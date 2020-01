Uber desactivó más de 400 cuentas de usuarios por "baja calificación"

Uber anunció este viernes la desactivación de la cuenta de más de 400 usuarios en 2019 con "baja calificación" tanto de su plataforma de transporte como de Uber Eats, el servicio de delivery de comidas.

En un comunicado, la empresa informó que las desactivaciones se dieron por "faltas a las guías comunitarias".

“El respeto mutuo es la clave para que, tanto usuarios como conductores o repartidores, tengan una gran experiencia con nuestra plataforma. Por eso es importante que toda la comunidad tenga conocimiento de estas pautas de convivencia, ya que influyen en las calificaciones que recibimos y que entregamos al finalizar un recorrido o entrega a través de las apps de Uber y Uber Eats”, expresó Felipe Fernández Aramburu, responsable de Desarrollo de Negocios para Uruguay, Paraguay y Argentina.

La empresa estadounidense insta a los usuarios a tratar a todos con amabilidad y respeto, ayudar a otros a mantenerse seguros y respetar la ley.

Camilo Dos Santos

En su guía comunitaria, Uber no permite el contacto físico entre conductor y pasajero. Además, asegura que los comportamientos "agresivos, de confrontación y de acoso" no se permiten. Tampoco "son aceptables los comportamientos ni los comentarios que puedan incomodar a los demás".

El reglamento de Uber señala que los niños o menores de edad no deben realizar viajes a través de la app de Uber sin acompañamiento de un adulto.

Además, recuerdan que Uber no está diseñada para transportar mensajería, ya que no existe forma de dar seguimiento a un objeto enviado sin supervisión, por lo que no está permitido el envío de paquetes en ningún viaje solicitado a través de la app.

Según informaron desde Uber a El Observador, a partir de ahora los usuarios recibirán alertas de que su puntuación en la plataforma está bajando.