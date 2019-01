Maduro aceptó propuesta de diálogo hecha por México y Uruguay

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este jueves que estaba de acuerdo con la iniciativa de diálogo planteada por México y Uruguay para iniciar un camino de paz en el país caribeño.

"El gobierno de México y Uruguay han propuesto que se cree una comisión internacional para buscar un tratado de paz. Yo al gobierno de México y Uruguay les digo públicamente: estoy de acuerdo en una iniciativa diplomática para el diálogo nacional en Venezuela, estoy listo para el diálogo, para el entendimiento, para a la negociación, para el acuerdo", dijo Maduro durante el acto de apertura del año judicial. El líder chavista señaló que estaba listo para la negociación."Estoy listo, hablar, oírnos, entendernos. Claro que sí, ese es el camino", subrayó.

En un comunicado divulgado por las cancillerías de México y Uruguay este miércoles, los dos países hicieron un llamado al diálogo y se ofrecieron para facilitar la comunicación entre el gobierno y la oposición.

Además, señaló que cerrará su embajada en Estados Unidos y reiteró que los funcionarios diplomáticos estadounidenses tienen tiempo hasta el domingo para retirarse de su país.

Por otra parte, Maduro agradeció a los gobiernos de Rusia, Turquía y China por respaldar su presidencia y a "los movimientos contra el golpe de Estado en Venezuela que se han realizado en Estados Unidos".

"Ese es el pueblo de Estados Unidos, se va a levantar. Thank you very much", expresó el mandatario.

Maduro hizo referencia a una conversación de 20 minutos que mantuvo con el presidente de Rusia, Vladimir Putín, quien "siempre es solidario con Venezuela" y que le expresó "todo su apoyo a la paz, la integridad y a la soberanía".

Desde el oficialismo continuaron refiriéndose a los acontecimientos del miércoles, en los que Juan Guaidó -jefe del Parlamento venezolano- se autoproclamó presidente, como un golpe de Estado. "Es el propio Donald Trump que quiere imponer un estado de facto con su locura, creerse el mandamás de la región", afirmó Maduro y dijo que este es un tema que "escapa" a sus funciones, por lo que la Justicia se encargará de ello.

Sobre la proclamación de Guaidó, el mandatario dijo que "ha sido un paso en falso lleno de infantilismo" y aseguró que lo notó "titubeante, muy asustado, para no decir otra expresión" y queriendo asumir "de la manera más informal y vulgar".

"Estoy preparado para enfrentar todas las dificultades que me toquen porque sé que cuento con el pueblo venezolano en su inmensa mayoría”, dijo Maduro y agregó que cree en esta "revolución" como "una revolución del amor nacional".