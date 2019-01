Topolansky comparó la crisis de Venezuela con la que tuvo Libia, que terminó sin "el petróleo más puro"

La vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, dijo que Uruguay "hace bien en ser cauto" en la posición internacional que ha asumido junto a México en la crisis institucional y política que atraviesa Venezuela ya que, en su consideración, la presión externa para que dimita Nicolás Maduro responde a intereses imperiales. "En Honduras la propia OEA (Organización de los Estados Americanos) había dicho que no fueron transparentes las elecciones y suma y sigue, pero no tiene petróleo", aseguró. La dirigente del Movimiento de Participación Popular se refirió además a la dictadura de Libia que comandó Muamar Gadafi hasta su muerte en 2011 como un caso de injerencia extranjera atraída por el petróleo que dejó a la economía de ese país "por el suelo", cuando sus habitantes tenían "el mejor Producto Bruto Interno (PBI) per cápita de Medio Oriente".

Topolansky fue entrevistada por el programa radial Informativo Sarandí, en donde expresó su apoyo a la "postura completamente racional" del Ministerio de Relaciones Exteriores que se materializó en el comunicado publicado este miércoles en el que se anunciaba que Uruguay, junto con México, brindaba su "completo apoyo, compromiso y disposición para trabajar conjuntamente en favor de la estabilidad, el bienestar y la paz del pueblo venezolano". Maduro respondió este jueves que aceptaba "esa propuesta, una comisión internacional para buscar un tratado de paz" y que "estaba listo para el diálogo".

El objetivo de Uruguay, señaló la vicepresidenta, es "evitar escenarios muy dolorosos que se pueden dar" si no se procedía de ese modo. Consultada sobre la efectividad que podrá tener el diálogo entre Maduro y la oposición -comandada por el autoproclamado presidente encargado, Juan Guaidó-, ya que hay antecedentes fallidos de acuerdos de paz con ayuda extranjera entre el chavismo y los partidos que lo resisten, citó el refrán "no hay por gestión que la que no se hace".

"El último diálogo que hubo estuvo a un centímetro de tener un buen resultado", dijo Topolansky, refiriéndose al que se promovió en Santo Domingo (capital de la República Dominicana) en febrero del año pasado, con la participación del presidente dominicano, Danilo Medina, y el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero.

Respecto al cuestionamiento sobre la legitimidad de la Presidencia de Maduro por la mayoría de los países americanos y, al mismo tiempo, el respaldo a Guaidó, que reclama ese puesto para liderar un proceso de transición y llamar a nuevas elecciones, Topolansky dijo que "no ayuda entrar en esa discusión, (porque) lo que hay que tratar es de ayudar y no generar más incendio".

En ese sentido, recordó al dictador Gadafi que murió en octubre de 2011 mientras huía de Sirte en un convoy al ser alcanzado por bombas de la OTAN. "Tengo en mi cabeza la invasión a Libia, Gadafi cuestionado y el mejor (PBI) per cápita de Medio Oriente. Ahora es un país destrozado: el otro día veía un documental del desactivado de las minas en Bengasi, ciudades hechas picadillo; no va a haber un Plan Marshall para reconstruirla, (y tiene) el PBI por el suelo", dijo la vicepresidenta, quien agregó que el futuro de Venezuela podría ser similar si se permite la intervención extranjera. "El petróleo más puro de Medio Oriente, que es el de Libia, ya no está en sus manos", puso de ejemplo.

Un Solo Uruguay y malos ejemplos

Sobre la ausencia de dirigentes del Frente Amplio en el segundo acto del movimiento de productores rurales Un Solo Uruguay este 23 de enero en Durazno, Topolansky respondió que "uno es libre de ir a una movilización". "A veces he visto movilizaciones en las que no han ido dirigentes de otros partidos", dijo la vicepresidenta, y ejemplificó que entendía que eso ocurría en la Marcha del Silencio en la que se conmemora los desaparecidos en la última dictadura uruguaya: "En la movilización del 20 de mayo he visto algunos blancos, pero siempre son los mismos, los involucrados con Gutiérrez Ruiz y pará de contar".

Consultada por el accidente de tránsito que sufrió el senador Daniel Bianchi el 22 de enero en Punta del Este -cuando chocó a tres autos estacionados al conducir con 1,3 gramos de alcohol por litro de sangre- y por la decisión del Partido de la Gente de expulsarlo de sus filas, dijo que lamentaba ese episodio "en un momento en que la gente tiene dudas sobre la política, algo muy peligroso" y que el caso echaba "leña sobre ese fuego".

"Así que es lamentable lo que pasó con él y con el edil (el nacionalista Darwin Correa, que también se accidentó alcoholizado el mismo día), que además había dado cátedra sobre alcoholismo, aparentemente".

Por último, la presidenta de la Asamblea General advirtió sobre la necesidad de "mirar con absoluto respeto" la decisión del diputado brasileño Jean Wyllys, que renunció a su banca tras ser amenazado de muerte. "¿Es bueno que estando en el siglo XXI un diputado brasileño porque es gay sienta que se tiene que ir de su responsabilidad y exiliarse? Yo me hago esa pregunta. Me la hago con dolor, son cosas que no deberían pasar", concluyó.