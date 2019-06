Treinta historias que quizás no conocías de Los Simpson, la familia que cambió la TV

Ya hay generaciones enteras que no conocen un mundo sin Los Simpson. Existen en el mundo miles de personas que tienen sus propios recuerdos generados por la serie, ya sea que la hayan maratoneado desde el primer episodio hasta el último; la pesquen en alguna de sus casi omnipresentes emisiones en el canal Fox o que los hayan conocido gracias a la televisión abierta.

Fuente inagotable de memes, de frases legendarias y de escenas sublimes (viene a la mente el musical de El planeta de los simios), la familia amarilla ya no tiene el peso cultural de antes, porque la televisión tampoco lo tiene, y ellos son los hijos rebeldes y pródigos de la pantalla chica, pero su longevidad e impacto en su era de ascenso los han convertido en figuras ineludibles de la historia de la cultura popular.

El domingo 2 de junio se estrenó en Latinoamérica la temporada 30 de la serie. Entre el anuncio de dos entregas más y de la compra de su casa matriz por parte de Disney, la serie sigue adelante aunque desde hace tiempo se rumorea su final.

Bart ya debería tener la edad de Homero, y la calidad de su humor descendió, pero Los Simpson han dejado recuerdos como estos 30 desde que Matt Groening garabateó una familia antes de entrar a una reunión, cuando se dio cuenta de que no quería perder los derechos de su cómic Life in hell.

1 - Simpson versus Bush

En 1992, durante la campaña presidencial, el por entonces presidente estadounidense George Bush dijo en un discurso que su intención era la de “seguir fortaleciendo a las familias estadounidenses. Que sean más como los Walton, y menos como los Simpson”. Dos años antes, su esposa Barbara dijo en una entrevista que la serie era “lo más tonto” que vio en su vida, y los productores respondieron con una carta escrita “en personaje” posando como Marge, que generó las disculpas de la primera dama. En 1995, la serie devolvió gentilezas usando al matrimonio como personajes invitados en un episodio en el que se mudan a la casa de enfrente a la de Los Simpson, y el expresidente pelea con Homero.

2- ¡Uruguay nomá!

En el episodio Bart vs. Australia, la familia utiliza un globo terráqueo, y Homero aprovecha a hacer un chiste (que en inglés tiene mucho más sentido) con el nombre de este país. “U R Gay”, lee, una versión fonética de la frase You are gay, es decir, eres gay. Es la más célebre y preponderante mención del país, pero no la única: en la doceava temporada, Marge y Homero pasan por un stand en una feria que vende carne uruguaya; en la temporada 21 se menciona a Uruguay en una canción y luego aparece una delegación en los Juegos Olímpicos de Invierno; mientras que en la temporada 25, en una visita familiar al zoológico, Lisa pretende ver a los carpinchos gigantes uruguayos.

3 - La más larga

Con 662 episodios emitidos (contando la temporada 30) la serie es la más extensa de la historia de la televisión estadounidense en cuanto a la cantidad de capítulos. Ese logro lo alcanzó en abril de 2018, al rebasar al western Gunsmoke. Desde la temporada 21 ya era el programa de prime-time de mayor longevidad.

4- La llegada al cine

Aunque la intención de realizar una película sobre la serie existió desde las primeras temporadas, la idea recién pudo concretarse en 2007, año en el que se estrenó Los Simpson: la película. El experimento resultó ser un éxito a nivel de taquilla y de crítica. En 2018 se confirmó que se está trabajando en una secuela.

5- Innovadores

Además de cambiar para siempre el humor en televisión, la serie también fue innovadora en la forma de grabar las voces de sus personajes. Mientras que lo tradicional en las series y películas animadas es que los actores graben de forma individual sus líneas de diálogo, leyéndolas en orden, Los Simpson unió en el estudio a los distintos actores y registrar los diálogos como conversaciones.

6- Final en falso

En 2011, Fox se dio cuenta que la serie ya no les rendía tanto como antes. La que antes era su fuente principal de ganancias ahora les generaba pérdidas con cada episodio nuevo, y decidió reducir en un 25% su presupuesto, lo que acarreó una reducción salarial para los actores, que se opusieron. La situación fue tan crítica que según contó el productor ejecutivo Al Jean a Cinemablend en 2016, se temió que la serie culminara con la temporada 23. De hecho, el episodio Fiestas de un futuro pasado (que se ambienta en el futuro), estaba pensado específicamente como final de la serie. Finalmente los actores aceptaron el recorte, y el episodio se reformuló como un simple capítulo navideño.

