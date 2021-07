Tiktoker dijo que no usaba preservativo y engañaba a mujeres y el caso llegó a la ministra de Igualdad en España

La ministra de Igualdad de España, Irene Montero, cuestionó esta semana la actitud del tiktoker español Naim Darrechi, quien en un video –que luego fue borrado– con el reconocido youtuber Mostopapi confesó tener sexo sin protección y que engañaba a las mujeres diciendo que era estéril.

"Les digo (a las chicas): 'Tranquilas, que soy estéril'", reconoció el joven, que recibió como respuesta una risa cómplice del entrevistador.

Darrechi, reconocido en España por sus distintos bailes y sketches, tiene más de 26,7 millones de seguidores en la red social de videos, lo que para la ministra Montero supone una "agresión" aún más grave al "presumir" esa actitud ante miles de personas.

"Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual y la ley lo reconocerá como agresión. Presumir ante 26 millones de seguidores algo así refleja la urgencia de poner el consentimiento en el centro. Lo pondremos en conocimiento de Fiscalía", reafirmó a través de su cuenta de Twitter.

En el video, subido a la plataforma YouTube por el creador Vicente Ndongo –más conocido como Mostopapi– y luego borrado, el creador de contenido en TikTok respondió a una serie de preguntas vinculadas a una temática de hábitos sexuales que el youtuber español suele realizar a sus invitados.

"Me cuesta mucho con (preservativo). Nunca lo utilizo, pero hasta que un día dije: 'Tío, es raro que no haya dejado embarazada a ninguna así en tantos años, así que voy a empezar a acabar dentro siempre, sin ningún tipo de problema'. Y nunca ha pasado nada, y yo estoy empezando a pensar que tengo un problema", expresó.

Y a continuación, detalló la forma en la que suele engañar a las mujeres para que accedan. "Yo les digo 'tú, tranquila, que yo me he operado para no tener hijos'".

El caso tomó revuelo en las redes sociales pese a que el video original ya fue dado de baja. Además de la reacción de la ministra de Igualdad española, quien dijo haber notificado a Fiscalía, el influencer Ibai Llanos lamentó la actitud de ambos creadores.

"Al nada más verlo (al video), le mandé un audio al WhatsApp (a Mostopapi) de ocho minutos porque no me podía creer lo que acababa de ver. Me quedé flipando, cuando encima es un video en YouTube... porque esto te pasa en directo y obviamente tenés la potestad para poder parar al entrevistado. A lo mejor le digo: 'Esto que estás diciendo es una barbaridad, tú eres imbécil'". ¿Pero en un video de YouTube, que lo podés ver después? No lo comprendo", señaló.