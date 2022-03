Torgnascioli, tras el cáncer: "Cuesta estar más preocupado por quimioterapias que por el fútbol"

El exgolero de Danubio, Franco Torgnascioli, regresó esta semana a entrenar en su actual club, Everton de Chile, tras recibir el alta médica, luego de padecer cáncer de testículos.

"Te cuesta saber que tienes que estar preocupado de quimioterapias, que no sabÉs cuando vas a volver al fútbol, que tendrás que pelearla de nuevo, te juega mucho en la cabeza eso. Además de estar encerrado todo el tiempo, y si a eso le sumas la terapia, es bastante jodido", contó el futbolista al portal chile.as.com.

El pasado 10 de enero, el jugador de 31 años anunció en redes sociales que había sido operado de urgencia debido a un tumor maligno y el lunes pasado retornó a los entrenamientos en el equipo de Viña del Mar.

El golero en acción en Everton

"El club se portó muy bien conmigo. En todo momento me dieron su apoyo al 100%, me dijeron que estuviese tranquilo, que me preocupe de recuperarme, de hacer las terapias, y que cualquier cosa que necesitase estarían a disposición. Me dijeron que me estarían esperando, así que sentí mucho el apoyo. Hace varios años ya pertenezco acá, así que se agradece", manifestó Torgnascioli.

Los compañeros del golero salieron a la cancha antes de un partido contra Colo Colo con una pancarta que decía 'Fuerza Franco': "La verdad es que -sentí- mucha emoción. Me hicieron sentir bien todos estos meses. En todo momento me escribieron, estuvieron pendientes de mí, es algo muy lindo. Y la pancarta que usaron ese día fue justo el día antes a empezar la quimioterapia, justo fue en ese momento, entonces a uno le da fuerzas y motivación para arrancar ese proceso".

Luego contó cómo fue recibir la noticia de su enfermedad: "Cuando te dicen que tienes un tumor, ya la palabra impacta muchísimo. Fue un baldazo de agua fría, porque nadie se lo espera, y menos yo, por la edad que tengo, soy deportista y trato de llevar una vida saludable. No te lo esperás. Pero me costó, sobre todo el primer día cuando me enteré. Después puse la cabeza en poder hacer todo lo más rápido posible, ocuparme en lo que debía hacer. Por suerte me operaron rápido, me hicieron exámenes y los doctores me dieron un pronóstico muy positivo. Ahí ya estaba más tranquilo, porque el pronóstico era alentador", indicó.

La idea de Torgnascioli es realizar la pretemporada, ponerse a punto físicamente y luego quedar a la orden de su entrenador para volver a jugar.