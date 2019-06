Tribunal ratificó que ANP debe dar medio horario laboral a padre soltero

El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Primer Turno confirmó la sentencia que obligaba a la Administración Nacional de Puertos (ANP) a otorgar licencia maternal a un padre soltero que cría solo a su hijo. Yonatan Medina tiene la tenencia de su hijo Anthony, quien acaba de cumplir los tres meses, y cuando pidió en la ANP que se le dieran los mismo derechos que tiene una madre, se lo negaron. Por ese motivo, recurrió a la Justicia con un recurso de amparo en el que pedía los tres meses de licencia más medio horario laboral hasta que su bebé cumpla los seis meses.

La Justicia le dio la razón en primera instancia, pero la ANP apeló. Este viernes el fallo en primera instancia fue ratificado por un tribunal de apelaciones, lo que implica que Medina podrá cumplir el medio horario laboral cuando se reintegre, informó a El Observador Daniel Siri, abogado del hombre.

El caso fue dado a conocer por Telemundo a fines de abril y derivó en que el hombre debiera recurrir a la Justicia.

El recurso de amparo presentado por Medina pasó por cuatro jueces diferentes hasta que un juzgado de Familia lo tomó y falló a favor del hombre y su bebé. La sentencia obligaba a la ANP a darle licencia hasta el 14 de junio y le permite trabajar medio horario hasta el 14 de setiembre –por tres meses más-, algo que la administración no prevé para los padres.

Si bien la ley de licencia maternal prevé que en el caso de los privados, tanto el padre como la madre pueden hacer uso del medio horario hasta los seis meses del bebé, en la Administración Pública cada organismo se rige por sus propias normas.

Medina realizó días atrás junto a algunos colectivos una manifestación frente a la Suprema Corte de Justicia. Durante ese reclamo, Medina contó a El Observador que su economía se perjudicó a raíz de lo ocurrido. “Yo contaba con un dinero para estos tres meses, pero entre médicos, abogado, traslados y psicólogos he gastado mucha plata. Me hicieron gastar hasta lo que no tenía. La plata que sería destinada para mi hijo me hicieron gastarla en otra cosa”, dijo.

Su abogado indicó además que preparan una demanda por daños y perjuicios contra la ANP.