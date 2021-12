Todo lo que pasa en el Angus uruguayo en una aplicación

La tecnología está cada vez más presente en el campo. Un nuevo ejemplo es que ahora los productores de Aberdeen Angus disponen de una nueva herramienta para informarse sobre la raza. Con la aplicación Angus Uruguay pueden acceder a registros de inspección, pagar sus facturas, ver remates y actividades de la raza en vivo, descargar sus estados de cuenta de la Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus del Uruguay (Scaau) o acceder a una tienda online.

La app, impulsada por la Scaau, se lanzó en el evento de cierre del año, que se realizó en el Hotel Cottage, donde los socios de la gremial se reunieron para revivir los mejores momentos en el año y disfrutar de un momento de camaradería entre colegas.

📽El pasado lunes festejamos el cierre de un año memorable junto a autoridades, socios, sponsors y amigos de la raza.

Fue una noche de celebración y reencuentro para culminar un GRAN AÑO ANGUS.

Somos Angus, Somos La Raza 💪💪💪#angusuruguay#noblezaderaza@ScotiabankUy pic.twitter.com/d9NdLhDgtx — Angus Uruguay (@AngusUruguay) December 2, 2021

En tiempos de cambios constantes y permanentes, la comunicación se ha convertido en uno de los pilares de Angus Uruguay y estar cerca ha sido una premisa de este año que culmina, destacaron desde el área de comunicaciones de la sociedad de criadores.

La aplicación, que es gratuita, está disponible para descargas en Play Store, para Android, y próximamente se podrá encontrar también en App Store, para dispositivos con sistema iOS.

Desde @AngusUruguay queremos anunciarles el lanzamiento de nuestra app ANGUS URUGUAY 📲 Desde donde se podrá acceder a todos los servicios en un solo lugar.

LA RAZA cada vez más cerca de VOS 💪

En el siguiente video les presentamos las principales virtudes de esta aplicación. pic.twitter.com/wffw6n6J4R — Angus Uruguay (@AngusUruguay) November 30, 2021

Diego Oribe, presidente de la gremial, comentó a El Observador que la app se desarrolló para “facilitar el acceso a la información, seguir modernizando a la sociedad de criadores con la incorporación de tecnología y mejorando los servicios para los socios, lo que es una meta”.

Camilo dos Santos

Angus Uruguay ya está disponible para descargas.

Buenos números

Oribe hizo un balance de lo que fue 2021 para la familia del Aberdeen Angus y destacó que fue un año “con buenos números para la raza” y con muchas actividades, a nivel interno de la sociedad, en las cabañas, en las exposiciones y en los remates.

“Cerramos un buen año a nivel del Angus y la ganadería, y siempre es lindo poder reencontrarse y fomentar lo social y la camaradería para buscar sinergia entre los actores, algo que siempre suma”, comentó en el marco de la reunión de fin de año.

Camilo dos Santos

Angus Uruguay tuvo más de 50 remates de reproductores auspiciados.

Iniciativa histórica

En 2021 la Scaau realizó una consultoría para revisar de forma estratégica su Programa de Carnes, para pensar “la ganadería de acá a 10 años”, comentó Oribe. Según informó, el programa creció en 2021 un 70% en cuanto a la certificación y ya hay cerca de 200 mil animales certificados; “para nuestra ganadería esa es una cifra muy importante, por eso estamos con miras de seguir mejorando el programa y con un trabajo en conjunto con la industria, que valoramos mucho”, indicó.

Por otro lado, en lo que fue una iniciativa “histórica” para la raza, según comentó, la Scaau incorporó a sus servicios la evaluación con genómica y realizó durante este año varias actividades técnicas “muy interesantes”, desde el punto de vista reproductivo y económico, como jornadas de selección y exposiciones.

En la Expo Prado 2021 una de las novedades de la raza fue que creció el número de cabañas y de animales inscriptos, que llegó a una cifra récord (275 entre ejemplares negros y colorados).

Camilo dos Santos

El presidente de la sociedad de criadores destacó que la raza tuvo un “crecimiento exponencial”.

