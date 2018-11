Trabajadores ven poca viabilidad para Motociclo y reclaman por créditos laborales

La venta en bloque de Motociclo está aprobada para el 21 de diciembre luego que la empresa de electrodomésticas se presentara a concurso voluntario de acreedores el 29 de agosto pasado. Sin embargo, los trabajadores tienen poca expectativa sobre el futuro de la firma y pretenden al menos poder cobrar los despidos correspondientes.

Luego de casi nueve décadas, Motociclo aceptó su realidad financiera y se presentó ante la justicia concursal. Se enviaron trabajadores al seguro de paro y una sindicatura tomó las riendas de la empresa. Allí, se aprobó la venta en bloque. Sin embargo, hay preocupación en los trabajadores de la empresa que advierten sobre los pocos avances que han efectuado. La presidenta del sindicato, Carol Parrabichine, señaló a El Observador que actualmente hay 138 trabajadores en el subsidio de desempleo, hubo otros que renunciaron y unos 110 continúan cumpliendo funciones en los nueve locales que se mantienen abiertos.

La dirigente indicó que a pesar del anuncio de la venta en bloque todavía no fueron presentados los pliegos de licitación. “Eso pone en duda que los oferentes que se dijeron que estaban interesados realmente lo estén o si se quedaron por el camino porque los pliegos no están presentados”, señaló.

“Se apostó al diálogo y a la venta en bloque, pero no se está dando nada de lo que se había hablado o buscado lograr y ya van dos meses y medio de concurso”, complementó.

Uno de los inconvenientes es que la licitación no pueda realizarse el 21 del mes próximo ya que tres días después (el 24 de diciembre) comienza la feria judicial que se extiende hasta el 31 de enero.

A su vez, Parrabichine expresó que la única garantía que tienen los trabajadores para asegurarse el cobro de los créditos laborales es el dinero que ingresa por la venta de la mercadería en stock que no estaba prendada. “Se había llegado a un acuerdo de palabra en el Ministerio de Trabajo para crear una cuenta aparte para guardar ese dinero y tener cobertura, pero hasta el momento no se ha abierto”, informó. En el concurso la empresa presentó un total de mercadería no embargada por US$ 5,3 millones. Asumir el despido de los 270 trabajadores que todavía se encuentran en planilla laboral asciende a US$ 3 millones.

Los trabajadores tienen muy pocas expectativas sobre la continuidad del emprendimiento. “Consideramos fehacientemente que la empresa no es viable. No es posible bajo ningún concepto mantener esa unidad productiva, porque tiene un costo operativo demasiado elevado”, sostuvo la dirigente. “Que continúe abierta después de diciembre implicaría que lo que hay como garantía, que es la venta de mercadería, se la lleve el mantenimiento”, expuso.

La dirigente fue clara respecto a la postura que adoptó el sindicato: “Si hay que cerrar que se cierre, pero que se le pague a los trabajadores”, afirmó.

Por otra parte, el seguro de paro de los 138 empleados expira el 31 de enero. Paralelamente, el gremio mantuvo contactos con la cartera de Trabajo y el Parlamento para que efectúe una ampliación del subsidio, mientras los funcionarios no cobran los despidos correspondientes.