Transferencias instantáneas entre bancos: ¿cuánto salen y qué topes tienen?

Desde este mes se puede enviar y recibir dinero las 24 horas los 365 días del año. Esta funcionalidad se implementó en todos los bancos al mismo tiempo por exigencia del Banco Central del Uruguay por lo que la nueva funcionalidad ya es ofrecida tanto por el Banco República (BROU), como por los bancos privados Itaú, BBVA, Santander, Scotiabank y HSBC.

El costo de la transferencia instantánea depende del banco, pero hay algunos lineamientos generales que pueden advertirse de antemano, como por ejemplo que todos se rigen con un tope de US$ 500 y que las primeras ocho transferencias del mes en las cuentas sueldo son gratuitas —sean o no instantáneas—. A continuación el detalle de la implementación de las transferencias instantáneas, banco por banco.

Itaú

En el caso de Itaú las transferencias instantáneas se realizan de forma instantánea por montos de hasta US$ 500 o $22.000 las 24hs del día.

“Los costos y condiciones de transferencias se mantienen y las transferencias instantáneas en Itaú tienen las mismas condiciones que las estándar. Para clientes Itaú, las transferencias utilizarán iToken y otras medidas de prevención de fraudes definidas por el banco para garantizar la seguridad del cliente”, aseguraron desde este banco.

Las transferencias instantáneas entre bancos tienen los mismos costos que las transferencias tradicionales. En el caso de las cuentas sueldos asociadas a Ley de Inclusión Financiera, cuentan con hasta ocho transferencias de hasta 2.000 UI sin costo (unos $ 11.000). Las transferencias de cuentas sueldo que superen ese monto, y las transferencias de otro tipo de cuentas tiene un costo de US$ 1,9 para transferencias de hasta US$ 10.000 o equivalente, y de US$ 10 para montos superiores a los US$ 10.000.

BBVA

En BBVA esta operativa comenzó en 2021. Desde ese entonces las transferencias inmediatas tuvieron el mismo precio que las transferencias estándar en busca de promover esta herramienta de pago para todos sus clientes. El costo actual de la transferencia en este banco es de 15 UI que, al día de hoy, equivalen a $87 aproximadamente.

Como determina el BCU las cuentas sueldo tienen ocho transferencias mensuales sin costo (por hasta 2000 UI equivalente al día de hoy a $11.600 aproximadamente) y, en caso de BBVA, dentro de estas ocho transferencias están incluidas tanto las inmediatas como las estándares.

En cuanto a los topes, para poder transferir de forma inmediata, el pago debe ser por hasta $22.000 o US$ 500 y las cantidades diarias habilitadas de transferencias por sus canales digitales, dependerán de la configuración definida por cada usuario.

BROU

Por otra parte, en el caso del Banco República este tipo de transferencias son gratuitas si el monto es menor a US$ 50 o $ 2.000. Una vez que se superan esos importes el costo es 0,85% del total de la transacción con máximo 10 UI (unos $60 o US$ 1,5). El tope para transferir para todos los bancos es US$ 500 ($ 19.500).

Santander

Santander ofrece transferencias instantáneas entre bancos con los mismos costos que las transferencias comunes. Sin embargo, las que se emitan desde cuentas sueldo, superen el tope fijado por la Ley de Inclusión Financiera o una vez que pasan las ocho incluidas en la cuenta sueldo o si se transfiere desde otro tipo de cuentas el costo es de US$ 1,9 ($ 75) para transferencias de hasta US$ 10.000 o su equivalente en pesos u otras monedas y de US$ 10 ( $ 400) para montos superiores a los US$ 10.000.

Scotiabank

En el caso de Scotiabank las transferencias instantáneas tienen el mismo costo que las tradicionales (15 UI, a la fecha $ 87). En el caso de las cuentas sueldo este monto se paga una vez agotadas las ocho transferencias gratuitas. También es posible que se llegue a un acuerdo con las distintas empresas que solicitan este tipo de cuentas para sus empleados para incrementar la cantidad de transferencias instantáneas que disponen; esto dependerá de cada acuerdo. En tanto, el tope del monto a transferir también se encuentra en US$ 500 y $ 22.000 por transferencia.

HSBC

"Es el algo que debíamos a nivel del mercado y hoy estamos súper contentos de poder tenerlo; va a cambiar el paradigma de pagos", afirmaron desde HSBC. En el caso del banco esta modalidad no tiene un costo diferencial. Las transferencias instantáneas también están incluidas en las ocho gratuitas para quienes cobran el sueldo a través del banco. En tanto, para los clientes de banca preferencial estas transferencias son ilimitadas y sin costo. "Por defecto la transferencia es instantánea", indicaron desde el banco e hicieron hincapié en que se fomenta que esta modalidad sea la regla y no la excepción. Para quienes no son preferenciales y superan las ocho transferencias gratuitas, el costo hoy en día es de US$ 1,8.

El tope, sigue los lineamientos del mercado y se ubica en US$ 500 ($ 19.500) por transferencia. "Esperamos que esto tienda a incrementarse", resaltaron desde el banco y afirmaron que el 80% de las transferencias que se realizan a nivel del mercado están por debajo de esa línea.