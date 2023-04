Trump otra vez en el banquillo de los acusados, esta vez por violación a una periodista

Menos de un mes después de haber sido acusado de cargos relacionados con el pago de dinero secreto a una estrella porno para comprar su silencio, el expresidente Donald Trump deberá enfrentar esta semana una nueva demanda, esta vez civil, por parte de una columnista de la revista Elle que lo acusa de haberla violado hace varios años.

La denunciante es Elizabeth Jean Carroll, quien acusa a Trump de haberla atacado y agredido sexualmente en el vestidor de una tienda de lujo en la década de 1990, un hecho que el expresidente dice que nunca ocurrió.

Aunque el caso es civil y no penal, lo que significa que no hay amenaza de cárcel para el expresidente, hay mucho en juego. Si gana Carroll, sería la primera vez que se responsabiliza legalmente a Trump por agresión sexual, a pesar de que decenas de mujeres lo han acusado de ese delito y otras conductas sexuales inapropiadas. El jurado podría ordenar a Trump que le pague a Carroll una compensación financiera que, según un experto legal, podría ser de “muchos millones de dólares”. Carroll busca daños monetarios, pero no ha especificado una cantidad.

Y, por supuesto, un veredicto civil contra Trump se sumaría a su avalancha de problemas legales mientras busca presentarse como candidato a la presidencia de Estados Unidos.

El juicio también es arriesgado para Carroll, quien debe convencer a un jurado para que crea su acusación contra un acusado de un alto perfil por un hecho que supuestamente ocurrió hace casi 30 años y careció de testigos presenciales.

Según Carroll, una noche a fines de 1995 o principios de 1996, se topó con Trump mientras salía de la tienda Bergdorf Goodman. Él la reconoció, dijo, porque se habían conocido una vez antes y “habían transitado durante mucho tiempo en los mismos círculos de medios de la ciudad de Nueva York”. Al decirle que estaba en la tienda para comprar un regalo para “una niña”, Trump le pidió consejo a Carroll, y después de que los dos discutieron algunas ideas, Trump sugirió visitar el departamento de lencería, según la demanda.

Allí, en el mostrador, vieron un kimono transparente gris lila, y los dos bromearon sobre cuál de ellos debería probárselo, dice la demanda. Según Carroll, Trump luego la "agarró" del brazo, la “llevó" hasta el vestidor y cerró la puerta. No había asistentes ni otros compradores cerca, dijo Carroll.

Una vez dentro del camerino, Trump la empujó contra la pared, golpeándole la cabeza y “poniendo su boca sobre sus labios”, según Carroll. Después de que ella lo empujó hacia atrás, dijo, él “la agarró de ambos brazos”, la empujó nuevamente y luego “metió su mano debajo de su abrigo y le bajó las medias”.

Después de desabrocharse los pantalones, “Trump empujó sus dedos alrededor de los genitales de Carroll y forzó su pene dentro de ella”, según la demanda.

Después de liberarse levantando la rodilla y empujándolo, dijo que salió corriendo de Bergdorf e inmediatamente llamó a una amiga, Lisa Birnbach, y le contó sobre el incidente. “Él te violó”, dijo Birnbach, según Carroll. Birnbach la animó a llamar a la policía, pero “todavía en estado de shock y reacia a pensar en sí misma como una víctima de violación, Carroll no quería hablar con la policía”, dice la demanda.

Varios días después, Carroll le reveló los hechos a otra amiga, Carol Martin. Martin le aconsejó a Carroll que no le dijera a nadie, consejo que ella dice que siguió.

Los abogados de Carroll han indicado que probablemente llamarán tanto a Birnbach como a Martin para que testifiquen. Ambas mujeres respaldaron su versión en entrevistas con los medios poco después de que Carroll hiciera públicas sus afirmaciones en 2019.

Trump, por su parte, niega todo el episodio. Dijo en 2019 que “nunca había conocido a esta persona en mi vida” y que ella estaba fabricando historias sobre él con el fin de vender un libro en el que detallaba la supuesta agresión. El año pasado, repitió las negaciones en su sitio de redes sociales y nuevamente la acusó de promover un “engaño”, y agregó que “aunque se supone que no debo decirlo, lo haré. ¡Esta mujer no es mi tipo!”

En presentaciones judiciales, los abogados de Trump sugirieron que su defensa puede incluir cuestionar la plausibilidad de la afirmación de Carroll de que no había clientes ni personal para presenciar el incidente, profundizando en la idea de que ella no puede precisar la fecha en que supuestamente ocurrió el ataque y argumentando que Carroll tiene motivaciones políticas y financieras.