7- Episodio vetado

Fanático de la serie, en la tercera temporada Michael Jackson tuvo una participación especial como Leon Kompowsky, un hombre que se cree el artista y a quien Homero conoce cuando es internado en una institución psiquiátrica. A raíz de la aparición de las denuncias de abuso sexual que son la base del documental Leaving Neverland, se decidió que el episodio no volverá a emitirse en televisión, y será retirado del streaming y de los DVDs de la serie.

8- Censura en Argentina y Brasil

Los dos países vecinos han censurado un episodio cada uno de la serie durante varios años. En el caso de Brasil fue La culpa es de Lisa, en el que la familia viaja a Río de Janeiro. La versión de la ciudad carioca no gustó al gobierno brasileño, ya que muestra una ciudad con monos por todas partes, y presenta a los habitantes como estafadores y criminales. Durante años el episodio no se emitió en Brasil, y los creadores pidieron disculpas. En tanto que en Argentina, el capítulo prohibido fue Rafa, el elegido, por una charla entre Lenny y Carl, quienes hablan de Juan Domingo Perón en términos de “dictador militar” que “cuando te hacía desaparecer seguías desaparecido” y “su esposa era Madonna”. En 2016 finalmente se lo emitió.

9- La controversia con Apu

A medida que los años fueron pasando, las sensibilidades de la sociedad cambiaron, y algunos chistes tomaron otro cariz ante los ojos del público. Eso le pasó a la figura de Apu, el encargado del minimercado en el que Springfield hace sus compras. En 2017, el comediante estadounidense de origen indio Hari Kondabolu realizó el documental The problem with Apu, en el que resaltaba lo ofensiva que resultaba la caricatura. Eso desató un enorme debate en torno al personaje, con la serie ganándose aún más el enojo del público al tomarse la discusión como un chiste y mantener su posición. De todos modos, Hank Azaria, la voz original del personaje, reconoció el dilema y se ofreció a dejar de interpretarlo.

Estudio. Fox realizó una investigación a cargo de la consultora Nimbly en Brasil, Argentina y México y generó un perfil de la “generacion Simpson”, un grupo sarcástico, con sentido del humor y apego a la familia.

10- Los cambios de voz en Latinoamérica

Mientras que el trabajo de los actores mexicanos encargados de dar su voz a los personajes ha sido resaltado como una de las claves del éxito de la serie en América Latina, e incluso Humberto Vélez, que da la voz a Homero Simpson, se convirtió en una pequeña celebridad gracias a ese trabajo, a partir de la temporada 16 el elenco fue reemplazado luego de que una disputa entre los actores y la empresa de doblaje llevara a una huelga. Ante esa situación, Fox encargó el doblaje a otros actores, lo que significó en la práctica el despido del elenco original.

11- Al-Shamsoon

Si bien los países árabes ya veían Los Simpson en una versión subtitulada (y la siguen viendo), en 2005 se realizó un experimento en Egipto que duró solamente 34 episodios: Al Shamsoon. Adaptados para la cultura musulmana, la serie era protagonizada por Omar Shamsoon, que tomaba refresco en lugar de cerveza y no comía cerdo, y trascurría en Rabeea, una ciudad estadounidense pero con una amplia población musulmana. Editada hasta el punto de ser incomprensible, no gustó a los fanáticos y desapareció rápidamente.

12- Bart azul

Si alguna vez compró merchandising de Los Simpson, quizás le llamó la atención que Bart utiliza una camiseta azul en lugar de la tradicional naranja. Si bien no hay una versión oficial, se estipula como una medida para detectar productos falsos, o que se debe a que en algunos de los primeros episodios, el hijo mayor del clan tenía ropa de ese color, antes de que se decidiera finalmente por el naranja.

13- Amor amarillo

Phillipe Peythieu y Veronique Augereau replicaron en la realidad la relación de sus personajes en la ficción. Ellos son las voces de Homero y Marge, respectivamente, en Francia, y se conocieron en las audiciones para el programa en 1989. En 2001 se casaron.

