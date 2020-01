Turismo calificó como positivo cierre de 2019 después de un año "muy complicado"

El Ministerio de Turismo presentó este martes los datos sobre el ingreso de visitantes al país durante 2019 y de lo que va de 2020, con un año que terminó con 500 mil visitantes menos, pero con la perspectiva de un 2020 que comenzó más auspicioso.

Según informó la ministra de la cartera, Liliam Kechichian, en los primeros diez días del año entraron al país 135.400 extranjeros, lo que representó 3,4% más que en igual período de 2019.

Sin contar a uruguayos residentes en el exterior debido a que el Ministerio de Turismo no ha procesado aún esas cifras, en lo que va de 2020 llegaron a Uruguay un 4% más de argentinos que en 2019, 7,7% más de brasileños y 5,3% más de chilenos. En el caso de los paraguayos aumentó su llegada en porcentajes similares al de los brasileños.

En tanto, durante 2019 Uruguay recibió 3.220.602 visitantes, lo que representó 13,2% menos con respecto a 2018, cuando hubo 3.711.948 visitantes. El promedio de estadía fue de 5,5 días y el gasto per cápita de US$ 544,6.

Según los datos discriminados por el Ministerio de Turismo a partir de la Dirección Nacional de Migración, esto representó unos 500 mil menos que en 2018, cuando fueron 3.711.948. La diferencia se explica por la menor presencia de argentinos, que pasaron de ser 2.319.640 visitantes en 2018 a 1.744.643 en 2019 (574.997 turistas menos).

El ingreso de divisas durante 2019 fue por US$ 1.754 millones aproximadamente, lo que significó una disminución de 18,6% en relación al año anterior. De todas formas, la balanza turística entre el gasto realizado por el turista uruguayo en el exterior y lo aportado por visitantes no residentes en Uruguay fue positiva en US$ 553 millones.

Montevideo volvió a ser el principal destino turístico del país con 1 millón de visitantes, que realizaron un gasto de US$ 575 millones, mientras que Punta del Este se ubicó en segundo lugar, pero el gasto fue mayor que alcanzó los US$ 672 millones.

El tercer punto de preferencia fue el Litoral Termal, con 565.825 visitantes que dejaron US$ 134 millones, seguido por Colonia que tuvo la visita de 286 mil turistas con un gasto de US$ 67 millones.

Por último Piriápolis (174 mil visitantes), las costas de Rocha (166 mil visitantes) y la Costa de Oro (143 mil visitantes) sumaron ingresos turísticos por US$ 113 millones, US$ 95 millones y US$ 54 millones, respectivamente.

En relación al ingreso por rubros, durante 2019 se destacaron ingresos por alojamiento por US$ 534 millones, por alimentación US$ 472 millones y compras por US$ 243 millones.

La llegada de brasileños durante 2019 fue de 490 mil, superando a los 467 mil que habían llegado en 2018. También aumentaron los paraguayos, aunque disminuyó la llegada de chilenos el año pasado, mientras aumentó la llegada de norteamericanos con 84.399 visitas (en 2018 fueron 83.712) y hubo un incremento de público proveniente del resto de América de 8 mil turistas.

En el caso de visitantes uruguayos, en 2019 ingresaron 513.799, un 11,7% más de los que lo habían hecho el año previo, cuando vacacionaron en el país 459.851. Además, llegaron al país más de 150 mil europeos, cantidad similar al año anterior.

Un mejor arranque de lo esperado

Después de unos augurios pesimistas con respecto a lo que sería una nueva temporada turística en el este del país, con un enero que acompaño con el clima los diversos actores se han encontrado con una presencia de público mucho mayor a la esperada.

El presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, Juan Martínez, dijo este domingo a El Observador que sin duda dada las expectativas que se tenían en referencia a la situación de Argentina, “el arranque de la temporada de verano fue muy buena y superó con creces lo que se esperaba”.

Martínez confirmó que hubo muchos turistas no solo en la costa este, sino también en todo el país, como en Colonia que promedió 60% de ocupación. También destacó a destinos como Las Cañas, San Gregorio de Polanco y la Laguna Merín.

“Los brasileños vinieron en porcentajes mayores a los del año pasado y además hemos tenido muchos uruguayos en la vuelta, que es muy bueno. En el caso de los argentinos algún tipo de público vino particularmente a Punta del Este de forma importante y con un alto nivel de gasto”, señaló el empresario.

Inés Guimaraens

El directivo dijo que al menos en los primeros quince días “aquella temporada mala que se temía y que se veía con cierto pesimismo” fue “buena en relación a lo que se esperaba”.

Según comentó, vinieron 15% menos de argentinos que el año pasado, pero la caída fue mucho menor a la esperada.

“Ahora se acabó aquello de que la gente venía por quincena y había recambio, la gente sale pocos días, rota, va y viene. Repite varias veces la salida en el verano. Es muy incierto también porque ahora se reserva y decide salir muy en el momento, lo que no te permite planificar. Lo que sí hay es una gran movilidad de gente que sigue viniendo y un buen nivel de reserva para los próximos días”, comentó Martínez.

Por su parte, Kechichian destacó que a pesar de la devaluación en Argentina, la posterior “incorporación al cepo del dólar que los uruguayos creían no iba a volver más” y las nuevas medidas de restricción que complejizaron desde mitad de 2018 la temporada turística, tanto el sector público como el privado supieron enfrentar las “enormes” dificultades que se tuvieron con el principal mercado.

“El cierre de 2019 superando los 3 millones de visitantes son cifras muy importantes para un país con 3,5 millones de habitantes. Cerramos un año muy complicado por encima de las expectativas y encontramos alternativas como la tarjetas prepagas que han sido un éxito”, destacó la ministra, entre otras medidas que se llevaron adelante.

Además, hizo hincapié en la fidelidad de los más de un millón y medio de argentinos que igual vinieron en 2019 y apuntó que durante este 2020 ha habido muy pocas denuncias con respecto a los precios: “Hubo una respuesta muy madura del sector privado”.