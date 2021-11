Tradiciones familiares y sabores internacionales: Carina Novarese responde el ping pong gourmet

*Por Federico González - Especial para El Observador

(@federicogonzaleztalvi)

Todas las columnas que comparto semana a semana con ustedes son muy especiales para mí. Disfruto mucho de escribirlas y espero que ustedes también estén disfrutando de leerlas. Estoy profundamente agradecido con todas las personas que me dedican unos minutos de su tiempo a responder el cuestionario gourmet.

Esta es una de las columnas que es particularmente especial para mí, porque gracias al puntapié inicial que me dio Carina Novarese, hoy en día puedo estar con ustedes todos los viernes. Por si Carina todavía precisa presentación para algún lector de este diario, les cuento que es columnista y autora de la newsletter Pícnic, que llega a los mails de los suscriptores Member de El Observador todos los miércoles. Además es jefa de proyectos de la agencia Factstory.

Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Católica del Uruguay y estudió en la Universidad de Harvard, becada por la Nieman Foundation for Journalism.

Puedo decir con propiedad, que Carina es de las personas más generosas que conozco, da y da sin esperar nada a cambio.

Gourmet como pocas. Ella se define como curiosa obsesiva. Buscadora de las delicias de la vida. Los invito a seguirla en sus redes @carinanovarese que de seguro que se van a divertir mucho.

Carina Novarese se sumó a nuestro ping pong gourmet y éstas fueron sus respuestas:

1. ¿Del 1 al 10 que lugar ocupa la comida en tu vida?

10 al cubo. La comida es uno de los centros de mi vida porque nos permite reunirnos alrededor de una mesa con la única intención de pasar un buen rato, con la familia y con amigos. También lo es porque a través de la comida podemos viajar sin movernos de casa, sobre todo ahora que encontrar una receta es cosas de segundos y aprender de inmigrantes es un lujo que Uruguay se está permitiendo.

2. ¿Un sabor que te recuerde a la infancia?

Los ravioles caseros del restaurante de mis abuelos.

3. ¿Qué no falta nunca en tu cocina?

Especias de todo tipo. Todos los básicos para cocinar algo en cinco minutos.

4. ¿Dulce o salado?

Salado por lejos; vengo de una familia en la que el postre era fruta, pero he aprendido a degustar dulces sin exagerar. No soy de las personas que son capaces de no comer lo salado para comer lo dulce.

5. ¿Comida preferida?

Dificilísimo. Me encantan los currys, casi todos, así como la mayoría de los sabores orientales. Y por eso mismo me encantan todos los guisos y comidas de olla de estas tierras. Entre las pastas me quedo con una amatriciana de la original, aunque haya que usar panceta en vez de guanciale

6. ¿Tu plato estrella?

Sin modestia aparte, son varios :curry de cordero, daal (lentejas especiadas) con receta de Jaimie Olivier, torta de chocolate sin harina con receta de Beba.

7. Me gustaría compartir una comida con…

Nigella Lawson, me parece una diosa terrenal y me encanta su manera de pensar sobre la comida.

8. Tres cosas que no pueden faltar en una cena romántica

Vino, chocolate y mariscos.

9. ¿Cuál es el sabor más raro que hayas probado?

Erizo, y no me termino de acostumbrar

10. Nunca probaría…

Nada de mono. Para el resto, siempre lista.

11. ¿Un pecado culposo?

Si es de comida, no recuerdo culpas. En vez de culpa opto por medirme un poco cuando me pasé de rosca, sobre todo luego de un viaje.

12. Nadie cocina como…

Mi abuela, el tuco de pollo de los ravioles del domingo. Lo intento hacer igual y no me sale. Moraleja: siempre pidan las recetas y secretos de cocina a sus abuelos, padres o al cocinero que cocina algo delicioso y único. Así se heredan tradiciones que no tienen precio.