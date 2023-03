Transporte de combustible para el viernes y prevén desabastecimiento para el domingo

La Asociación de Empresas Transportistas de Combustibles (ATC) hará un paro este viernes 24 de marzo, lo que puede generar desabastecimiento de combustible en las estaciones de servicio durante el domingo y el lunes informó El País y confirmó El Observador con el vocero de la asociación, Robert Batista.

El conflicto se debe a que la gremial reclama un ajuste en el pago del flete que Ancap les fija por el traslado del combustible hacia las estaciones de servicio. Eso, según Batista, no se ajusta hace siete años. "El último ajuste fue en enero de 2016", confirmó Batista a El Observador.

Según el vocero, todos los insumos y costos como los salarios, las reparaciones, el combustible, han aumentado 60% desde entonces y eso no se ha visto reflejado en el ajuste.

La asociación se encuentra en "diálogo permanente" con autoridades del Ministerio de Industria, Energía y Minería, con el fin de que el ajuste se dé y el conflicto se solucione. El lunes se reunirán en asamblea y si no hubo avances en la negociación, tomarán más medidas para la semana siguiente. "Puede haber más paros la semana que viene que es la previa a la de semana de Turismo", afirmó Batista.

ATC nuclea a trabajadores de 180 camiones que abastecen desde las plantas de la Tablada, Treinta y Tres, Durazno, Juan Lacaze y Paysandú hacia las estaciones. El 60% aproximadamente son de Montevideo.

Por su parte, el presidente de la Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay (Unvenu), Daniel Añon, dijo que todavía no estaba enterado de la medida pero que si se efectuaba generaría desabastecimiento en las estaciones chicas. "Si no trabajan mañana y el sábado trabajan medio horario porque la planta solo abre ese rato, el domingo puede haber problemas. Sin dudas", afirmó a El Observador. "Las grandes no van a sufrir, la de Ejido y la Rambla por ejemplo, pero las que no tienen almacenamiento, sí".