14- Un desastre

Según el productor ejecutivo Al Jean, el primer episodio que se produjo era un “desastre”. El resultado era tan malo que “se pensó en cancelar todo”. La solución que se encontró fue la de mostrarle a Fox el segundo episodio, y reformular el primero; a la cadena le encantó lo que vio, encargó la serie, y el capítulo que casi mata el proyecto fue el último de la temporada inicial.

15- El guión perdido

.@TheSimpsons page from unproduced Prince script thank you Jacqueline Atkins for finding! pic.twitter.com/GvYaJKXxgD — Al Jean (@AlJean) April 23, 2016

El guionista Bill Oakley contó que en la quinta temporada se manejó la idea de realizar una secuela del episodio de Michael Jackson, en el que Kompowsky ahora creía ser Prince, con la intención de invitar al músico a participar. El guión se escribió y se le envió al artista, que devolvió una nueva versión escrita por alguien de su personal. Esto no gustó a los guionistas, y el episodio nunca llegó a producirse, aunque Al Jean publicó algunas páginas del libreto en 2016, luego de la muerte del músico.

16- La película que no fue



Parte de la cuarta temporada, el episodio Kampo Krusty es uno de los clásicos de la serie, pero su origen fue aún más ambicioso. Estaba pensado como el guión de la película de la serie, pero no se encontró una forma de llevarlo a 90 minutos, y acabó como un capitulo normal.

17-Marge borracha

En la idea original de la serie, Homero no era el único integrante del clan en tener problemas con el alcohol. Marge estaba pensada como un ama de casa alcohólica que generaba con su abuso de la bebida problemas a su esposo, como ir a buscarlo a la planta nuclear y provocar su despido con sus acciones.

18- Otros Simpson

En estos 30 años se han propuesto distintas series derivadas que nunca llegaron a destino. Algunas de las manejadas fueron una dedicada a Krusty el payaso, reconvertido en el conductor de un programa de entrevistas nocturno; una sobre la juventud de Homero, uno que recopilaba historias breves sobre los ciudadanos de Springfield, y otra, que cerca estuvo de producirse, sobre el actor ficticio Troy McClure. Impulsada por el actor Phil Hartman, la voz de McClure, sería una serie con actores de carne y hueso. La muerte de Hartman asesinado por su esposa truncó su existencia.

19- Maratón

En 2012 los señores Jeremiah Franco y Carin Shreve entraron al libro Guinness de los récords gracias a Los Simpson. Es que fueron los únicos dos espectadores en soportar las 86 horas y 37 minutos de duración de la maratón de los (por entonces) 500 episodios de la serie, marcando así la estadía más extensa frente a una pantalla viendo el mismo programa.

Cifras

141 segundos dura el chiste del sillón más largo de la serie hasta ahora, un recurso utilizado para estirar los episodios. Se trata del cruce entre los Simspon y la serie animada Rick y Morty.

662 episodios existen de Los Simpson, contando los de la temporada 30. Es la serie con mayor cantidad de episodios, galardón que alcanzó en 2018.

8 meses es lo máximo que tarda un episodio de la serie en producirse, lo que implica la animación, grabación de voces y edición.

831 invitados ha tenido la serie hasta el momento, contando las 30 temporadas y la película. En 2010 le dieron un Guinness por tener la mayor cantidad de participaciones especiales de la historia de la televisión.

1 personaje tiene diálogo en todos los episodios existentes: Homero Simpson

20- Homero online

Chunkylover53@aol.com . Ese es el correo electrónico de Homero Simpson, según revela en un episodio de la temporada 14. El guionista del episodio creó la casilla, y los fanáticos que enviaban mensajes recibían respuesta como si los escribiera el personaje. El “servicio” funcionó hasta 2008, cuando un grupo de hackers turcos atacó la casilla y la usó para enviar virus.

21- En el diccionario

Los Simpson pueden jactarse de haber agregado tres nuevas palabras al diccionario de la lengua inglesa. La más célebre es la interjección “D’oh!”, que Homero suelta cada vez que se da cuenta de un error propio, la cual fue incorporada por el diccionario de Oxford en 2001, como “exclamación informal utilizada para comentar una acción tonta o estúpida, especialmente propia”. El neologismo cromulent (aceptable o adecuado) y embiggen (agrandar, traducido como “engrandecer” por el doblaje) también están allí.

