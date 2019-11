Topolansky: "Si a la gente le sacás derechos, ¿te va a aplaudir? No, se va a manifestar"

La vicepresidenta Lucía Topolansky dijo que no está "incitando a nada" ni se refería "al contexto regional" cuando auguró "una enorme movilización" si Luis Lacalle Pou gana las elecciones.

"Tienen imaginación frondosa si piensan que estoy pensando en otros escenarios. Pero si le sacás un derecho, ¿esa persona te va a aplaudir? No, se va a manifestar. Ojalá ese escenario no se dé porque la presidencia sea del Frente Amplio", explicó Topolansky a Doble Click en referencia a sus declaraciones sobre la "movilización social gigantesca" que podría genera el proyecto de ley de urgente consideración, uno de los pilares de la campaña de Lacalle Pou.

Los dichos de Topolansky fueron cuestionados por la oposición. Javier García, senador reelecto del Partido Nacional, consideró que las declaraciones de la vicepresidenta fueron "una amenaza gravísima e irresponsable". "Es grave que cualquier dirigente político diga eso, pero si lo hace la vicepresidenta es de una gravedad total", expresó en diálogo con El Observador.

En tanto, la candidata a vicepresidenta del Partido Nacional, Beatríz Argimón, afirmó que "incitan a la violencia social e institucional".

Topolansky dijo que en caso de que el nacionalista gane las elecciones y remita el proyecto de ley de urgente consideración al Parlamento, estudiarán la ley, "le harán "todas las preguntas a los ministros que correspondan", escucharán "a la sociedad civil" y luego votarán. También explicó que no "se puede prohibir a la gente hacer pintadas, movilizarse o juntar firmas para hacer un plebiscito".

La vicepresidenta recordó que en los gobiernos frenteamplistas se aprobaron leyes de urgente consideración "puntuales", como la creación del Ministerio de Desarrollo Social. "Era imprescindible porque estaba la pobreza en 39%, pero ¿cuál es la urgencia de eliminar la ley de inclusión financiera? Es incomprensible". Para la senadora electa del MPP, la coalición "va a ser efímera" y por eso se busca "aprobar en un año estas leyes, el presupuesto y ta". "Si no, no entiendo la urgencia en este momento", cuestionó.

Consultada sobre el rol del Frente Amplio como oposición, dijo que el antecedente "es hiperprolijo" en referencia al período 2000 - 2005 bajo la presidencia de Jorge Batlle. "Si el Frente Amplio hubiera querido ser una oposición férrea, el gobierno se queda sin presupuesto. Se votó la hoja de ruta de (Alejandro) Atchugarry y dimos gobernabilidad en el peor momento, cuando los blancos se fueron del gobierno", recordó.

No es el final

Topolansky está convencida de que el Frente Amplio puede ganar el balotaje. "Si no pensáramos que pudiéramos conquistarlo, nos quedamos en la casa", reflexionó. Según "algunos cálculos" que ha realizado, el partido de gobierno necesita "unos seis puntos para ganar" y aseguró: "Eso es lo que salimos a conquistar".

En cinco años, el FA perdió 190 mil votos. Sin embargo, la vicepresidenta dijo que "nunca una postura o modelo de país cumple una etapa", ya que puede haber años en los que gobierne otro partido "pero la vida sigue". Como ejemplo, explicó que el Partido Nacional estuvo en el poder durante cinco años (Luis Alberto Lacalle) y después 25 años en los que "no volvió al poder y recién ahora están peleando. Podían no haber insistido más, pero en política la situación no es esa".