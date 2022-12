Tras escuchar a Ache, Ciudadanos evaluará si “omitió decir lo más importante” en el Parlamento al no mencionar advertencia de Maciel

¿Carolina Ache omitió decir lo más importante? ¿Esa omisión es suficiente para removerla? ¿O se trata de un error político tolerable? Estas tres preguntas, grosso modo, estarán en la cabeza de los dirigentes de Ciudadanos durante todo el fin de semana y procurarán ser contestadas el lunes, cuando en una reunión de la bancada, se defina el futuro político de la vicecanciller.

En estos días, los diputados y senadores del grupo analizarán el rol que Ache tuvo en la entrega del pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, y buscarán establecer si cometió una omisión política al no consultarle al abogado Alejandro Balbi quién era su cliente cuando se reunió, y si debió informar en el Parlamento el tenor del mensaje que le envió el subsecretario del Interior, Guillermo Maciel.

Este jueves, en una reunión de aproximadamente dos horas con los legisladores del sector, Ache argumentó por qué considera que no tuvo ningún tipo de responsabilidad y caracterizó la situación como una maniobra política del Frente Amplio que tiene como objetivo tener un “rédito electoral” confundiendo a los ciudadanos y degradando al gobierno de coalición, al que el oficialismo tiene el deber de “proteger y preservar”.

La vicecanciller distribuyó un documento de nueve páginas que contiene estas afirmaciones, sin mencionar a Ciudadanos –su sector– y señalando que espera que el Partido Colorado “no se preste a este juego político electoral” comandado por la oposición.

Si bien se sabía que en la reunión no se tomarían definiciones, participantes del encuentro aventuraron que la decisión será meditada por todos durante el fin de semana, a partir del análisis de una cronología aportada por Ache, que se cruzará con la versión taquigráfica de la interpelación.

Su defensa se centró en establecer que no cometió ninguna irregularidad desde el punto de vista jurídico, sin hacer mención a la cuestión política y argumentando que la oposición busca quebrar a la coalición.

Federico Gutiérrez

El senador Pablo Lanz fue el vocero de la reunión

Según supo El Observador a partir de fuentes de Ciudadanos, la mayoría de las consultas estuvieron destinadas a evacuar las dudas que surgen de su actuación, principalmente por la reunión que tuvo con Balbi y la incógnita acerca de si le transmitió que era el abogado de Marset.

Ache señaló –tal como consta en la investigación administrativa– que Balbi nunca le manifestó el nombre de su cliente, y que la consulta se limitó a saber cuándo salían las valijas diplomáticas para Emiratos Árabes Unidos.

Los informantes señalaron que las respuestas que dio estuvieron en sintonía con el documento que entregó. Esa carta menciona que la reunión en la Cancillería duró “no más de diez minutos” y que no le mencionó “en ningún momento el nombre de su cliente, ni la urgencia del trámite”. De acuerdo con su versión, la reunión fue pedida el 17 de noviembre y realizada una semana después, el mismo día en que partió la valija diplomática a EAU, lo que “acredita” su “desconocimiento del motivo de la audiencia solicitada por Alejandro Balbi” y “descarta cualquier incidencia en el trámite por mi parte”.

Las consultas también refirieron al alcance de sus palabras durante la interpelación, cuando reconoció que Maciel le había escrito pero no hizo mención al contenido de las comunicaciones. “En esas dos oportunidades me solicita esa información puntual sobre la situación del señor Marset, solicitud que respondo puntualmente a través de mi secretaría. Asimismo, aclaro que, luego de mi respuesta, el señor subsecretario no me da ningún tipo de detalle de las preguntas porque era un tema reservado y de esa forma le respondo”, dijo según consta en la versión taquigráfica de la sesión.

Esa participación es la que está en entredicho y será motivo de la reflexión bajo la premisa de si “omitió decir lo más importante”, esto es que Maciel le habló de Marset como un narcotraficante pesado y poderoso cuya liberación sería “terrible”.

El narcotraficante obtuvo un pasaporte uruguayo

Durante la reunión, Ache aseguró que nunca supo que Marset estuviera tramitando el pasaporte y destacó que aunque lo hubiera sabido, no estaba dentro de sus "competencias la posibilidad de incidir en el proceso”.

También, reconoció que no le avisó a Bustillo de los mensajes del subsecretario del Interior dado que habían sido consultas informales que “en ese momento no parecían tener relevancia alguna para Cancillería”.

“El tomar posibles acciones ante la peligrosidad de un ciudadano no está dentro de las competencias del Ministerio de Relaciones Exteriores y no se me hizo una solicitud formal, ni siquiera informal, de hacerlo. Es evidente que si realmente se pretendían acciones concretas por parte de Cancillería una solicitud de esa magnitud debía haber sido realizada por los canales formales”, agregó.

En la carta, incluyó una reflexión personal pidiendo al resto que se pusieran en su lugar. “El número dos del Ministerio del Interior, repartición a cargo de la Seguridad Pública, en el marco de una solicitud informal me realiza ese comentario. Por lo que era más que evidente que esa información ya la manejaban quienes eventualmente estaban en condiciones de actuar", escribió.

Para la vicecanciller "es inimaginable que un comentario a través de un mensaje informal de WhatsApp puesto al margen de una consulta puntual, se lo pretenda convertir en el requerimiento de una accionar concreto".

"Ahora bien, al momento de la interpelación del 22 de agosto de 2022, casi diez meses después de ese intercambio de mensajes vía WhatsApp, ya todos los jerarcas tenían pleno conocimiento de la totalidad de las comunicaciones y su contenido. Tal es así, que durante el transcurso de la interpelación se hizo expresa referencia a las mismas”, subrayó.



Diputado de Batllistas asegura "no amerita" destitución

El diputado de Batllistas, Conrado Rodríguez, señaló que "está claro" que Ache no cometió "ninguna irregularidad, ni ilicitud, por lo que no amerita ninguna ulterioridad".

"No es Cancillería la que emite los pasaportes, por lo que no es posible atribuir una responsabilidad a quien no tenía ningún tipo de facultades en la emisión de un documento. Esta persona al momento de solicitar pasaporte no tenía antecedentes penales, y por decisión judicial había cesado la orden de localización y paradero. Por lo que no había orden de detención ni nacional, ni internacional. Se siguió lo que dice la norma para la entrega de pasaportes en el exterior", dijo y mencionó que no comparte "el linchamiento político del cual viene siendo objeto Carolina Ache por parte del Frente Amplio".