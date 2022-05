Ucrania: comenzó el primer juicio por crímenes de guerra desde la invasión rusa

Por ello puede ser condenado a cadena perpetua por crimen de guerra y asesinato con premeditación. Interrogado sobre si reconocía "sin reserva" la integralidad del acto, el suboficial respondió "sí".

Important moment for #Ukraine. Russian soldier standing trial for war crimes, admits to the murder. "Do you accept your guilt, judge asked. Yes, Shishimarin replied. Totally? Yes." He stands accused of killing a 62-year old unarmed civilian. Could get life https://t.co/2xUBJbVGn3 pic.twitter.com/SJ5uqGLUpf