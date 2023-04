Choferes y cobradores de Coetc dijeron que el sindicato no los dejó salir a trabajar el día del paro: "Están envenenados"

La empresa cooperativa de transporte Coetc denunció que trabajadores del sindicato de la compañía impidieron la salida de ómnibus que querían circular en medio del paro general decretado por el PIT-CNT para este martes 25 de abril, colocando 12 coches en las salidas de los talleres.

"Hace cinco paros que logramos juntar la gente para poder salir a trabajar. Ellos están envenenados, muriéndose porque ven que se están cayendo y que ya no tienen poder en absoluto", dijo Viviana Pizzorno, cobradora de la empresa y encargada de la organización de los trabajadores y ómnibus en los días de paro, en entrevista con Radio Sarandí.

Según Pizzorno, "ante la desesperación" por la falta de poder los sindicalistas "optaron por hacer este circo violento".

Según informó Sarandí, alrededor de 140 trabajadores de Coetc denunciaron amenazas e intimidaciones cuando querían salir a trabajar este martes.

"No nos representa para nada el sindicato de Coetc. Incansablemente le mienten a la gente todo el tiempo", criticó Pizzorno, quien afirmó que los trabajadores que quisieron salir ayer lo hicieron "para que la gente no quede a pie". Para la cobradora el gremio "ya no tiene fuerza, se está muriendo" y "por eso salen a decir todas estas mentiras".

La sanción de Ascot a quienes no adhirieron al paro

La Asociación Sindical de Cooperativistas y Obreros del Transporte (Ascot), que integran los trabajadores sindicalizados de Coetc, desafilió a los integrantes del gremio que "no adhirieron" al paro, informó Miguel Marrero, coordinador del secretariado de Ascot, también en diálogo con Radio Sarandí.

"Es la primera vez que lo hacemos en Coetc", afirmó Marrero, quien sostuvo que los trabajadores expulsados fueron "una decena" dentro de 1.200 trabajadores de la cooperativa, y se trata de "gente que ha salido a trabajar en muchísimos paros".

"Les dimos todas las oportunidades para que discutan. Hay gente con la que no estamos dispuestos a discutir más", sentenció el gremialista.