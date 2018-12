Trece periodistas de El Observador eligen las apps infaltables

El mundo se mueve a impulso de las aplicaciones, esos pequeños cuadraditos que invaden las pantallas de nuestros dispositivos móviles y que nos permiten realizar mil y una tareas, sumar y restar productividad y hasta meternos en algún lío.

Cada año, cientos de nuevas apps se suman a las dos grandes tiendas que las reúnen: Google Play (para sistemas Android) y App Store (para dispositivos con iOS).

Según el sitio especializado Statista, este 2018 termina con unas 2.600.000 aplicaciones en Google Play, un descenso de los 3.600.000 que hubo en julio de este mismo año. A fines de 2009 esta tienda solo tenía 3.000 opciones disponibles.

Si se compara el último trimestre del año, Google Play y Apple Store están casi empatadas con 2.100.000 y 2.000.000 respectivamente; muy por detrás se ubica Windows Store con 669.000 apps y Amazon AppStore con 450.000.

Las categorías más populares son siempre los juegos, ganadores por varios cuerpos. En el caso de la App Store, un 25% de las aplicaciones disponibles en setiembre de 2018 eran juegos, un 10% se relacionaban a negocios, un 8,4% a educación y un 8,3% a estilo de vida.

Para Android, las cinco apps más descargadas del año fueron: Google Task (creación de listas de tareas y subtareas), Facebook Local (red de eventos que permite al usuario descubrir lugares y actividades), Vimage (permite agregar movimientos o elementos a las fotos y así convertirlas en piezas de arte), Drops (permite aprender de forma rápida, práctica y dinámica alrededor de 31 idiomas) y PUG Mobile (juego de batalla junto con otros usuarios).

En iOS aparecen otras. Encabezando la lista está YouTube, seguido de Instagram, Snapchat, Messenger y Facebook, respectivamente. Bitmoji, que permite crear emojis personalizados, se ubicó en el sexto lugar de la lista; en 2017 había sido la más descargada del año.

Cada año cientos de nuevas aplicaciones enriquecen las tiendas, pero no todas sobreviven. En 2018 estas fueron las más usadas o las que les resultaron más útiles a 13 periodistas de El Observador.

365Scores: para futboleros ocupados

Santiago Perroni

Para un futbolero ocupado no hay mejor app que 365Scores. Ahí podés seleccionar a los equipos o ligas que te interesa seguir y la aplicación te manda notificaciones instantáneas con cada gol o novedad importante del partido, además de darte las formaciones un rato antes que empiece. Un consejo: seguí solo a los equipos que más te interesan. Si cometés el error de seguir a decenas de cuadros, el celular no te va a parar de sonar y vas a querer deshacerte de la aplicación. No es solo para los amantes del fútbol. Tenés acceso a resultados de tenis, básquetbol o el deporte que se te ocurra.

iOS, Android

My Pill: una app ideal para olvidadizas

Natalia Gold



iOS, Android En la vorágine de cada día, puede suceder que las mujeres que elegimos las pastillas como método anticonceptivo nos olvidemos de tomarlas. En 2018 decidí no confiar tanto en mi memoria –o en una alarma común– y encontré My Pill. Su funcionamiento me pareció sencillo y confiable. La app pide ingresar el tipo de pastilla, la marca, si vienen en blíster de 21 o 28 días y la fecha y hora exacta de la primera dosis. Cada día, exactamente a la misma hora, sonará una alarma y quedará una notificación que no se moverá hasta que se ingrese la hora de la nueva ingesta. La versión gratuita tiene todas estas funciones; la premium (US$ 14) permite ingresar citas con el médico, por ejemplo.

IMDB: siempre se vuelve

Emanuel Bremermann

Cada tanto amago con eliminarla. Está ahí, en un rincón de la pantalla, medio sin uso, medio olvidada, pero tarde o temprano siempre termino volviendo a ella. Aunque esté aburrido de ver su desabrido ícono –que para peor tiene los colores de Peñarol–, Internet Movie Data Base sigue siendo mi aplicación favorita, me sigue auxiliando en mis dudas cinematográficas y se resiste a la amenaza de la desinstalación. Su nombre lo anuncia y es cierto: allí esta todo. Películas, actores y actrices, créditos premios, trailers, todo. Es la base de datos definitiva. Es donde, inevitablemente, caí, caigo y seguiré cayendo siempre.

iOS, Android



Canva: diseño para todo público

Mandy Barrios

Canva es una de esas aplicaciones que uso todos los días. Es fácil de utilizar, intuitiva y gratuita. Te permite crear contenido gráfico para redes sociales además de otros documentos como presentaciones e invitaciones. No sustituye el trabajo de un diseñador, pero es un buen salvavidas. Y lo mejor es que se guarda todo en la nube.

Garmin Connect: el mejor entrenamiento

Sebastián Amaya

La app que más usé en este 2018 es la Garmin Connect, que es la base de datos de todos los entrenamientos que se bajan al celular desde el reloj Garmin y te permite ver resultados y datos. Además, se conecta a otra joya, Strava, la app preferida de los ciclistas, que te permite ver los resultados y competir contra otros en distintos tramos marcados en la ciudad, dándote récords y haciendo tablas de clasificaciones, entre varias funciones más.

iOS, Android

Alarmy: despertares sonoros

Stephanie Galliazi

La app sin la que no podría vivir es Alarmy. Me encanta levantarme a las 6AM de lunes a viernes pero si no suena una alarma estridente no lo logro. Alarmy suena con tonos muy molestos (los vecinos ya me deben odiar) y solo se apaga si solucionás ecuaciones matemáticas o sacudís el celular unas 50 veces. Inevitablemente uno se termina levantando. Es ideal para descargar cuando el año empieza a avanzar y las alarmas comunes ya no surten efecto porque muchos las apagamos dormidos. Gracias a Alarmy sigo teniendo trabajo, vida social y energía.

