Tribunal de Apelaciones revocó sentencia de juez Recarey que permitía ingreso al país sin test PCR 

El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6° Turno revocó este lunes la sentencia del juez Alejandro Recarey que permitía a dos ciudadanas a ingresar al país sin cumplir las medidas sanitarias vigentes.

Así lo informó el Ministerio de Salud Pública (MSP) a través de su cuenta de Twitter.

COMUNICADO | Nuevo fallo a favor de la actuación del Ministerio de Salud Pública.



El MSP fue notificado hoy de que el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6° Turno revocó la sentencia que permitía a dos ciudadanas a ingresar al país sin cumplir las medidas sanitarias vigentes. pic.twitter.com/fGWGWawUb7 — MSP - Uruguay (@MSPUruguay) August 1, 2022

En su sentencia, Recarey entendió que el MSP viola el principio de igualdad al exigirles a las implicadas un test de covid-19 para ingresar al país únicamente porque no están vacunadas contra el virus.

"El no-vacunado no atenta contra la salud pública. No viola leyes. Sólo ostenta un pensamiento diferente al de un gobierno concreto. Por lo demás, y más allá del plano estrictamente jurídico, no caben tampoco argumentos de supuesta prudencia que justifiquen el accionar impugando en este amparo", indicó el juez en el fallo al que accedió El Observador.

Por esto, en la sentencia se obliga al MSP a abstenerse de cualquier trato que "exponga la situación sanitaria de las demandantes o les imponga un trato diferencial para su salida y/o retorno a la República Oriental del Uruguay por su condición de no vacunadas contra el covid-19".

En el fallo del Tribunal de Apelaciones de este lunes al que accedió El Observador, se expresa que “no surge ningún indicio que pueda valorarse como indicador de un trato discriminatorio. El principio de igualdad no se ha violentado, tampoco el de la libertad, simplemente se trata igual a quienes se encuentran en igualdad de condiciones y en forma desigual a quienes están en desigualdad de condiciones”. En esa línea, se ejemplifica: “A quienes se vacunaron y quienes no, con base en recomendaciones de naturaleza científica y no con fundamento en opiniones subjetivas, aunque estén plasmadas en una sentencia”.

Otro de los argumentos del tribunal es que “la aplicación de las medidas no afecta en lo más mínimo la dignidad de las actoras, ni de ninguna persona que en el ejercicio de su libertad decida no vacunarse”. A su vez, agrega que no se afecta su condición de ser humano y manifiesta que “solamente se les exige un resultado de test negativo para el regreso de sus vacaciones”.

En el fallo también se critica el accionar del juez Recarey ya que este “debió excusarse” por “haber brindado su opinión concreta sobre el objeto de la causa” tanto antes del inicio del juicio como durante la tramitación del mismo.

Según el tribunal, al leer las intimaciones se comprende que “no se estaba ante ‘diligencias preparatorias’ sino ante verdaderas decisiones anticipadas sobre el fondo del asunto”, que “constituyen prejuzgamiento del mismo”. “El accionar del Juez en la pesquisa de prueba da cuenta de una convicción preconcebida sobre el asunto a examen, con lo que el desenlace no podría haber sido diferente al que fue”, puntualizó.

Otro de los puntos que señaló el tribunal en su fallo fue que las dos demandas que se presentaron sobre cuestiones relativas a las medidas adoptadas para el control de la pandemia fueron “en la fecha en las que el sentenciante (Recarey) se encontraba actuando como juez de feria”.

Para el tribunal, la postura de Recarey respecto a la pandemia y medidas sanitarias establecidos por el Estado “eran conocidas” habiéndose manifestado, por ejemplo, en contra de la compra de vacunas.

“Se verificó un tratamiento desigual entre las partes del Proceso. Basta con escuchar la grabación de la audiencia para constatar la presión ejercida sobre la ahora recurrente (MSP) para evitar sus explicaciones. No permitió a los representantes del Poder Ejecutivo expresarse debidamente, imponiendo que se remitieran a los dichos y alegaciones formuladas en el otro amparo aludido previamente”, explica el fallo y agregó: “es ostensible el prejuzgamiento por la forma de dictar la sentencia”.