Además, la Comisión Técnica de la Scaau logró que más cabañas Angus se incorporen al programa del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) SRGen, con el que se evalúan las características maternales hacia el futuro.

Oribe detalló que en menos de un año la gremial pasó de 1.500 servicios declarados por el programa a 5.000 servicios; “tenemos un avance fuerte”, subrayó sobre este logro.

Una actividad del Angus que también “tuvo muy buenos números”, sostuvo el presidente, fue la venta Gala Angus, que se hizo de forma virtual, con el martillo de Zambrano & Cía y culminó con colocación total y valores que superaron los obtenidos en 2020, US$ 10.008 de precio promedio, con un máximo de US$ 20.400 por el 50% de un ejemplar y un mínimo de US$ 2.640.

Camilo dos Santos

Fue un año “con buenos números para la raza”, destacó el presidente de Angus Uruguay.

Creció más del 100% en 13 años

Oribe indicó que la raza “creció más del 100% en 13 años y ese es el dato más importante para la raza y para la ganadería nacional”. Según dijo, de acuerdo a datos del Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), actualmente “el 46% de los terneros en el país son declarados como Angus puro”, cuando en 2007 solo se declaraba un 17%.

“Es importante ese crecimiento para hacer un aporte tanto a la raza como a la ganadería”, comentó y explicó que en la Scaau se han incorporado nuevos productores, se han creado nuevas cabañas y en 2021 se desarrollaron más de 50 remates de reproductores auspiciados, superando así la cifra de 2020.

Camilo dos Santos

Angus Uruguay aumentó su número de socios.

El “crecimiento exponencial” que ha tenido la raza se dio en el marco de un “gran balance” entre el número y el tipo de animales, apuntó. Hoy los ganados Angus tienen “un equilibrio, una funcionalidad y un buen peso final, que le sirve a la industria”, subrayó.

Como directivo, aceptó que siempre que una raza crece “hay perillas para ir ajustando”, y que desde la Scaau las tienen presentes.

Fortalezas en el campo

Oribe dijo que se la raza ha crecido por un gran trabajo de los criadores y por las fortalezas en el campo.

Expresó que los criadores han acompañado el desarrollo del Angus con nuevas herramientas y promocionándola, y concluyó: “Más allá de lo que podamos hacer desde la Scaau para promover al Angus, desde hace muchos años la raza se ganó su lugar con base en sus fortalezas, de lo contrario hubiera sido una moda y el crecimiento se hubiera cortado. La raza se ganó su lugar genuinamente con fortalezas que fueron tomando los criadores observando el trabajo en el campo y en la faena, y viendo que la raza hacía un aporte interesante a la rentabilidad de su negocio, por eso siguió creciendo”.

Camilo dos Santos

Diego Oribe, presidente de la Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus del Uruguay.

Sinergia entre animales y productores

Diego Oribe, ganadero de Treinta y Tres, preside la Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus del Uruguay (Scaau) desde abril de 2020 y estará como titular de la gremial hasta abril de 2022. Integra la directiva hace más de 15 años. Ingresó a la misma con 25 años y destacó que “ha vivido la raza” desde cuando había pocos criadores hasta ahora, que el Angus ha tenido “un crecimiento muy importante”.



“Es una gran satisfacción para mí haber visto y vivido el crecimiento que ha tenido la raza, y también una gran responsabilidad. Valoro mucho el apoyo de los socios, de los directivos y del equipo interno, que ayudan mucho a que el Angus crezca”, resaltó a El Observador.



La Scaau ha crecido por la incorporación de nuevos socios y la aparición de nuevas cabañas, comentó.



Está convencido de que la raza tiene muy buenas cualidades y que por ellas se ha podido desarrollar y también de que existe una sinergia entre los animales y los productores, ya que el Angus “hace su papel en el campo y los criadores trabajamos para mejorar, siempre”, concluyó.

Camilo dos Santos

Criadores y actores vinculados a la raza se reunieron para despedir el 2021.