Toma: "Me estoy reservando todos los derechos contra todos los que han montado esta operación"

El exsecretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, dijo que se está "reservando todos los derechos" para eventualmente demandar a quienes, a su entender, emprendieron una "operación, desde el día cero", cuando fue objeto de una investigación administrativa en setiembre del año pasado, por los viajes oficiales realizados en 2019 y 2019 en compañía de una contadora.

Toma hizo esas declaraciones a Radio Sarandí, luego de que El Observador informara este sábado que el exjerarca del último gobierno del Frente Amplio recibió un fallo favorable del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7º Turno, que dio lugar a un recurso de amparo que había presentado durante el proceso, al considerar que se vulneraron sus derechos.

Toma había solicitado que se investigara si durante la investigación —que culminó en un sumario, actualmente en curso– hubo filtraciones a la prensa dentro del Poder Ejecutivo al divulgarse detalles del proceso, y en ese recurso había acusado a Lacalle Pou de prejuzgarlo, emitir "juicios de valor" sobre su persona y el proceso disciplinario, y someterlo en suma a un proceso sin garantías. Pero el primer mandatario no dio lugar al pedido, luego un juez confirmó esa decisión, y ahora un fallo de segunda instancia obligó al gobierno a cambiar su postura.

Sobre todo este tema, Toma dijo que "la operación quedará probada en la justicia", y que "en la medida que los procesos migren a la justicia ordinaria, se desplomará el caso que armaron, a lo pampa y con poder". "Estoy tranquilo porque tengo razón y la voy a probar", agregó el exsecretario de Presidencia a Radio Sarandí.

"El pecado que no me perdonan es haber defendido a Uruguay como lo hice, ganando todos los arbitrajes. Pero les duele muy especialmente mi desempeño en Aratiri y en el Plan Cóndor. Ojalá que Uruguay siga el camino de no dejarse amedrentar con amenazas de juicios arbitrales", añadió Toma, respecto a los motivos por los cuales realizó los viajes en los que cometió una serie de "hechos irregulares", según la investigación de la que fue objeto. Entre ellos, no haber podido acreditar la autorización del entonces presidente Tabaré Vázquez para incluir a una contadora del gobierno –que no se desempeñaba en Presidencia– en las delegaciones que viajaron a Roma (Italia) y Washington (Estados Unidos) en 2019 y 2020 par participar de los litigios referidos.

"Entonces, enfrento con orgullo este cruel proceso. Aunque me estoy reservando todos los derechos contra todos y cada uno de quienes han montado esta operación, desde el día cero. El prejuzgamiento es el día cero", dijo Toma, y concluyó: "La investigación es el día uno. El sumario, con el prejuzgamiento asociado es el día dos. Estoy pronto para recibir los próximos días. Aunque en este momento prefiero optar por concentrarme en el proceso".