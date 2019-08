Tras la copa, vuelve a la persecución

La Copa Libertadores 2019 ya es historia para Nacional luego de quedar eliminado ante Internacional de Porto Alegre y ahora los tricolores volverán a enfocarse en el medio local, donde persiguen a Peñarol para descontarle puntos e intentar pasarlo en la tabla anual.

La doble actividad finalizó para los albos, un día después que a los aurinegros le pasara lo mismo al quedar afuera de la Copa Sudamericana, y ahora ambos grandes estarán 100% dedicados al Campeonato Uruguayo.

Para los tricolores, levantar la copa a fin de año significará también cortar un eventual tricampeonato de su eterno rival.

Cinco puntos

La diferencia que debe recortar Nacional en la anual es hoy de cinco puntos y si bien quedan cuatro fechas del Intermedio y las 15 del Clausura, puede decirse que, en esa carrera con Peñarol, los albos dependen de sí mismos debido a que habrá dos clásicos en los que, de ganar ambos, pasarán a los aurinegros.

El primero será en la séptima y última fecha de la fase de grupos del Intermedio. Será la primera vez que se enfrentan en esa instancia del torneo, ya que en anteriores ediciones habían ido a diferentes series.

Por eso tendrá una importancia extra, ya que los puntos que están en juego sirven para la anual.

Luego del Intermedio, llegará el Clausura, el segundo torneo del año, que también puede ser un trampolín a las finales en caso de lograr el título del semestre.

El clásico del Clausura será en la fecha 12 y la idea de los dirigentes de Nacional es que se juegue en el Gran Parque Central luego de que el del Apertura se disputara en el Campeón del Siglo, con empate 1-1.

Mantiene la base

El entrenador Álvaro Gutiérrez mantiene la base del equipo con el que cerró el Torneo Apertura luego de una gran campaña desde que el DT asumió en su cargo, lo que le permitió acercarse a Peñarol tras tomar el mando con 10 puntos de diferencia con los carboneros y finalizar a cuatro unidades.

Tendrá como baja durante todo el semestre a Rodrigo Amaral, el 10 del equipo que se había ganado la titularidad pero que sufrió una rotura de ligamentos por la que tuvo que ser intervenido.

Para reemplazarlo, el club fichó al argentino Pablo Barrientos, quien ya tuvo sus primeros minutos y se está poniendo a tono físicamente.

Luego, se repiten nombres. Luis Mejía sigue en el arco y en la defensa están Guillermo Cotugno, Guzmán Corujo, Felipe Carvalho y Matías Viña.

En el medio, Gabriel Neves es una de las revelaciones del año y juega junto a Rafael García.

Y en la ofensiva es la zona con más movilidad. El 9 es Gonzalo Bergessio, figura y capitán del equipo, mientras que por las bandas pueden aparecer Kevin Ramírez y Matías Zunino, o Gonzalo Castro, Brian Ocampo o Pablo García.

El enganche que hoy aparece como titular es el argentino Gustavo Lorenzetti, mientras que el juvenil Santiago Rodríguez, de gran primer semestre, está lesionado y se espera que reaparezca en el Clausura.

Además, Nacional incorporó a Rodrigo Pastorini como delantero tras la partida de Octavio Rivero, y el juvenil Thiago Vecino espera su debut.

De todas formas, pese a tener un equipo que sale de memoria, habrá que esperar a que se cierren los mercados a mitad de agosto para que no haya nuevas bajas. Viña, Corujo y Neves han sonado como posibles intereses de clubes del exterior y si bien no ha llegado ninguna propuesta concreta, el club, que no pasa por un buen momento económico, no puede darse el lujo de negarse a vender jugadores y quedarse sin ingresos.

Con esa incertidumbre que seguirá por un par de semanas y ya sin copas, Nacional se mete de lleno en la carrera por el Uruguayo.