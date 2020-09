Trotsky Vengarán y su vuelta diferente a los escenarios sin "euforia extrema"

Asomando de a poco como después de una tempestad, los artistas de la música uruguaya regresan, uno a uno y paso a paso, a los escenarios de los que estuvieron obligatoriamente alejados durante cuatro meses, debido a la emergencia sanitaria decretada ante la llegada del coronavirus a Uruguay. Desde hace ya algunos meses los espectáculos musicales son cada vez más habituales, en un nuevo régimen con el público distanciado y sentado, músicos separados, medidas de higiene y cuidados.

Uno de los regresos más recientes fue el de Trotsky Vengarán. La banda tuvo dos presentaciones en la Sala del Museo, y ahora tiene otras cuatro agendadas: dos en La Trastienda, y otras dos en la sala Florencio Sánchez. Y fue una de las vueltas que propició uno de los cambios sonoros y de comportamiento en esta nueva normalidad. El cuarteto, que hace de la energía, de la efervescencia y del agite las banderas de sus shows, tuvo que alterar su sonido, rearmar sus canciones y hacerle una propuesta diferente al público, que no puede saltar y bailar como antes.

Guillermo Peluffo, vocalista de Trotsky Vengarán, contó a El Observador que el freno impuesto por la pandemia se sumó a que cada uno de los integrantes de la banda vio frenados sus trabajos extra-musicales, entre seguros de paro, detenciones de actividad y despidos. “Los ensayos fueron un momento entonces de ponerse a trabajar”, explicó el cantante. “Al principio hicimos algunas presentaciones virtuales, después empezamos un proyecto de versiones de otros artistas, hasta que en un momento nos cayó la ficha de que si “Cachete” Espert estaba pensando en cómo adaptar el Carnaval, Jaime Roos está pensando en los shows en abril de 2021, los recitales como los de Trotsky, en los que todo está pensado para que la gente disfrute con energía, porque tienen mucho de catarsis y son muy físicos, iban a ser lo último en volver. A nosotros no nos complica el aforo, o las medidas, nos complica todo”, explicó.

Fue así que con la colaboración de Michel Illa (guitarrista que ha tocado como invitado en algunos de los discos de la banda y que suele acompañarlos en vivo) la banda se dedicó a reformular su repertorio, estableciendo para esta serie de presentaciones una lista de temas que incluye algunos más calmos, y versiones despojadas de otros clásicos.

Peluffo comentó que el repertorio, integrado por unas 30 canciones, y con otras diez a punto de sumarse a ese plantel en el que, asegura, ninguna es igual a como era antes, “es una mezcla de todo, hay versiones acústicas, en un regreso al formato original en el que las componemos antes de que pasen por la máquina de Trotsky. Michel es más versátil que mis compañeros, y nos ayudó mucho a desarmar y armar las canciones, y Hugo (Díaz) se enfocó en tocar con una guitarra electroacústica. La intención es la de evitar la euforia extrema, para no tener que ser policías de la gente, ni complicarle la vida a las salas. Ahora tenemos muchas más variables que antes a las que tenemos que prestarles atención, y hacer todo con responsabilidad. Sabemos que parte del público de la banda no lo va a aceptar, pero otros si, y capaz que hay gente que se acerca a Trotsky por esta nueva propuesta”.

Basta ver cualquier registro de los shows de la Sala del Museo para ver a un público dispuesto de forma diferente pero disfrutando, cantando y aplaudiendo como antes. Lo único que falta es el pogo. "El comienzo es durísimo, se les ve la sorpresa en la cara”, comentó Peluffo, pero aclaró que la respuesta ha sido buena. “Hay ganas de soltarse pero los frenamos. A la gente le cuesta, pero son las reglas que hay para volver".

Con la expectativa de poder tocar en el Antel Arena en marzo, en los shows que quedaron postergados por la emergencia sanitaria bajo el viejo régimen, Trotsky Vengarán no pierde de vista lo hecho en estos meses, que incluso sirvió para resolver un debate interno que el grupo venía desarrollando desde hace tiempo. Si bien aclaran que se quedan con el formato eléctrico hasta por razones instintivas, el nuevo formato acústico y más reducido no quedará descartado cuando la pandemia esté controlada. “Entre nosotros nos planteábamos si teníamos que adaptarnos para tocar en otros espacios, por ejemplo en el interior, porque ya no tenemos edad para ir a tocar a discotecas a las 4 de la mañana”, contó Peluffo con una risa, “pero esto inclinó la balanza. Porque no es un placebo, sino otra puesta en escena”.

Iniciativa solidaria

La banda invita a quienes asistan a sus próximos shows a concurrir con un alimento no perecedero como donación para una olla popular a la que al banda tiene previsto ayudar. Las entradas para los shows del teatro Florencio Sánchez del 24 y 25 de setiembre a las 21 horas están disponibles en Tickantel a $ 600, y las pocas que quedan disponibles para los shows del 20 y 21 de setiembre en La Trastienda están disponibles en Abitab, a $ 935.