Maps.me: viajar con confianza

María Inés Fiordelmondo

Gracias a Maps.me terminé guiando a taxistas locales estando sola en Bangkok. En eso se resume el cariño que le agarré a esta aplicación que, aunque la uso solo en viajes, me ayuda a orientarme y a encontrar restaurantes, cajeros automáticos, zonas de wifi abierto, supermercados, todo eso sin necesidad de tener internet en el celular. Lo único que hay que hacer para que se habiliten todas sus funciones sin conexión es descargar el mapa de la zona o ciudad que vas a visitar. No puede faltar en celulares de viajeros frecuentes y quienes aman viajar.

iOS, Android

Spotify: cambio de vida

Paula Scorza



iOS, Android No puedo vivir sin Spotify. Desde que la conocí, algunos años atrás, me cambió la vida. La música va conmigo a todos lados. Además de todo lo buena que es y las miles y miles de canciones y álbumes que ofrece, quien no quiera o pueda pagar para usarla, puede hacerlo en forma gratuita. Lo que no permite de ese modo es elegir el orden de los temas, pero la forma aleatoria tiene para mí dos beneficios: escuchás el album entero (las canciones que te gustan y las que no tanto y al final te terminan gustando) y cada tanto cuela otros artistas que no viene mal conocer. Para mí, una maravilla.

eBaY: paraíso de coleccionistas

María de los Ángeles Orfila

Una de las app que más uso es la de eBay. En mis ratos libres siempre estoy pispeando si hay algo bueno (por lo general, imanes de viajes) para comprar o para participar en una subasta. Tengo configurada una búsqueda automática para que me muestre los nuevos resultados cada día para no perder una posible pieza. Y me resulta mucho más cómoda que ingresar al sitio. Elijo, comparo, oferto, pago y rastreo el envío todo desde el celular. Para esta coleccionista, la app de eBay es un vicio. Por suerte, hay muchas promociones para los usuarios móviles para que la compra salga un poquito más barata.

iOS, Android

RAE: certezas lingüísticas

Joaquín Silva

La seguridad de la palabra exacta, del significado certero y la sensación de que ayuda a dominar lo que las palabras quieren decir y evitar que digan más de lo que queremos que digan. A eso ha contribuido el diccionario, pero nunca he podido familiarizarme con la búsqueda alfabética, en parte porque nunca me aprendí el abecedario. Que ahora pueda saltearme ese momento embarazoso y tener de inmediato la acepción o la conjugación exacta del verbo mientras espero la luz del semáforo –se sabe, hay textos que comienzan a escribirse en la cabeza– es una maravilla de la aplicación de la RAE. No paso una hora, salvo que esté durmiendo, sin usarla.

Headspace: parar, respirar, aflojar

Carina Novarese

Hace unos dos años descubrí Headspace ya ni recuerdo cómo. Cuando la probé lo hice con absoluto escepticismo. ¿Meditar y con un celular? La combinación parecía disparatada. Pero la cuidada logística, la voz calma de Andy Pudiccombe y un sistema de meditación “realista” lograron lo que parecía imposible: ahora uso Headspace frecuentemente. En épocas de mucha locura, incluso si solo tengo 5 o 10 minutos, me dedico a escuchar alguna de las meditaciones guiadas. Durante esos minutos que cada tanto logro reservar para mí, los pensamientos se convierten en susurros que dejan escuchar otra voz que, esa sí, consigue calmar la mente y el cuerpo y convencerlos por un rato de que todo puede y debe estar bien.

iOS, Android

Splitwise: un Excel de bolsillo

Gonzalo Charquero



iOS, Android Organización de asados, casamientos y cumpleaños. Todo eso y mucho más es lo que podés hacer con Splitwise, una app que permite crear grupos entre amigos, familia o compañeros de trabajo para tener un Excel de bolsillo, dividir gastos y llevar la contabilidad de quién hace las compras de la casa, paga las facturas o se pone la cena entre amigos al hombro. Funciona de forma muy simple: cargás un monto, ponés su motivo, la fecha y seleccionás un grupo al que unirlo. El resto lo hace la app, que suma y resta lo que le corresponde pagar a cada uno. También ofrece la posibilidad de entregar resúmenes de gastos a fin de mes. Olvidate de la calculadora y dale una oportunidad.

Pinterest: el corcho de la adolescencia

Pía Supervielle

Lo sé, no soy original ni novedosa, pero Pinterest me puede. Es un banco de imágenes gigantesco que funciona también como espacio de inspiración y de ideas. Me hace acordar al corcho de mi adolescencia donde iba colgando todas las fotos de revistas que recortaba para que no se perdieran en mi memoria. En el último mes lo usé para ver opciones de diseño de bibliotecas y perdí mucho tiempo mirando cosas increíbles. Allí miro lo que se viene en términos de moda, maquillaje, mobiliario y diseño gráfico; también me he pasado horas mirando fotos de las décadas de 1960 y 1970 parar recrearme la vista con Serge Gainsbourg y Jane Birkin caminando por las calles de París.

iOS, Android