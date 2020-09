Vázquez sobre actas de 2006: "Ni la ministra ni quien les habla fueron informados"

El expresidente Tabaré Vázquez se refirió este miércoles a la divulgación de las actas del Tribunal de Honor que en 2006 juzgó al represor Gilberto Vázquez por su fuga del hospital Militar mientras esperaba por ser extraditado a Argentina por el caso Gelman.

Vázquez era presidente cuando el militar confesó haber secuestrado, torturado y ejecutado a personas. No obstante, el contenido de sus declaraciones permaneció oculto hasta el pasado 27 de agosto, cuando El Observador informó sobre las actas de ese Tribunal de Honor, que fueron entregadas a la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos luego de un pedido de acceso a la información.

El exmandatario mostró durante una transmisión por Zoom (destinada a discutir la situación de la campaña departamental en Flores) las distintas hojas del expediente que, según relató, llegó a Presidencia de la República en 2006 para homologar el fallo del Tribunal de Honor militar, que sugería pasar a reforma a Gilberto Vázquez por haber deshonrado al Ejército Nacional al haberse intentado fugar de un hospital.

Tanto la ministra de Defensa Nacional Azucena Berrutti como el presidente Vázquez homologaron el fallo. Según señaló el expresidente, cuando firmó la resolución el expediente no contenía la declaración de Gilberto Vázquez sobre las torturas y ejecuciones.

"Ni a la ministra de Defensa Nacional ni tampoco a quien les habla les fueron informadas las gravísimas declaraciones formuladas por el excoronel Gilberto Vázquez. Se suscribió (la homologación) con la absoluta convicción de que se sancionaba por la fuga ampliamente divulgada por todos los medios de comunicación", señaló el exmandatario.

La versión que presentó Vázquez es la misma que en los últimos días manifestó el exsubsecretario de Defensa Nacional, José Bayardi.

En los últimos días el actual ministro de Defensa, el nacionalista Javier García, insistió en que tanto Vázquez como Berrutti estaban al tanto de "absolutamente todo" y que una carta escrita de puño y letra por el represor también fue elevada al Poder Ejecutivo de entonces.

"He visto declaraciones del ministro de Defensa y ha dicho que las actuaciones y las actas del Tribunal de Honor estaban en el expediente donde se homologó el fallo. Esto es falso. Totalmente falso. Queda demostrado, no lo dice el ministro, no sé si porque no lo sabe, no se lo informaron a vaya a saber por qué, que estas actuaciones (con las confesiones) fueron agregadas muy posteriormente a que nosotros firmarámos la resolución (de homologación)", indicó Vázquez este miércoles.

Si bien el exmandatario mostró el expediente y todas las referencias que hacía a que las actas de declaración no estaban incluidas, no explicó por qué ni él ni la ministra Berrutti no pidieron acceder a la documentación, algo que podían hacer debido a su jerarquía. Tal como explicó Bayardi en los últimos días, de haberlo pedido el presidente y la ministra podían haber accedido a las actas, pese a que estas eran reservadas.

"Cualquiera de nosotros puede incurrir en un error involuntario durante la gestión. Empero, lo sucedido y el trámite del expediente queda así explicado con absoluta veracidad y transparencia", agregó.

Además, Vázquez señaló que el gobierno de entonces fue víctima de un "ocultamiento". "Aunque lo ocultaron, no tuvo consecuencias porque a raíz de la interpretación alternativa que adoptó nuestro Poder Ejecutivo sobre la ley de Caducidad, las conductas de este mal militar no quedaron impunes por cuanto terminó siendo condenado por 28 delitos de homicidio a la pena de 25 años de penitenciaría", sostuvo.