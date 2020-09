Tres del Ministerio de Defensa de Berrutti: “De los temas de fondo se ocupaba la ministra”

El exdirector de Secretaría del Ministerio de Defensa Nacional José Wainer quedó en el medio de las declaraciones cruzadas entre el expresidente Tabaré Vázquez y el ministro Javier García.



En las últimas horas, el expresidente y el actual ministro de Defensa Nacional hicieron declaraciones que podrían pensarse que son opuestas, aunque no lo son tanto.



Lo que sí son opuestas son sus conclusiones: Vázquez argumenta que las declaraciones de Gilberto Vázquez en el Tribunal de Honor en 2006 nunca llegaron a sus manos, a pesar de que homologó dicho tribunal donde el militar admitía haber ejecutado y torturado. García sostiene, en cambio, que está comprobado que tales declaraciones estuvieron en manos de un funcionario político de confianza de la ministra Azucena Berrutti y del propio presidente Vázquez, o sea que ellos también debieron saber.



Vázquez se refirió al tema, expediente en mano, este miércoles durante una transmisión por Zoom.



"Ni a la ministra de Defensa Nacional ni tampoco a quien les habla les fueron informadas las gravísimas declaraciones formuladas por el excoronel Gilberto Vázquez. Se suscribió (la homologación) con la absoluta convicción de que se sancionaba por la fuga ampliamente divulgada por todos los medios de comunicación", señaló el exmandatario.

El expresidente sostuvo que no se enteró de nada porque en el expediente que llegó a Presidencia no estaban las declaraciones de Gilberto Vázquez.



Esgrimió como prueba unas hojas del expediente firmadas por el entonces jefe de la Secretaría Central del Ministerio de Defensa, una dependencia que funciona como archivo de esa secretaría y hoy se llama “Administración Documental”.



El expresidente recordó que él y la ministra homologaron el Tribunal de Honor en la Presidencia el 28 de setiembre de 2006. Luego el expediente regresó al Ministerio de Defensa. Y, una vez allí, el funcionario que lo recibió para su archivo dejó por escrito: “Se deja constancia que el mismo no contenía las actuaciones del Tribunal de Honor a las que se hace referencia a fojas 1”. O sea, no contenía las declaraciones de Gilberto Vázquez.



Quien firma ese folio del expediente es quien era entonces el jefe de la Dirección de Secretaría Central (hoy Administración Documental), coronel Fausto Roselló.



Continuó diciendo el expresidente en su declaración por Zoom: “Esto pasó al director general de Secretaría y (Roselló) pone en fojas siguientes: ‘elevo a usted el presente expediente referente al Tribunal de Honor al coronel Gilberto Vázquez para su consideración’. Y dice así. ‘Dicho expediente fue recibido por esta dirección, sin las actuaciones respectivas’. No estaban las actas del Tribunal de Honor, como algunos dicen que sí estaban. ¡No estaban! Está firmado por personal superior militar del Ministerio de Defensa”.



El coronel Roselló dejó constancia de la falta de las declaraciones de Gilberto Vázquez en folios datados el 11 de octubre de 2006.



El expresidente agregó luego que las actas con las declaraciones de Gilberto Vázquez fueron adosadas más tarde, “en el Ministerio de Defensa, en la parte administrativa”.



“Nunca vinieron a la Presidencia de la República”, dijo.

“Acá están”

Las declaraciones del exmandatario no son contradictorias con las del actual ministro García, ya que el secretario de Estado ha coincidido en relatar que cuando el expediente se fue a archivar, faltaban las actas con las declaraciones del coronel Vázquez.



La diferencia estriba en que el ministro García cita también el escrito que continúa en el expediente tras la constancia de ausencia de las declaraciones de Gilberto Vázquez dejada por el coronel Roselló.



Se trata de un folio fechado apenas un día después, el 12 de octubre de 2006, y firmado por quien era entonces el director general de Secretaría del Ministerio, el doctor José Wainer. El expresidente Vázquez salteó ese folio en su repaso documental del caso vía Zoom.



En una entrevista en el programa Desayunos Informales de Teledoce, García, dijo lo mismo que el expresidente: cuando se fue a archivar el expediente, faltaban las declaraciones de Gilberto Vázquez, y luego centró su argumentación en el folio fechado el 12 de octubre.

“Cuando se va a archivar, después que vuelve de Presidencia, sigue el procedimiento administrativo. Entonces en un momento, el encargado del archivo, dice (…): acá falta una parte del expediente. Y se lo comunica al director general de Secretaría, que es el tercer cargo del Ministerio: está el ministro, el subsecretario y el director de Secretaría. Es un cargo de confianza política absoluta. Era el doctor Wainer. (…) Y el 12 de octubre de 2006, firmado por el doctor José Wainer, director general de Secretaría, dice: ‘habiéndose adjuntado actuaciones del Tribunal de Honor, vuelve a la Dirección de Secretaría Central para la resolución del trámite”.



García concluyó: “El director de secretaría, el cargo político, las tenía y las adjunta y dice ‘acá están’”.



Para el ministro, que Wainer, un colaborador directo de Berrutti y cargo de confianza del gobierno, tuviera las actas con las declaraciones de Gilberto Vázquez, demuestra que siempre estuvieron a disposición de las autoridades del Ministerio y del presidente.

“Yo no me ocupaba”

Consultado por El Observador, Wainer dijo que no se ocupó del caso Gilberto Vázquez y no leyó sus declaraciones.



“Puede ser que haya firmado algún decreto de trámite, para pasarlo de un lugar a otro, pero en ese asunto, de hecho, no tuve ninguna participación”, declaró.



“De esas cosas de fondo, yo no me ocupaba”, agregó. “Cuando pasaban por mi vista, se las pasaba a la ministra, que era la que se ocupaba, porque era una cuestión de fondo. De acuerdo a mi jerarquía en el ministerio, yo podía firmar decretos de trámite. Pero no tenía nada que ver. Estaba la ministra y había colaboradores de la ministra que se ocupaban directamente de eso. El material no lo leí. Yo me ocupaba de otras cosas”.



Preguntado sobre quiénes eran esos colaboradores, dijo que en un reciente programa de TV Ciudad se nombró al excoordinador de Inteligencia, Augusto Gregori, como uno de ellos.



El Observador intentó contactar a la exministra Berrutti pero no respondió.