Carroll está demandando a Trump por agresión sexual en virtud de la Ley de Sobrevivientes Adultos, una ley de Nueva York de 2022 que otorgó una ventana de un año a partir de noviembre de ese año para que las personas demanden a sus presuntos agresores incluso si el estatuto de limitaciones había expirado, lo cual había sucedido en el caso de Carroll. Además del reclamo de agresión sexual, Carroll está demandando a Trump en el juicio de esta semana por difamación por sus comentarios de 2022.

En un juicio separado, también lo está demandando por difamación con respecto a sus comentarios de 2019; el juicio por ese caso se retrasa a la espera de un fallo sobre si Trump puede ser demandado personalmente por los comentarios que hizo mientras era presidente.

Las demandas civiles derivadas de agresiones sexuales no son infrecuentes. Trump ni siquiera es el primer presidente en ser demandado por conducta sexual inapropiada, Paula Jones demandó a Bill Clinton durante su presidencia por acoso sexual en un caso que llegó a la Corte Suprema. Pero el juicio de Trump requerirá medidas muy inusuales. Quizás lo más significativo es que el juez que preside el caso, el juez federal de distrito Lewis Kaplan, ha ordenado un jurado anónimo, lo que significa que los nombres de los miembros del jurado no se divulgarán al público ni a Carroll, Trump o sus abogados, debido a “una situación de muy fuerte riesgo de que los miembros del jurado teman el acoso”.

En su orden sobre el hecho inusual de proteger las identidades del jurado, Kaplan, designado por Clinton, citó una serie de supuestas amenazas de violencia por parte de Trump, sus ataques a los jurados en otros casos, su aliento a los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio y su declaración instando a sus partidarios a protestar por lo que predijo sería su arresto en relación con la investigación del fiscal de distrito.

Por su parte, Trump ha indicado que probablemente no asistirá al juicio. En una presentación judicial, sus abogados citaron las "cargas logísticas" de su comparecencia ante el tribunal debido a su protección del Servicio Secreto, argumento que el juez rechazó como una razó para no comparecer, al tiempo que señaló que no tiene obligación legal de asistir. o testificar.

En cierto sentido, el caso es típico de las demandas por agresión sexual. Dichos casos comúnmente se presentan muchos años después del incidente en cuestión, porque las víctimas a menudo tardan mucho en aceptar lo que les sucedió y, a menudo, se centran en una situación que solo presencian el demandante y el demandado, dijo Peter Saghir, un abogado que representó a Anthony Rapp en su juicio por agresión contra Kevin Spacey, a quien Rapp acusó de hacerle un “avance sexual” en 1986. En este caso, un jurado declaró que Spacey no era responsable de agresión.

Saghir dijo que “estos casos son tan difíciles porque estos eventos casi nunca tienen testigos”, y agregó que “estoy seguro de que Trump va a decir que, si violé a alguien, ¿por qué no estaba gritando? ¿Por qué no estaba gritando? No hay video. No significa que no sucedió. Por lo general, es la palabra de una persona contra la otra”.

En el caso de Carroll, señaló, ella tiene la corroboración de las dos amigas a quienes les contó lo sucedido.

También es probable que el caso de Carroll dependa de su propio testimonio y de si un jurado cree su historia, dijo Jordan Merson, un abogado que representa a cinco mujeres que demandaron a Bill Cosby por abuso sexual. “Parece que el equipo legal de Trump buscará atacar su credibilidad, por lo que su contrainterrogatorio cuando esté en el banquillo de los testigos será una parte muy importante del caso”.

Merson señaló que el contrainterrogatorio de una víctima de agresión sexual puede ser "muy difícil" porque el demandante está siendo cuestionado sobre algo de lo que normalmente resulta doloroso hablar incluso en las circunstancias más atractivas.

Si el jurado cree en la historia de Carroll sobre la supuesta violación, Merson dijo que la acusación de difamación puede aumentar significativamente cualquier premio monetario que reciba. Carroll busca daños no especificados y que Trump se retracte de la declaración que hizo sobre ella en su sitio de redes sociales.

“Los jurados tienden a ser muy comprensivos con los sobrevivientes de abuso sexual, especialmente si luego hay algún tipo de menosprecio verbal”, dijo Merson. “Si el jurado falla a favor de la Sra. Carroll, podría estar viendo una compensación por daños muy significativa”, dijo. “Muchos millones de dólares”.

(Con información de agencias)