22- De revista



En 1999, la revista Time colocó en su tapa a Bart Simpson, identificado como una de las figuras más influyentes de la década de 1990. Una década después, Marge fue el personaje de tapa de Playboy, en un número que incluyó una falsa entrevista.

23- Flores para South Park

Si bien el creador de Los Simpson, Matt Groening, tiene una relación amistosa con Seth MacFarlane, responsable de Padre de Familia, hay una rivalidad amistosa y exagerada para la tribuna entre ambas series. También hay una amistad entre los equipos de Los Simpson y South Park, al punto que en 2006 enviaron flores a los creadores de esta última luego de que en un episodio de su décima temporada parodiaran a Padre de familia.

24- Directo al ojo

La familia fue dibujada por Groening en unos pocos minutos, pero el color amarillo de su piel vino después, como respuesta a un deseo de sacarlos de lo tradicional. Según contó el creador en 2007 a la BBC, la responsable fue una de las animadoras de los primeros cortos sobre la familia. “Cuando me lo mostró dije ‘¡esta es la respuesta!’ porque cuando vas cambiando de canal con tu control remoto, y ves ese flash amarillo, ya sabes que estás viendo Los Simpson”.

25- Beatles

Matt Groening es fanático de la banda británica, y se dio el gusto de contar con tres de sus integrantes en la serie. El primero fue Ringo Starr, que apareció interpretándose a sí mismo en la segunda temporada. Tres temporadas después el invitado fue George Harrison, en un capítulo (El cuarteto de Homero) que parodia la historia de los Beatles. En la séptima lo hizo Paul McCartney con su por entonces esposa Linda, bajo la condición de que el concepto del episodio – Lisa se hace vegetariana – se mantuviera durante el resto de la serie. La única aparición póstuma fue la de John Lennon en la temporada 20.

26- El hit

Además de conquistar la televisión, la familia amarilla también dominó los charts musicales en su época dorada en los años 1990. La canción Do the Bartman, cantada por Nancy Cartwright (la voz de Bart) y producida por Michael Jackson, llegó al puesto uno en la lista de países como Australia y el Reino Unido, y su videoclip – dirigido por Brad Bird, director de Los Increíbles – estuvo nominado en los premios MTV.

27- Ermitaño

John Swartzwelder ha escrito 59 episodios de la serie, incluso algunos considerados de los mejores. Su imagen ha aparecido en algunos capítulos a modo de “cameo”, pero nadie está del todo seguro de si es una persona real, o si es un seudónimo que usan los guionistas cuando no quieren hacerse cargo individualmente de un texto. Según Groening, este reclusivo escritor tenía por costumbre redactar los libretos en un asiento puntual de una cafetería californiana, fumando y tomando café. Cuando el gobierno prohibió fumar en lugares cerrados, Swartzwelder compró la mesa y el sillón y lo instaló en su casa para retener su costumbre.

28- Matafamilias

Aunque hoy no ya no importe, Los Simpson nacieron como una parodia a los programas de comedia que dominaron la televisión estadounidense entre la década de 1950 y 1980. Las familias felices nunca más volvieron a aparecer en la pantalla, sino que las sitcoms pasaron a ocuparse de grupos de amigos o familias disfuncionales, porque Los Simpson los convirtieron en obsoletos. La serie fue rupturista también en el hecho de que sus personajes estaban obsesionados con la televisión, el eje – por entonces – de la cultura pop y del consumo masivo. Con la aparición de internet y el streaming, el consumo se atomizó (no todos miramos lo mismo) y los tiempos de producción hicieron que sus parodias del mundo moderno lleguen tarde.

29- Lisa la japonesa

En el principio, Bart era el protagonista. Muy pronto se dio un giro que puso a Homero al frente, y así sigue siendo. Pero para los japoneses, la protagonista es Lisa: su carácter estudioso y serio, así como el hecho de ser budista, la han convertido en un personaje más querido frente a su hermano irresponsable y bromista, y su incompetente padre.

30- La última predicción cumplida

Veinte años antes de que Disney comprara Fox, la serie – que últimamente se ha hecho más relevante por sus predicciones pasadas que por su presente – mostró en un episodio de 1998 el logo de la empresa que era dueña de su existencia hasta 2082 con el texto “una división de Walt Disney Corporation”. La profecía se hizo real en 2018 y la serie, manteniendo su habitual humor, publicó en las redes sociales un video en el que la familia da la bienvenida a sus nuevos “líderes”.