunque tiene un rol más preponderante en la versión moderna que realizó la BBC y que puede verse en Netflix. Lo que menos todavía se conoce es que tiene también una hermana adolescente, Enola. Aunque es una pequeña trampa: la más joven del clan Holmes no fue creada por Arthur Conan Doyle, sino que es una creación de la escritora Nancy Springer, que ideó una serie de aventuras para esta juvenil heredera del hombre del sombrero y la pipa. Las aventuras de Enola se han llevado ahora al mundo audiovisual, con esta película en la que está interpretada por MIllie Bobbie Brown, la estrella juvenil de Stranger Things, y con el actual Superman del cine, Henry Cavill, en el rol de su hermano detective. Enola se embarcará en una investigación propia para encontrar a su desaparecida madre, en una aventura que estará cargada de humor y frescura juvenil. Está disponible en Netflix.

Andrés Iniesta: el héroe inesperado

Pálido, semicalvo, delgado, sin tatuajes ni extravagancias. Andrés Iniesta está lejos de los estereotipos del futbolista moderno y sin embargo, es uno de los deportistas más influyentes de los últimos tiempos. Ahora jugando en Japón, este documental (producido por la empresa japonesa dueña del equipo donde ahora juega, y sponsor de su exequipo, el Barcelona) repasa su vida y algunos de los episodios claves de su carrera, como el gol que le dio a España su título Mundial, a través de su testimonio, el de familiares y colegas. Aunque no hay nada incómodo y es más un panegírico que otra cosa, suma puntos por mostrar con honestidad y profundidad la crisis de depresión que tuvo, demostrando que los deportistas son humanos y a veces el éxito es solo una ilusión para ellos. Está disponible en DirecTV Go.

Estocolmo

Rosario Santa Cruz (la próximamente ciudadana legal uruguaya Juana Viale) es una exitosa reportera televisiva que investiga redes de tratas de mujeres y cuenta historias de prostitución forzada. Su trabajo se cruza con el de un fiscal que investiga una red de explotación sexual con la ayuda de su hermano, un agente infiltrado encarnado por Esteban Lamothe. Cuando los integrantes de la red secuestren a Rosario como represalia, todo cambiará para los tres. La trama avanza en dos momentos temporales simultáneos, que retratan el antes y el después de algunos de los hechos cruciales de la investigación y de las vidas de sus personajes principales. Acción, suspenso, romance y drama se cruzan en esta ficción, que tiene solamente una temporada. Está disponible en NS Now.

El practicante

Ángel, un paramédico, queda paralítico después de un accidente en la ambulancia y todo lo que genera en su cabeza el accidente y la situación en la que se encuentra después de tener que asumir que vivirá en una silla de ruedas, lleva a que se obsesione con que su pareja lo abandonará. De esa forma, Vane empieza a sufrir las consecuencias de esa obsesión ya que Ángel, convencido de que lo dejará por el deterioro que está sufriendo el vínculo, comienza a perseguirla y controlarla. Él está seguro, además, de que ella le está siendo infiel.

Como no está dispuesto a tolerarlo, comienza a generar una situación violenta que no para de crecer y todo se transforma en una verdadera locura.

Con un papel que lo sigue imponiendo como uno de los actores del momento, Mario Casas protagoniza este clásico thriller psicológico que, si le das la oportunidad, probablemente se convierta en una de esas películas que te va a tener agarrado del sillón hasta el final. El estreno fue el pasado miércoles 16 en Netflix y ya está entre las más vistas de la plataforma. El actor ya se había destacado en Hogar, en el que protagonizaba a un padre que era perseguido por un hombre que antes vivía en la casa que ahora él ocupaba. Disponible en Netflix.

Doctor sueño

La película de terror sobrenatural de 2019 fue escrita y dirigida por Mike Flanagan y se trata de una secuela de la novela El Resplandor de Stephen King. Está protagonizada por Ewan McGregor y tiene pasajes que llevan directamente a la novela de 1977 transformada en película. Pero lo cierto es que nunca llega a alcanzar tal excelencia. El papel de McGregor como Dan Torrance, lleno de ira y problemas de alcoholismo, muestra a un joven con habilidades psíquicas que debe ayudar a una niña con sus mismas habilidades que está a punto de ser captada por un grupo de personas que ese alimentan de los niños con ese tipo de dones. Disponible en HBO GO y en las plataformas de los servicios de cable uruguayos, para aquellos usuarios que tengan contratado el pack HBO.

Relatos salvajes

El éxito de esta película de 2014 no es vano. Es una comedia negra mezclada con drama que cuenta seis historias diferentes pero todas con una tragedia en el medio, y que fue uno de los íconos del cine argentino de los últimos años. Dirigida por Damián Szifrón y con actuaciones espectaculares de Darío Grandinetti, Érica Rivas, Leonardo Sbaraglia, Rita Cortese, Julieta Zylberberg, Ricardo Darín, Diego Gentile y Oscar Martínez, fue candidata al Óscar a la mejor película de habla no inglesa, decenas de premios de la academia argentina de cine como mejor película, mejor director y mejor guion. También fue candidata a 9 Premios Goya y ganó el premio a mejor película iberoamericana de la academia mexicana. Cada una de sus seis historias tienen personajes conmovedores, graciosos, violentos, queribles, y una de las historias más recordadas es la de “Bombita”, un hombre que después de un día de furia con peleas familiares, laborales y su auto remolcado injustamente, decide hacer volar el centro de remolques de automóviles. Una vez preso, el reencuentro con su familia muestra un final feliz y tragicómico. En Amazon Prime Video.